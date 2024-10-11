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    Anlık Bildirim

    İnternet suçlarına ilişkin şikayetler nereye yapılır? İşte detaylar

    İnternet kullanıcıları, zararlı gördükleri içerikler ve yasa dışı faaliyetleri ihbarweb.org.tr ve Alo 141 üzerinden iki koldan birden devletin ilgili birimlerine iletebiliyor.
    İnternet suçlarına ilişkin şikayetler nereye yapılır? Tam Boyutta Gör
    Son dönemde cinayetlere kadar uzanan olaylarda sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının etkisi tartışılırken vatandaşlar internet ortamında karşılaştıkları yasa dışı ve zararlı içeriklere yönelik şikayetlerini, "ihbarweb.org.tr" internet sitesi ve "Alo 141" Güvenli İnternet Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebiliyor.

    Zararlı içerikler ve yasa dışı faaliyetler ilgili birimlere iletilebiliyor

    Birbiri ardına yaşanan adli olaylar ve internet ortamında işlenen suçlar dolayısıyla internetteki içerikler tartışmaların odak noktasını oluşturuyor. İnternet kullanıcıları, zararlı gördükleri içerikler ve yasa dışı faaliyetleri iki koldan devletin ilgili birimlerine iletebiliyor. Bu kapsamda "ihbarweb.org.tr" internet sitesinin yanı sıra Alo 141 hattıyla şikayetler İnternet Bilgi İhbar Merkezine ulaştırılıyor.

    İhbarlar, internet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesine ilişkin 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında teknik ve hukuki açıdan değerlendiriliyor. İnternet Bilgi İhbar Merkezi, başta çocukların cinsel istismarı olmak üzere internetin yasa dışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliğine (INHOPE) 2011'de üye oldu.

    Eğitim ve odak grup çalışmalarının da yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak INHOPE ile işbirliği etkin şekilde sürdürülüyor. 5651 sayılı Kanun'da sayılan katalog suçlar kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engelleme kararlarının yüzde 99,86'sını çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu.

    Ağustos ayı itibarıyla kurumca resen aktif olarak engellenen kararlardan "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,66 ile "müstehcenlik", yüzde 11,86 ile "fuhuş" izledi. Öte yandan İnternet Yardım Merkezi de kullanıcıların bu alanda karşılaştıkları problemlere hızlı ve etkin çözümler sunarak, birçok konuda sorularına cevaplar üretiyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren merkez, kullanıcıları doğru kanala yönlendirerek, çözüm bulamadıkları konularda soru ve sorunlarını İnternet Yardım Merkezine ulaştırmalarına imkan veriyor. Merkez, internetteki yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 başlıkta internet kullanıcılarına hizmet veriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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