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BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, katıldığı televizyon programında İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak projesini açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 ay
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı
 

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak projesi hakkında bilgi verdi. Kotil, İstanbul Boğazı'nın altına yerleştirecekleri sualtı türbinleri ile "4 tane Keban Barajı'na eşdeğer" elektrik üreteceklerini iddia etti.

BTP'nin enerji politikalarından sorumlu eski İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül'ün geliştirdiği proje kapsamında açıklamalarda bulunan Kotil, “ Karadeniz'den Marmara'ya yılda 260 kilometreküp, Marmara'dan Karadeniz'e ise yılda 123 kilometreküp su akıntısı var. Karadeniz'den gelen akıntı denizin altından, diğeri ise denizin üstünden gerçekleşiyor. İstanbul Boğazı'nın altına Kandilli'den başlayarak yapılacak istasyonlar ile 5 bin MW elektrik üreteceğiz. 5 bin MW elektrik, 4 tane Keban Barajı'ndan üretilen elektriğe eşit. Sadece İstanbul Boğazı'ndan üreteceğimiz elektrik, bütün İstanbulluların kullandığı elektriğin yüzde 25 ile yüzde 28 arasındadır" dedi.

Proje, İBB bütçesiyle rahatlıkla yapılabilir

Boğaz’a Milli Ekonomi Modeli'nin bakış açısıyla baktıklarını vurgulayan Kotil, proje maliyetinin bütçe için tek seferlik yük oluşturacağını sözlerine eklemiş. Yaklaşık 4 milyar avroluk bir maliyet hesaplandığını ifade eden BTP adayı, 53 milyar lira olan İBB bütçesi ile söz konusu projenin rahatlıkla hayata geçirebileceğini belirtmiş.

Bahse konu proje kapsamında deniz altına yerleştirilmesi planlanan türbinlerin deniz altı yaşama zarar verip vermeyeceği konusuna da açıklık getiren Kotil, türbinlerin içinde manyetik alan oluştuğunu ve bu sayede elektrik üretilirken türbinlerin de yavaş döndüğünü vurgulamış. Kotil ayrıca, yavaş dönen türbinlerin suda anafor oluşumunu engelleyeceğini ve böylece deniz canlılarının zarar görmeyeceğini ifade etmiş.


https://www.dha.com.tr/politika/btp-adayi-selim-kotilden-istanbul-icin-ucuz-elektrik-projesi/haber-1626706 Yorum Yaz
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theJuDGe_41 2 ay en beğenilen
Akıntının 123 kilometreküp olduğu Marmara'dan Karadeniz'e akıntı hızı epey düşük. Akıntının büyük bölümü suyun dibinden geçiyor. Bu rota hes için uygun değil.
Karadeniz'den Marmara'ya akıntının miktarı 260 kilometreküp. Akıntı hızı ise m/sn cinsinden 0,5144 knot.Karadeniz’den gelen suların debisi, Karadeniz’e dipten giden suların debisinin yaklaşık 2,5 katıdır. Buraya türbin yerleştirilmesi mantıklı. Bilimsel çalışmalara göre düşey türbin yerleştirilmesi için en uygun yer Kandilli bölgesi olarak gösteriliyor. Türbinin yerleştirilmesi için ideal derinlikte akıntı hızının 1m/sn olduğu ifade ediliyor. 2009 yılındaki ölçüme göre Karadeniz'den marmaraya 260 kilometreküp su akıntısı gerçekleşti. Kanal İstanbulun devreye girmesiyle boğazdaki su akıntısı miktarı ve hızı azalacak. Kanalın genişliğinin 150, derinliğinin de 25 metre olacağı söyleniyor. Kanaldaki akıntı hızı, boğaza göre epey yüksek olacak. Boğaz yerine kanaldan elektrik üretmek daha mantıklı. Selim Kotil'in projesinde 5 bin MW değeri hesaplanırken akıntı hızı 3m/sn olarak alınmış. Üstelik Kanal İstanbul'un yapılacağı hesaba katılmamış. Bunları göz önüne alırsak İstanbul boğazından 5 bin MW enerji elde edilmesi hayal. Akkuyu'nun 4bin500 MW kapasitede olduğunu düşünürsek böyle bir şeyin hayata geçirilmesi müthiş bir adım olurdu. Maalesef tüm verilere göre 5 bin MW değeri hayal.
Akıntının daha hızlı olduğu ve akıntıya ek olarak gel-gitlerden de enerji elde eden Cebeli Tarık boğazının kapasitesi 5 bin MW dolaylarında. Buradaki akıntının okyanus akıntısı olduğunu hatırlatayım. özetle istanbul'da sadece boğazdan 5bin mw enerji elde edilmesi mümkün değil.
Akıntının 123 kilometreküp olduğu Marmara'dan Karadeniz'e akıntı hızı epey düşük. Akıntının büyük bölümü suyun dibinden geçiyor. Bu rota hes için uygun değil.
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1 Yanıt Yanıtla +21
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leoga66 2 ay
Oww , yakında seçim sonuçları felanda gelir
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muammer816 2 ay
mantıklı proje bence.gerekli yatırımlar yapılabilirse uygulanabilir diye düşünüyorum.çeşitli verimlilik değerleri yanlış olabilir ama sonuçta kömür,doğalgaz yakıp elektrik üretmekten iyidir diye düşünüyorum.yurt dışına bağımlılığımız bir nebze olsun düşer mi,orta-uzun vadede bence düşer.önemli olan da bu zaten.bu tarz yatırımların arttırılması lazım.
mantıklı proje bence.gerekli yatırımlar yapılabilirse uygulanabilir diye düşünüyorum.çeşitli verimlilik değerleri yanlış olabilir ama sonuçta kömür,doğalgaz yak...
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wolfestein 2 ay
Valla yazınızın hepsini üşenmeden okudum. Çok güzel cevap vermişsiniz, elinize sağlık.
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combaba 2 ay
boğazlardaki akıntıyı sanki barajdan akan su gibi düşünmüş herkes. Projeyi yapanda önerende bu düşünceyle atıp tutuyor. Anladığım kdarıyla akıntı hassas dengelere bağlı. Elektrik üreteceğim diyerek o akıntının önüne zorlayıcı bir engel koyarsan ne tür bir maliyetle karşılaşacaksın çok belli değil. Kaldı ki akıntıların kazandırdığı muhtemle bir santralin kazancından çok ama çok daha fazladır. Asal değmeyecek bir uğraş olur.
Aynı şekilde yapılması düşünülen kanal....
öyle bir kazık girer ki bize, daha sonra 5 misli ile o kazığı çıkaramazsın.
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The souls migration 2 ay combaba
kanal olayı iyidir. çevre açısından o koca tankerlerin boğazdan geiyor olması büyük bir risk. Allah' a emanetiz. kanal olayı olursa en azından alternatif olur ve bir nebze daha güvenli olur diye düşünüyorum. maddi açıdan da getirisi olacaktır. bu arada boğaz geçiş ücretlerinde de sıkıntı vardı galiba. güncel değil diye okudum az önce. itirazlar mı ne var..
1 Yanıt Yanıtla +1
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The souls migration 2 ay
bu bilindik bir konu alıntı ile örnek verelim:
"Prof. Dr. Ahmet Ercan, hidroelektrik santrallerinin öncelikle akıntının çok yoğun olduğunu, Akıntı Burnu ile Vaniköy arasına, Üsküdar'a Boğaziçi Köprüsü'nün alt kısımlarına kurulabileceğini ifade ederek, özellikle Boğaziçi Köprüsü altında yüzeydeki akıntı çok fazla, yaklaşık saniyede 3-5 metre arasında olan bu akıntının birçok nehirde bile olmadığına dikkati çekti. Prof. Dr. Ercan, konuşmasını şöyle sürdürdü:...."
şimdi marmara' dan karadeniz' e olan akıntı diyoruz. bu akıntı sürekli midir derseniz yine bir alıntı yapalım ama bu sefer link de vereyim: denizhaber.com/...
"Boğaz’da kuvvetli bir akıntı vardır. 2-3 gün süren kuvvetli Poyraz rüzgarı sonrası oluşan bir durumdur. Marmara’nın suları rüzgar tarafından açıklara doğru itilir ve su seviyesi herzamankinden 20-30 cm daha aşağıya düşer. Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki düzey farklılığı bir metreye yaklaşır. Nedeni de Kuzey ülkelerinde olduğu gibi gel-git olayı değil, Lodos-Poyraz eksenindeki rüzgar değişiklikleridir.
Akıntı ile rüzgarın bu yakın ilişkisinin sonuçlarını birazdan inceleyeceğiz...."
tamamını okumadım ama kesinlikle bildiğim bir şey var. iyi bir kıyı balıkçı avcısı olarak
güney ve güney menşeili rüzgarlar marmaraya olan akıntıyı tam anlamıyla durduruyor ve akıntı alttan üstten farketmeksizin karadenize doğru akmaya başlıyor. bu hemen olmuyor tabi ama o akıntı nasıl duruyor derseniz durduğu yetmediği gibi bariz karadenize akıntı başlıyor.
bence kanal istanbul' dan sonra çift taraflı değerlendirilmesi daha güzel olabilir de balıklar hangi güzergahı kullanır bilmem..
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cyberfalcon 2 ay
Benim bildiğim Karadenizden gelen akıntı üstten Marmaradan gelen alttan gider.
Jeneratörlerde manyetik alan zaten olması lazım. Manyetik alan olmadan elektrik üretemezsin. Türbinlerin yavaş dönmesi ile manyetik alanın nasıl bir ilişkisi var onu çözemedim.
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muammer816 2 ay
mantıklı proje bence.gerekli yatırımlar yapılabilirse uygulanabilir diye düşünüyorum.çeşitli verimlilik değerleri yanlış olabilir ama sonuçta kömür,doğalgaz yakıp elektrik üretmekten iyidir diye düşünüyorum.yurt dışına bağımlılığımız bir nebze olsun düşer mi,orta-uzun vadede bence düşer.önemli olan da bu zaten.bu tarz yatırımların arttırılması lazım.
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Krone 2 ay
Kanal istanbul yapılıp para basacakmış bak sen. Aktroller yine sistemli olarak damlamışlar. Japonlara korelilere yaptırdığın köprü her gün milyonlarca lira zarar ediyor ama kimin umrunda.
Yanıtla +5
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Nevfel 2 ay
Bu eleman öyle işkembeden atıyor ki. Erol mütercim ile bir programda - seçimden önce- haydar baş gelecek sorunları çözecek dedi. Erol bile dayanamadı oy oranı belli nasıl olacak dedi tebessüm etti. Öyle hesap kitap uzmanıdır Selim kotil.
Kanal İstanbul yapılıp para basmasını istemeyen bir güruh var. Süveyş kanalının günde elli gemi geçişiyle yılda kaç milyar dolar bastığını araştırın. Şuanda boğaz geçişlerinde doğru düzgün para alınamıyor ve boğazı mahvediyorlar. Kanal İstanbul mutlaka yapılmalıdır.
Nükleere atıp tutanda var. Aşık olduğun avrupa amerikada yüzlerce var. Nükleer teknolojinin başka hangi teknolojilere kapı açtığını da araştır. Avrupa etinden sütünden faydalandı alacağını aldı şimdi bazıları bırakmayı düşünüyor. Biz hele nükleer teknolojiyi bir öğrenelim zamanı gelince bırakırız.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Rajeesh 2 ay Nevfel
doğal kanalın var iken, ve bu kanaldan geçişler ve ücretler antlaşmalar ile sağlanmış iken acaba yaptığın yapay kanaldan ekstra ücret ile gemileri geçirmeyi nasıl zorlayacaksın ?
bunun ulusal arası ticaret ve hukuksal şartları nedir, nasıl sağlanır ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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orientem 2 ay
Boğazın dengesini az bozmuşuz gibi bir de akıntılarıyla oynayalım tam olsun. Nükleer santral bütün bu reklamı yapılan sözde yenilenebilir enerjilerden çok daha çevre dostu. Halka veriyorlar gazı Nükleer şöyle kötü böyle kötü diye bunun farkında olan dahi oy düşürmesin diye çıkıp da Nükleer yapıcam diyemiyor bu sebepten. Sözde yenilenebilir enerji kaynakları en büyük doğa katilleridir.
Yanıtla +2
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Portraitclub 2 ay
Bu adamın güzel projeleri var ama seçilmesi düşük geliyor bana. Seçilceğini bilsem oyumu verirdim
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theJuDGe_41 2 ay en beğenilen
Akıntının 123 kilometreküp olduğu Marmara'dan Karadeniz'e akıntı hızı epey düşük. Akıntının büyük bölümü suyun dibinden geçiyor. Bu rota hes için uygun değil.
Karadeniz'den Marmara'ya akıntının miktarı 260 kilometreküp. Akıntı hızı ise m/sn cinsinden 0,5144 knot.Karadeniz’den gelen suların debisi, Karadeniz’e dipten giden suların debisinin yaklaşık 2,5 katıdır. Buraya türbin yerleştirilmesi mantıklı. Bilimsel çalışmalara göre düşey türbin yerleştirilmesi için en uygun yer Kandilli bölgesi olarak gösteriliyor. Türbinin yerleştirilmesi için ideal derinlikte akıntı hızının 1m/sn olduğu ifade ediliyor. 2009 yılındaki ölçüme göre Karadeniz'den marmaraya 260 kilometreküp su akıntısı gerçekleşti. Kanal İstanbulun devreye girmesiyle boğazdaki su akıntısı miktarı ve hızı azalacak. Kanalın genişliğinin 150, derinliğinin de 25 metre olacağı söyleniyor. Kanaldaki akıntı hızı, boğaza göre epey yüksek olacak. Boğaz yerine kanaldan elektrik üretmek daha mantıklı. Selim Kotil'in projesinde 5 bin MW değeri hesaplanırken akıntı hızı 3m/sn olarak alınmış. Üstelik Kanal İstanbul'un yapılacağı hesaba katılmamış. Bunları göz önüne alırsak İstanbul boğazından 5 bin MW enerji elde edilmesi hayal. Akkuyu'nun 4bin500 MW kapasitede olduğunu düşünürsek böyle bir şeyin hayata geçirilmesi müthiş bir adım olurdu. Maalesef tüm verilere göre 5 bin MW değeri hayal.
Akıntının daha hızlı olduğu ve akıntıya ek olarak gel-gitlerden de enerji elde eden Cebeli Tarık boğazının kapasitesi 5 bin MW dolaylarında. Buradaki akıntının okyanus akıntısı olduğunu hatırlatayım. özetle istanbul'da sadece boğazdan 5bin mw enerji elde edilmesi mümkün değil.
1 Yanıt Yanıtla +21
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The Balance 2 ay theJuDGe_41
Kaynak verirseniz çok mutlu olurum.
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