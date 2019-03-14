BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak projesi hakkında bilgi verdi. Kotil, İstanbul Boğazı'nın altına yerleştirecekleri sualtı türbinleri ile "4 tane Keban Barajı'na eşdeğer" elektrik üreteceklerini iddia etti.

BTP'nin enerji politikalarından sorumlu eski İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül'ün geliştirdiği proje kapsamında açıklamalarda bulunan Kotil, “ Karadeniz'den Marmara'ya yılda 260 kilometreküp, Marmara'dan Karadeniz'e ise yılda 123 kilometreküp su akıntısı var. Karadeniz'den gelen akıntı denizin altından, diğeri ise denizin üstünden gerçekleşiyor. İstanbul Boğazı'nın altına Kandilli'den başlayarak yapılacak istasyonlar ile 5 bin MW elektrik üreteceğiz. 5 bin MW elektrik, 4 tane Keban Barajı'ndan üretilen elektriğe eşit. Sadece İstanbul Boğazı'ndan üreteceğimiz elektrik, bütün İstanbulluların kullandığı elektriğin yüzde 25 ile yüzde 28 arasındadır" dedi.

Proje, İBB bütçesiyle rahatlıkla yapılabilir

Boğaz’a Milli Ekonomi Modeli'nin bakış açısıyla baktıklarını vurgulayan Kotil, proje maliyetinin bütçe için tek seferlik yük oluşturacağını sözlerine eklemiş. Yaklaşık 4 milyar avroluk bir maliyet hesaplandığını ifade eden BTP adayı, 53 milyar lira olan İBB bütçesi ile söz konusu projenin rahatlıkla hayata geçirebileceğini belirtmiş.

Bahse konu proje kapsamında deniz altına yerleştirilmesi planlanan türbinlerin deniz altı yaşama zarar verip vermeyeceği konusuna da açıklık getiren Kotil, türbinlerin içinde manyetik alan oluştuğunu ve bu sayede elektrik üretilirken türbinlerin de yavaş döndüğünü vurgulamış. Kotil ayrıca, yavaş dönen türbinlerin suda anafor oluşumunu engelleyeceğini ve böylece deniz canlılarının zarar görmeyeceğini ifade etmiş.

https://www.dha.com.tr/politika/btp-adayi-selim-kotilden-istanbul-icin-ucuz-elektrik-projesi/haber-1626706