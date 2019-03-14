BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı

BTP'nin enerji politikalarından sorumlu eski İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül'ün geliştirdiği proje kapsamında açıklamalarda bulunan Kotil, “ Karadeniz'den Marmara'ya yılda 260 kilometreküp, Marmara'dan Karadeniz'e ise yılda 123 kilometreküp su akıntısı var. Karadeniz'den gelen akıntı denizin altından, diğeri ise denizin üstünden gerçekleşiyor. İstanbul Boğazı'nın altına Kandilli'den başlayarak yapılacak istasyonlar ile 5 bin MW elektrik üreteceğiz. 5 bin MW elektrik, 4 tane Keban Barajı'ndan üretilen elektriğe eşit. Sadece İstanbul Boğazı'ndan üreteceğimiz elektrik, bütün İstanbulluların kullandığı elektriğin yüzde 25 ile yüzde 28 arasındadır" dedi.
Proje, İBB bütçesiyle rahatlıkla yapılabilir
Boğaz’a Milli Ekonomi Modeli'nin bakış açısıyla baktıklarını vurgulayan Kotil, proje maliyetinin bütçe için tek seferlik yük oluşturacağını sözlerine eklemiş. Yaklaşık 4 milyar avroluk bir maliyet hesaplandığını ifade eden BTP adayı, 53 milyar lira olan İBB bütçesi ile söz konusu projenin rahatlıkla hayata geçirebileceğini belirtmiş.
Bahse konu proje kapsamında deniz altına yerleştirilmesi planlanan türbinlerin deniz altı yaşama zarar verip vermeyeceği konusuna da açıklık getiren Kotil, türbinlerin içinde manyetik alan oluştuğunu ve bu sayede elektrik üretilirken türbinlerin de yavaş döndüğünü vurgulamış. Kotil ayrıca, yavaş dönen türbinlerin suda anafor oluşumunu engelleyeceğini ve böylece deniz canlılarının zarar görmeyeceğini ifade etmiş.
https://www.dha.com.tr/politika/btp-adayi-selim-kotilden-istanbul-icin-ucuz-elektrik-projesi/haber-1626706 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Karadeniz'den Marmara'ya akıntının miktarı 260 kilometreküp. Akıntı hızı ise m/sn cinsinden 0,5144 knot.Karadeniz’den gelen suların debisi, Karadeniz’e dipten giden suların debisinin yaklaşık 2,5 katıdır. Buraya türbin yerleştirilmesi mantıklı. Bilimsel çalışmalara göre düşey türbin yerleştirilmesi için en uygun yer Kandilli bölgesi olarak gösteriliyor. Türbinin yerleştirilmesi için ideal derinlikte akıntı hızının 1m/sn olduğu ifade ediliyor. 2009 yılındaki ölçüme göre Karadeniz'den marmaraya 260 kilometreküp su akıntısı gerçekleşti. Kanal İstanbulun devreye girmesiyle boğazdaki su akıntısı miktarı ve hızı azalacak. Kanalın genişliğinin 150, derinliğinin de 25 metre olacağı söyleniyor. Kanaldaki akıntı hızı, boğaza göre epey yüksek olacak. Boğaz yerine kanaldan elektrik üretmek daha mantıklı. Selim Kotil'in projesinde 5 bin MW değeri hesaplanırken akıntı hızı 3m/sn olarak alınmış. Üstelik Kanal İstanbul'un yapılacağı hesaba katılmamış. Bunları göz önüne alırsak İstanbul boğazından 5 bin MW enerji elde edilmesi hayal. Akkuyu'nun 4bin500 MW kapasitede olduğunu düşünürsek böyle bir şeyin hayata geçirilmesi müthiş bir adım olurdu. Maalesef tüm verilere göre 5 bin MW değeri hayal.
Akıntının daha hızlı olduğu ve akıntıya ek olarak gel-gitlerden de enerji elde eden Cebeli Tarık boğazının kapasitesi 5 bin MW dolaylarında. Buradaki akıntının okyanus akıntısı olduğunu hatırlatayım. özetle istanbul'da sadece boğazdan 5bin mw enerji elde edilmesi mümkün değil.