Baako One harici şarj istasyonunu bileğinize monte ediyor

Akıllı telefon kullananlar için harici bir şarj istasyonu artık olmazsa olmazlar arasına girdi ve sürekli yanımızda taşımamız gerekebiliyor. Ancak özellikle yaz döneminde yanınızda bir çanta yoksa şarj istasyonu taşımak eziyete dönebiliyor.





Baako One projesi bir şarj istasyonunun taşınabileceği en uygun yer olarak bileğimizi görmüş ve bir bileklik şeklinde harici şarj istasyonu geliştirmiş. 1200mAh gücünde bir dahili bataryası olan Baako One, şarj çıkışını da kayışın ucunda barındırıyor. Bu sayede ek bir kabloya da gerek kalmıyor. Cihaz üzerinde tek tuşla enerji aktarımı başlarken, LED bildirimler de batarya seviyesini gösteriyor.





Baako One microUSB veya Lightning ucu taşıdığı için mobil cihaz seçeneği oldukça kalabalık. Ancak kapasitesi nedeniyle Baako One daha çok düşük güçte batarya barındıran iPhone 5 veya 5S gibi modeller için ideal. Sonraki versiyonlarda bilekliğe bir akıllı saat fonksiyonu eklenmesi de düşünülüyor. Projede 23 pound karşılığında Baako One hediye ediliyor. Ancak projenin gerçekleşme ihtimali biraz düşük görünüyor.

https://www.kickstarter.com/projects/759357419/wearable-power-a-wrist-worn-battery-charger-for-yo?ref=nav_search