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Baako One harici şarj istasyonunu bileğinize monte ediyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Baako One harici şarj istasyonunu bileğinize monte ediyor

Akıllı telefon kullananlar için harici bir şarj istasyonu artık olmazsa olmazlar arasına girdi ve sürekli yanımızda taşımamız gerekebiliyor. Ancak özellikle yaz döneminde yanınızda bir çanta yoksa şarj istasyonu taşımak eziyete dönebiliyor.

Baako One projesi bir şarj istasyonunun taşınabileceği en uygun yer olarak bileğimizi görmüş ve bir bileklik şeklinde harici şarj istasyonu geliştirmiş. 1200mAh gücünde bir dahili bataryası olan Baako One, şarj çıkışını da kayışın ucunda barındırıyor. Bu sayede ek bir kabloya da gerek kalmıyor. Cihaz üzerinde tek tuşla enerji aktarımı başlarken, LED bildirimler de batarya seviyesini gösteriyor. 

Baako One microUSB veya Lightning ucu taşıdığı için mobil cihaz seçeneği oldukça kalabalık. Ancak kapasitesi nedeniyle Baako One daha çok düşük güçte batarya barındıran iPhone 5 veya 5S gibi modeller için ideal. Sonraki versiyonlarda bilekliğe bir akıllı saat fonksiyonu eklenmesi de düşünülüyor. Projede 23 pound karşılığında Baako One hediye ediliyor. Ancak projenin gerçekleşme ihtimali biraz düşük görünüyor.  

https://www.kickstarter.com/projects/759357419/wearable-power-a-wrist-worn-battery-charger-for-yo?ref=nav_search Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkhair 4 yıl
Bence 2000mah ve saat ve tarihi gösteren ufak dijital bir ekranı olsaydı çok daha kullanışlı olurdu. En azından dijital saatlerdeki ekran tarzı olsaydi...
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Umutcan 4 yıl
Yeni pil teknolojisi gelmediği sürece li-ion/li-po ile bu kadar... Teknoloji sınırına dayandı bataryalar küçülemiyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
hayatımız şarj Cihazları ve power bank ler oldu bu da geldi tamamdır. birkaç firma dışında kimse yüksek kapasiteli pil yapmıyor onlarda yapılan optimizasyonlara bağlı olarak ya iyi ya kötü oluyor.
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ugacomtr 4 yıl
kinetik enerjiyle şarj edilseymiş süper olurdu....
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doctor_bey 4 yıl
1200Mah çok düşük bi rakam, zaten bu boyutta ki bi cihazda daha fazlası olması beklenemez ama insan power bank deyince daha yüksek bir şey bekliyor tabii
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