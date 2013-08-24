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Baidu, harita hizmetinde sokak görünümü özelliğini başlatıyor

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Baidu, harita hizmetinde sokak görünümü özelliğini başlatıyor

Google'ın varlık gösteremediği Çin pazarında hakim arama motoru olan Baidu, yaptığı önemli yatırımlarla mobil ve masaüstü platformda Google'ın yokluğunu hissettirmiyor. Kendi harita hizmetini de vatandaşlarının kullanımına sunan Baidu, şimdi hizmetine sokak görünümünü de ekliyor.

Google'ın harita hizmeti Çin'de sokak görünümü özelliği sunmuyor. Total View adı verilen özellik bu eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Özellik Google'ın hizmeti ile çok benzer bir şekilde çalışıyor ve şu an için 3 şehirde sunuluyor. Baidu, bir API'yi de geliştiricilere yönelik olarak yayınlamış durumda. Böylece üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerde bu özellik kullanılabilecek.

Baidu bunun yanında haritalar hizmeti, iç mekan navigasyon, indirim noktaları, gerçek zamanlı trafik, sesli navigasyon, ulaşım bilgileri şeklinde önemli özellikler sunuyor. Baidu harita hizmetinin en yakın rakibi ise Alibaba firmasının TaoBao harita hizmeti. 

http://thenextweb.com/asia/2013/08/23/baidu-launches-total-view-a-chinese-version-of-google-street-view/ Yorum Yaz
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