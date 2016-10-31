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THY’nin yeni reklam yüzü Vine fenomeni Zach King oldu

Özel efektler sayesinde çektiği birbirinden ilginç ve eğlenceli videolarıyla tüm dünyada adını duyuran Vine fenomeni Zach King, Türk Hava Yolları’nın yeni reklam yüzü oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
27
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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6 saniyelik videolarla sosyal ağ kavramına farklı bir pencere açan Vine’ın en ünlü isimlerinin başında şüphesiz Zach King geliyor. 26 yaşındaki genç yetenek, özel efektlerin de yardımıyla oldukça eğlenceli ve seyir zevki yüksek çalışmalara imza atıyor.
Her ne kadar Twitter cephesinden gelen son açıklama ile Vine’ın kapatılacağı duyurulsa da King popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni reklam yüzü olan Zach King’in bulunduğu iki video sosyal medyada paylaşıldı.
#MagicOnBoard etiketiyle başlatılan kampanya ile dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefleyen THY daha önce Drogba, Lionel Messi, Kobe Bryant, Ben Affleck ve Jesse Eisenberg'le reklam filmleri çekmiş ve futbol dünyasının en büyük isimlerinden Barcelona’nın sponsoru olmuştu.

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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Şu ülkede düzgün iş yapan nadir markalarımızdan Türk Hava Yolları...
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
THY için doğru bir karar olmuş, en azından çok daha pahalı reklam yüzleri yerine daha makul bir paraya yine genç ve dinamik yüzlere yönelmesi daha makul. Yalnız numaralar biraz zayıf kalmış bence konuyu ajans yerine Jack bulmuş olsa bundan çok daha iyi iş çıkardı emin olun. Zayıf espriler ve numaralar.
THY için doğru bir karar olmuş, en azından çok daha pahalı reklam yüzleri yerine daha makul bir paraya yine genç ve dinamik yüzlere yönelmesi daha makul. Yalnı...
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canmania 3 yıl
Kenan Sofuoğlu 'u Türkiye dışımda kaç kişi tanıyor ki THY sponsor olsun ...
THY doğru sponsorluklara imza atıyor. ManU ve Barça da maliyet yükselince farklı ve mantıklı bi yola girdiler
İspanya da Madrid ve Barça dışında tüm stadlarda kale arkasında bant reklam var,Euro2016 da sponsordular , Euroleague i de zamanında iyi kapattılar.Batman V Superman sponsorluğu başlı başına bi olay. Ayrıca Golf ve tenis turnuvaları sponsorlukları da var.
Kenan Sofuoğlu 'u Türkiye dışımda kaç kişi tanıyor ki THY sponsor olsun ...THY doğru sponsorluklara imza atıyor. ManU ve Barça da maliyet yükselince farklı ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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corpixx 7 ay
kardeş bu konuyu hortlatmak için mi üye oldun birde reklam yapmış
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fenomenden 7 ay
türk fenomenleri daha iyi işler çıkarabilir belki fakat yeterli desteği bulamıyorlar. sırf bu yüzden fenomenden.com/... u açtık umarız kazançları da marka değerleride artar da iyi işler çıkarırlar
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sdc55 2 yıl
sempatik bence iyi olmuş
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JQKER 3 yıl
çok hoşuma gitti . ülkemizin böyle bir markası olması gurur verici
birde fiyatları makul seviyelere çekseler
en azından yurt içi
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huseyincarnege 3 yıl
VALLA adam mütiş yetenek
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DH Misafiri 3 yıl
Keske vine ile ünlenen gereksizler de vine ile birlikte kaybolsalar.
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B J K 3 yıl
Global bir marka olarak dünyaca ünlü isimleri kullanması güzel ama bu tercihi daha uygun olmuş.
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kadirirdem 3 yıl
doğru tercih bence
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canmania 3 yıl
Kenan Sofuoğlu 'u Türkiye dışımda kaç kişi tanıyor ki THY sponsor olsun ...
THY doğru sponsorluklara imza atıyor. ManU ve Barça da maliyet yükselince farklı ve mantıklı bi yola girdiler
İspanya da Madrid ve Barça dışında tüm stadlarda kale arkasında bant reklam var,Euro2016 da sponsordular , Euroleague i de zamanında iyi kapattılar.Batman V Superman sponsorluğu başlı başına bi olay. Ayrıca Golf ve tenis turnuvaları sponsorlukları da var.
1 Yanıt Yanıtla +10
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cansev07 3 yıl canmania
Orijinalden alıntı: canmania

Kenan Sofuoğlu 'u Türkiye dışımda kaç kişi tanıyor ki THY sponsor olsun ...
THY doğru sponsorluklara imza atıyor. ManU ve Barça da maliyet yükselince farklı ve mantıklı bi yola girdiler
İspanya da Madrid ve Barça dışında tüm stadlarda kale arkasında bant reklam var,Euro2016 da sponsordular , Euroleague i de zamanında iyi kapattılar.Batman V Superman sponsorluğu başlı başına bi olay. Ayrıca Golf ve tenis turnuvaları sponsorlukları da var.

olay sadece sponsorluk değil milliyet.com.tr/... oku anlarsın. Ayrıca THY nin sponsorluk red cevabı kazaların olduğu bir sporda yer almak istemiyorlarmış. Bir hava yolu şirketinin kazaları öne sürerek reddetmesi bana çok saçma geldi.
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Ters Adam 3 yıl
Fenomen dedigin boyle olur.Basligi gorunce yine bizim soytarilara para yedirdiler sandim.
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