THY’nin yeni reklam yüzü Vine fenomeni Zach King oldu

6 saniyelik videolarla sosyal ağ kavramına farklı bir pencere açan Vine’ın en ünlü isimlerinin başında şüphesiz Zach King geliyor. 26 yaşındaki genç yetenek, özel efektlerin de yardımıyla oldukça eğlenceli ve seyir zevki yüksek çalışmalara imza atıyor.

Her ne kadar Twitter cephesinden gelen son açıklama ile Vine’ın kapatılacağı duyurulsa da King popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni reklam yüzü olan Zach King’in bulunduğu iki video sosyal medyada paylaşıldı.

#MagicOnBoard etiketiyle başlatılan kampanya ile dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı hedefleyen THY daha önce Drogba, Lionel Messi, Kobe Bryant, Ben Affleck ve Jesse Eisenberg'le reklam filmleri çekmiş ve futbol dünyasının en büyük isimlerinden Barcelona’nın sponsoru olmuştu.