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Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

Bu hafta piyasaya çıkacak, Call of Duty: Modern Warfare'ın yenilenmiş versiyonu olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered’ın sistem gereksinimleri açıklandı.
2 yıl
14,5b
1
21
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2007 yılında piyasaya çıkan ve Call of Duty serisinin en beğenilen yapımları arasına girmeyi başaran "Modern Warfare", yenilenen yüzü "Modern Warfare Remastered" ile bu hafta içerisinde oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgilere göre genel yapının ve hikayenin bozulmadığı oyunda ufak ancak etkili birtakım iyileştirmeler yer alıyor. Üstelik yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre Playstation 4 Pro’yu destekleyeceği ve 4K grafik çözünürlüğüyle uyumlu olacağı dile getirilen oyunda Yüzbaşı John Price’ı tekrar görme fırsatı yakalayacağız.
PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için 4 Kasım Cuma günü Call of Duty: Infinite Warfare ile birlikte çıkış yapacak olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered, bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürülmeyecek. Oyunu oynayabilmek için ne yazık ki mutlaka Call of Duty: Infinite Warfare’in özel sürümünü satın almanız gerekiyor.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri: 
  • Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit / Windows 10 64-Bit
  • Intel Core i3-530 @2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @2.80 GHz
  • 6 GB RAM
  • NVIDIA GeForce GTS 450 - 1GB / ATI Radeon HD 7850 - 1GB
  • 55 GB depolama alanı
  • DirectX 11
 

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crazy585858 2 yıl en beğenilen
Modern warfare gibi bir oyun hakediyor... ah o suikast bölümü o atmosfer hiçbir fpsde o kadar etkileyici bölüm yok tekrar yükleyip oynamak gerek :)
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solayak27 2 yıl
bu degilde world at war remastered yapsalardı çok sevinirdim veya world at war 2
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DH Misafiri 2 yıl
Call Of Duty Remasteredi Yükledim Ama Yeni Oyun Diyorum Bölüm Yüklenirken Bir Anda Donuyor Yardım Edin Lütfen
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Akbell 2 yıl
Türkçe yamayı buna uyarsalar çok iyi olur.
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hitman 2 yıl
ne yapıyoruz bekliyor muyuz almak için. steamde yorumlar genelde kötü.
G2A da STEAM CD-KEY EU 130Tl ama yinede beklesek mi 1 2 ay. hem oyun update olur adama benzer
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Nerevarine 2 yıl
Oyunu oynayabilmek için ne yazık ki mutlaka Call of Duty: Infinite Warfare’in özel sürümünü satın almanız gerekiyor.
Call of Duty: Infinite Warfare Digital Legacy Edition Satın Alın
Includes Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered
249,00 TL
Klasik Activision. Paraya doymuyor umarım yok olur bu pis oyun şirketi. İlk bu sonra Ubisoft sonra da Bethesda. Üçü de bir CDPR etmez.
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aycibin 2 yıl
win7 - 200TL
i3 cpu - 400TL
8gb ram - 160TL
Radeon HD7850 - 400TL

TOPLAM: 1160TL

tabi buna anakart(200),psu(150),hdd(250),kasa(200),dvd/blueray(200),klavye/mouse(150) ekleyince 1260TL daha gelir.call of duty infinite warfare oyunu 230TL.yani genel toplam 2640TL.

ya da 1300tl'ye ps4 satılıyor.call of duty infinite warfare de 260tl.genel toplam 1560TL.

tv veya monitör tercihi iki sistemde de ortak maliyet olduğundan hesaba katmadım.
1 Yanıt Yanıtla
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canpinar 2 yıl aycibin
aycibin
win7 - 200TL
i3 cpu - 400TL
8gb ram - 160TL
Radeon HD7850 - 400TL

TOPLAM: 1160TL

tabi buna anakart(200),psu(150),hdd(250),kasa(200),dvd/blueray(200),klavye/mouse(150) ekleyince 1260TL daha gelir.call of duty infinite warfare oyunu 230TL.yani genel toplam 2640TL.

ya da 1300tl'ye ps4 satılıyor.call of duty infinite warfare de 260tl.genel toplam 1560TL.

tv veya monitör tercihi iki sistemde de ortak maliyet olduğundan hesaba katmadım.

Fps mouse ve klavye ile oynanir hocam.
2 Yanıt Yanıtla +1
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Das Boot 2 yıl
Serinin en beğendiğim ve en çok oynadığım oyunuydu. Fiyatlandırmasını merak ediyorum. Bokunu çıkarmazlarsa Steam'ın yılbaşı indirimleriyle alrım.
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Holy Templar 2 yıl
Sirf mw4 icin oyunu almayi dusunuyorum ama ileride bunua ayri satacaklarini diyenler oluyor bu yuzden bekleyecem.
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trooe199 2 yıl
NVIDIA GeForce GTS 450 - 1GB / ATI Radeon HD 7850 - 1GB
55 GB depolama alanı
ekran kartı gereksinimi şaka gibi rematered diyip sadece texture yenilemişler heralde
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sangreal_1905 2 yıl
Tamamen saçmalık 7850'nin karşılığı GTS 450 şimdi güldürmeyin :D
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turkprince 2 yıl
2008 yılında ne oynardım şu oyunun multisini :(
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C_K 2 yıl turkprince
Hâlâ oynayan çok var hocam. Nostalji yapmak isterseniz, dolu server rahatlıkla bulabilirsiniz.
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