Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

2007 yılında piyasaya çıkan ve Call of Duty serisinin en beğenilen yapımları arasına girmeyi başaran "Modern Warfare", yenilenen yüzü "Modern Warfare Remastered" ile bu hafta içerisinde oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre genel yapının ve hikayenin bozulmadığı oyunda ufak ancak etkili birtakım iyileştirmeler yer alıyor. Üstelik yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre Playstation 4 Pro’yu destekleyeceği ve 4K grafik çözünürlüğüyle uyumlu olacağı dile getirilen oyunda Yüzbaşı John Price’ı tekrar görme fırsatı yakalayacağız.

PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için 4 Kasım Cuma günü Call of Duty: Infinite Warfare ile birlikte çıkış yapacak olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered, bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürülmeyecek. Oyunu oynayabilmek için ne yazık ki mutlaka Call of Duty: Infinite Warfare’in özel sürümünü satın almanız gerekiyor.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri:

Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit / Windows 10 64-Bit

Intel Core i3-530 @2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @2.80 GHz



6 GB RAM



NVIDIA GeForce GTS 450 - 1GB / ATI Radeon HD 7850 - 1GB



55 GB depolama alanı



DirectX 11