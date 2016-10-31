Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri açıklandı

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2007 yılında piyasaya çıkan ve Call of Duty serisinin en beğenilen yapımları arasına girmeyi başaran "Modern Warfare", yenilenen yüzü "Modern Warfare Remastered" ile bu hafta içerisinde oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Edinilen bilgilere göre genel yapının ve hikayenin bozulmadığı oyunda ufak ancak etkili birtakım iyileştirmeler yer alıyor. Üstelik yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre Playstation 4 Pro’yu destekleyeceği ve 4K grafik çözünürlüğüyle uyumlu olacağı dile getirilen oyunda Yüzbaşı John Price’ı tekrar görme fırsatı yakalayacağız.
PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için 4 Kasım Cuma günü Call of Duty: Infinite Warfare ile birlikte çıkış yapacak olan Call of Duty: Modern Warfare Remastered, bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürülmeyecek. Oyunu oynayabilmek için ne yazık ki mutlaka Call of Duty: Infinite Warfare’in özel sürümünü satın almanız gerekiyor.
Call of Duty: Modern Warfare Remastered sistem gereksinimleri:
- Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit / Windows 10 64-Bit
- Intel Core i3-530 @2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @2.80 GHz
- 6 GB RAM
- NVIDIA GeForce GTS 450 - 1GB / ATI Radeon HD 7850 - 1GB
- 55 GB depolama alanı
- DirectX 11
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G2A da STEAM CD-KEY EU 130Tl ama yinede beklesek mi 1 2 ay. hem oyun update olur adama benzer
Call of Duty: Infinite Warfare Digital Legacy Edition Satın Alın
Includes Call of Duty®: Modern Warfare® Remastered
249,00 TL
Klasik Activision. Paraya doymuyor umarım yok olur bu pis oyun şirketi. İlk bu sonra Ubisoft sonra da Bethesda. Üçü de bir CDPR etmez.
i3 cpu - 400TL
8gb ram - 160TL
Radeon HD7850 - 400TL
TOPLAM: 1160TL
tabi buna anakart(200),psu(150),hdd(250),kasa(200),dvd/blueray(200),klavye/mouse(150) ekleyince 1260TL daha gelir.call of duty infinite warfare oyunu 230TL.yani genel toplam 2640TL.
ya da 1300tl'ye ps4 satılıyor.call of duty infinite warfare de 260tl.genel toplam 1560TL.
tv veya monitör tercihi iki sistemde de ortak maliyet olduğundan hesaba katmadım.
Fps mouse ve klavye ile oynanir hocam.
55 GB depolama alanı
ekran kartı gereksinimi şaka gibi rematered diyip sadece texture yenilemişler heralde
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