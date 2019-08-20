E. coli'nin enfeksiyon mekanizması aydınlatılıyor

Bağışıklık sistemimiz, vücudumuza giren mikroorganizmaları saptayıp, bu mikroorganizmaları; mikroorganizmalar enfeksiyona veya hasara sebebiyet vermeden önce yok ötme konusunda oldukça başarılı. Bu sebepten dolayı bazı mikroorganizmalar da bu sistemi atlatmanın bazı yollarını geliştirmiş durumda bulunuyor.

Escherichia coli

Bakteriyel patojenite

Ayrıca Bkz.

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Bilim insanları elde ettikleri bilgiler doğrultusunda yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için çalışıyor. Yeni bilgilerin, antibiyotik dirençli bakterilerde uygulanması ve yeni alternatif tedavilerin kapılarını aralaması bekleniyor ancak araştırma bilgilerinin geliştirilmesi ve klinik tedaviler için yeni çalışmalar yapılması gerekiyor.

PNAS

https://newatlas.com/ecoli-bacteria-stealth-prevent-infections/61115/

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(UVA) kurumundan bir grup araştırmacı; vücuttaki mikroorganizmalar vücutta çoğalmadan ve enfeksiyona sebebiyet vermeden önce buyeni bir araştırma üzerinde çalışıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda'nin; enfeksiyonu başlatacağı bölgeye giderken nasılveait hücrelerden nasılkeşfedildi.adlıailesine bağlı koli basili; normal olarak bağırsakbulunan bir bakteri türünü oluşturuyor. Genellikle kötü koşullarda hazırlanantüketmekle birlikte,, E. coli'ninvücudumuza giriyor ve bu durum sonucunda, gibiortaya çıkıyor.kurumundanveadlıise bu durumun nasıl gerçekleştiğini aydınlattı.. Bu sebeple patojeniteye sebep olan bakterilerveolacağı dokulara tam zamanında salıyor.Bakteriler, enfeksiyonun başlayacağı zamana kadarediyor ve bu sebeple deyakalanmıyor.Araştırmacılar, E. coli'nin tutacağı dokuyu belirlemek içinyararlandığını tespit etti. Bakterilerin oksijen seviyelerini tespit etmek için isekullandığı belirlendi.Bakteriler ise enfeksiyon sırasındaadı verilen toksinleri üretiyor, bu toksinler desemptomlarına sebebiyet veriyor.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.