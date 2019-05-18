Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi

Günümüzde dijital asistanların yükselişiyle birlikte, kulaklık üreticileri de bu teknolojiyi ürünlerine entegre etmek için adeta yarışıyorlar. Örneğin birkaç yıl önce Bose , Google Asistan'ın desteğiyle gelen yeni bir kulaklık seti piyasaya sürmüştü. Şimdi ise aynı stratejiyi Bang & Olufsen uygulamaya başladı.

Batarya kapasitesi de arttırıldı

Şirket kısa bir süre önce H9 model kablosuz kulaklıklarını güncelledi ve yeni modele Google Asistan desteği ekledi. Güncellenen modeller kullanıcıların dijital asistanı etkinleştirmek için basabilecekleri özel bir düğme ile geliyor. Bu yükseltme sadece bununla da sınırlı değil. Kulaklıklara daha yüksek kapasiteli bataryanın da eklendiği açıklandı.

https://www.engadget.com/2019/05/16/bang-olufsen-beoplay-h9-google-assistant/

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Daha önce, şirketin, bir şarj işlemine ihtiyaç duymadan önce yaklaşıkkullanım sunuyordu. Ancak güncellenmiş H9 kulaklıklar, artık bu süreye 7 saat daha ekleyecek bir pille geliyor ve kulaklık tek bir şarjla toplamçalışabilecek. Bu da özellikle seyahat eden kullanıcılar için müthiş bir süre. Bang & Olufsen'in H9 model kulaklıklarınıngibi cep yakan bir fiyat etiketi olduğunu da belirtelim.