Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi

Danimarka merkezli teknoloji şirketi Bang & Olufsen, H9 model kablosuz kulaklıklarını güncelledi. Google Asistan desteği alan cihazdaki tek yenilik bununla sınırlı kalmadı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,2b
2
Çevre Birimleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzde dijital asistanların yükselişiyle birlikte, kulaklık üreticileri de bu teknolojiyi ürünlerine entegre etmek için adeta yarışıyorlar. Örneğin birkaç yıl önce Bose , Google Asistan'ın desteğiyle gelen yeni bir kulaklık seti piyasaya sürmüştü. Şimdi ise aynı stratejiyi Bang & Olufsen uygulamaya başladı.

Batarya kapasitesi de arttırıldı

Şirket kısa bir süre önce H9 model kablosuz kulaklıklarını güncelledi ve yeni modele Google Asistan desteği ekledi. Güncellenen modeller kullanıcıların dijital asistanı etkinleştirmek için basabilecekleri özel bir düğme ile geliyor. Bu yükseltme sadece bununla da sınırlı değil. Kulaklıklara daha yüksek kapasiteli bataryanın da eklendiği açıklandı.
Daha önce, şirketin H9i kulaklıkları, bir şarj işlemine ihtiyaç duymadan önce yaklaşık 18 saat kullanım sunuyordu. Ancak güncellenmiş H9 kulaklıklar, artık bu süreye 7 saat daha ekleyecek bir pille geliyor ve kulaklık tek bir şarjla toplam 25 saat çalışabilecek. Bu da özellikle seyahat eden kullanıcılar için müthiş bir süre. Bang & Olufsen'in H9 model kulaklıklarının 500 dolar gibi cep yakan bir fiyat etiketi olduğunu da belirtelim.

https://www.engadget.com/2019/05/16/bang-olufsen-beoplay-h9-google-assistant/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor 3 hf. HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 3 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 3 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor 3 hf. Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı 3 hf. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı 3 hf. Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı 3 hf. Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek 3 hf. Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi 3 hf. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu 3 hf. Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı 3 hf. Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu 3 hf. Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu 3 hf. Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı 3 hf. ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi 3 hf. 12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı 3 hf. Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak 3 hf. Elon Musk'tan kırmızı alarm: Tesla'nın parası tükeniyor 3 hf. Amazon, tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa edecek 3 hf. Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi Sonraki Amiral gemisi Redmi K20'nin kutu ve kılıf görselleri yayınlandı 3 hf. LED ışıklar gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabilir 3 hf. Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme 3 hf. Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı 3 hf. Yapay zeka sizin yerinize kime oy vermeniz gerektiğine karar verebilir 3 hf. Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı 3 hf. LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak 3 hf. Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor 3 hf. Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor 3 hf. Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var 3 hf. Twitter arama aracı sayesinde aşı karşıtlarıyla mücadele edecek 3 hf. Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı 3 hf. Meizu 16Xs görüldü 3 hf. Spotify’ın ilk donanımı karşınızda 3 hf. Skoda'nın elektrikli şehir otomobilinden ilk teaser geldi 3 hf. Göz kırpınca zaman duruyor 3 hf. BM Genel Sekreteri: ”Nükleer atık Pasifik Okyanusuna sızıyor olabilir!” 3 hf. Galaxy S10 tasarımlı Pixel 4 geliyor 3 hf. Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor 3 hf. Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G’nin frekansları sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim