Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi

Teknoloji Editörü
Günümüzde dijital asistanların yükselişiyle birlikte, kulaklık üreticileri de bu teknolojiyi ürünlerine entegre etmek için adeta yarışıyorlar. Örneğin birkaç yıl önce Bose , Google Asistan'ın desteğiyle gelen yeni bir kulaklık seti piyasaya sürmüştü. Şimdi ise aynı stratejiyi Bang & Olufsen uygulamaya başladı.
Batarya kapasitesi de arttırıldı
Şirket kısa bir süre önce H9 model kablosuz kulaklıklarını güncelledi ve yeni modele Google Asistan desteği ekledi. Güncellenen modeller kullanıcıların dijital asistanı etkinleştirmek için basabilecekleri özel bir düğme ile geliyor. Bu yükseltme sadece bununla da sınırlı değil. Kulaklıklara daha yüksek kapasiteli bataryanın da eklendiği açıklandı.Daha önce, şirketin H9i kulaklıkları, bir şarj işlemine ihtiyaç duymadan önce yaklaşık 18 saat kullanım sunuyordu. Ancak güncellenmiş H9 kulaklıklar, artık bu süreye 7 saat daha ekleyecek bir pille geliyor ve kulaklık tek bir şarjla toplam 25 saat çalışabilecek. Bu da özellikle seyahat eden kullanıcılar için müthiş bir süre. Bang & Olufsen'in H9 model kulaklıklarının 500 dolar gibi cep yakan bir fiyat etiketi olduğunu da belirtelim.
https://www.engadget.com/2019/05/16/bang-olufsen-beoplay-h9-google-assistant/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle