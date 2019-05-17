Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski model Mac'lerin, ZombieLoad tipi saldırılara karşı savunmasız olduğunu açıklandı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Intel işlemcileri etkilediği belirtilen ZombieLoad adlı bir güvenlik açığının, eski Mac modellerini etkileyebileceği açıklandı. İşte konunun detayları...
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,2b
1
3
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son zamanlarda ZombieLoad olarak adlandırılan ve Intel işlemcileri etkileyen yeni bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmıştı. İyi haber şu ki Intel, bilgisayar üreticilerinin cihazlarını yamamalarına yardımcı olan mikro kodları yayınladı. Ancak aynı durum Apple'ın ürettiği eski Mac modelleri için geçerli değil.

Intel kodları yayınlamadı

AppleInsider'in yeni bir raporunda, eski Mac bilgisayarların ZombieLoad benzeri saldırılarına karşı hala savunmasız olabileceği yer alıyor ve Apple'ın web sitesinde yayınlanan bir açıklamada da, 2011'den daha eski Mac bilgisayarların, benzer saldırı türlerine karşı potansiyel olarak savunmasız olduğu belirtilmiş. Bunun sebebi ise Intel'in gerekli kodları Mac'ler için vermemiş olmasından kaynaklanıyor.
Eski model Mac'lerin, ZombieLoad tipi saldırılara karşı savunmasız olduğunu açıklandı
Apple, sitesinde konuyla ilgili olarak: "Bu modeller macOS Mojave, High Sierra veya Sierra’daki güvenlik güncellemelerini alabilir, ancak Intel’in mikro kod güncellemelerinin bulunmamasından kaynaklanan düzeltmeleri ve hafifletmeleri destekleyemiyor." ifadeleri yer alıyor. Bu tür saldırıların sistem performansını yüzde 40'a kadar azaltabileceği de sızan bilgiler arasında.

https://support.apple.com/en-us/HT210107 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CoreXXX 3 hf. en beğenilen
Yani firma diyorki eski mac ları değiştirin sizin güvenliğinizi düşünüyoruz. Valla billa ya yeni alın......
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EddyCue 3 hf.
bu tarz olaylar yuzunden apple eninde sonunda mac'lere de getirecek kendi islemcilerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 hf. en beğenilen
Yani firma diyorki eski mac ları değiştirin sizin güvenliğinizi düşünüyoruz. Valla billa ya yeni alın......
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaragoza 3 hf. CoreXXX
İyi de bu intelin suçu. Sorun; İntel'in apple sistemlerde bu açıgı duzeltecek kodlari yayinlamadigi icin cikiyor. Ben de 2011 imac ve 2010 macbook pro kullaniyorum. Acaba benim sistem ne durumda :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı 3 hf. LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak 3 hf. Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor 3 hf. Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor 3 hf. Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var 3 hf. Twitter arama aracı sayesinde aşı karşıtlarıyla mücadele edecek 3 hf. Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı 3 hf. Meizu 16Xs görüldü 3 hf. Spotify’ın ilk donanımı karşınızda 3 hf. Skoda'nın elektrikli şehir otomobilinden ilk teaser geldi 3 hf. Göz kırpınca zaman duruyor 3 hf. BM Genel Sekreteri: ”Nükleer atık Pasifik Okyanusuna sızıyor olabilir!” 3 hf. Galaxy S10 tasarımlı Pixel 4 geliyor 3 hf. Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor 3 hf. Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G’nin frekansları sızdı 3 hf. 2021 sonuna kadar akıllı telefonların yarısında üçlü kamera sistemi olacak 3 hf. Yeni böcek casuslar kuruş büyüklüğünde 3 hf. Batman'i canlandıracak yeni aktör belli oldu (mu?) 3 hf. Tesla, park halindeyken yanan araçların ardından, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı 3 hf. Huawei Mate 20 X 5G resmi olarak tanıtıldı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Eski model Mac'lerin, ZombieLoad tipi saldırılara karşı savunmasız olduğunu açıklandı Sonraki Instagram'ın Keşfet bölümünde artık hikayeler de gösteriliyor 3 hf. İstediğimizi bulabildik mi? "Canon EOS 2000D değerlendirmesi" 3 hf. Oculus Quest için YouTube VR uygulaması onaylandı 3 hf. Redmi K20 AnTuTu’da performansıyla şaşırttı 3 hf. GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Haber başlığı yazabilen yapay zeka 3 hf. Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi 3 hf. Hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkabilir 3 hf. Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir 3 hf. Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti 3 hf. Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar 3 hf. TweetDeck güncellemesi ile GIF, anket ve emoji desteği geldi 3 hf. Google Translatotron sizin sesiniz olacak 3 hf. Boeing, 737 Max uçaklarına ait yazılım güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu 3 hf. Samsung telefon sahiplerine restoranlarda "gizli menü" sunulacak 3 hf. Microsoft ve Sony, bulut oyunculuğu ve yapay zeka için güçlerini birleştirdi 3 hf. Uçakların kullandığı aletli iniş sistemleri (ILS) güvenli değil ve saldırıya açık 3 hf. Instagram Direct uygulaması kapanıyor 3 hf. 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. OnePlus 7 Pro pazarlaması Robert Downey Jr.’a emanet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim