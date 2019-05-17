Eski model Mac'lerin, ZombieLoad tipi saldırılara karşı savunmasız olduğunu açıklandı

Son zamanlarda ZombieLoad olarak adlandırılan ve Intel işlemcileri etkileyen yeni bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmıştı. İyi haber şu ki Intel, bilgisayar üreticilerinin cihazlarını yamamalarına yardımcı olan mikro kodları yayınladı. Ancak aynı durum Apple'ın ürettiği eski Mac modelleri için geçerli değil.

Intel kodları yayınlamadı

AppleInsider'in yeni bir raporunda, eski Mac bilgisayarların ZombieLoad benzeri saldırılarına karşı hala savunmasız olabileceği yer alıyor ve Apple'ın web sitesinde yayınlanan bir açıklamada da, 2011'den daha eski Mac bilgisayarların, benzer saldırı türlerine karşı potansiyel olarak savunmasız olduğu belirtilmiş. Bunun sebebi ise Intel'in gerekli kodları Mac'ler için vermemiş olmasından kaynaklanıyor.

https://support.apple.com/en-us/HT210107

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Apple, sitesindeilgili olarak: "Bu modeller macOS Mojave, High Sierra veya Sierra’daki güvenlik güncellemelerini alabilir, ancak Intel’in mikro kod güncellemelerinin bulunmamasından kaynaklanan düzeltmeleri ve hafifletmeleri destekleyemiyor." ifadeleri yer alıyor. Bu tür saldırıların sistem performansınıazaltabileceği de sızan bilgiler arasında.