Barack Obama, iki Türk bilim insanına onur nişanı verdi

Haber Editörü
Northwestern Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde araştırmalarını sürdüren Sinan Keten ve Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmalar yapan Nurçin Çelik, Amerikan eğitim dünyasında oldukça yüksek bir öneme sahip ödüle layık görüldüler.
İlk kez 1996 yılında Bill Clinton tarafından verilmeye başlanan, araştırma kariyerlerinin erken dönemlerindeki bilim insanları ve mühendislere sunulan en yüksek onur nişanı özelliği taşıyan "Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü"nü alan Türk mühendisler, savunma alanında onurlandırılan kişiler arasına girerek büyük bir başarıya imza attılar.
Makaleleri yayımlanan Keten ve Çelik birçok ödüle layık görüldü
2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Sinan Keten, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) yüksek lisans ve doktora yaptı. Uluslararası mecralarda makaleleri yayınlanan Keten, 2010 yılından bu yana Northwestern Üniversitesi’nde nano yapılı polimetrik ve biyomoleküler malzemelere dönüş araştırmalarına devam ediyor.
2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Nurçin Çelik ise Arizona Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Birçok prestijli dergide makaleleri yayımlanan ve çeşitli ödüllere layık görülen Çelik, şu sıralar Miami Üniversitesi’nde dinamik veri güdümlü çok ölçekli simülasyonlar ile kompleks sistemlerin kontrolü alanında çalışmalarını sürdürüyor.
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/09/president-obama-honors-federally-funded-early-career-scientists Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biliminsanlarına gerekli imkan ve çalışma ortamı sağlanmalı bu ülkede...
Türkiye'nin geleceğini değiştirecek çok önemli projelerde görev alan bilim adamlarını, peş peşe gelen her biri diğerinden şüpheli olaylarda kaybettik.
TARİH: 14 Temmuz 2004
YER: Çanakkale-Gelibolu
OLAY: TUBİTAK'ta görevli 3 bilim adamı, traktörle çarpışan mibibüste can verdi.
MİNİBÜS, karanlıkta ışıklarını yakmadan giden saman yüklü traktöre arkadan çarptıktan sonra, savruldu ve karşı şeritte son sürat gelen bir mercedes ile çarpıştı. Hurdaya dönen araçtan Ercan Kuruoğlu (31), Mustafa Aktekin (54) ve Yücel Kenter'in (32) parçalanmış cesedi çıkarıldı.
KRİPTO CİHAZINI DENEDİLER
TUBİTAK'ta 'güvenlik konusunda stratejik araştırma' yapan bu üç isim, Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen bir askeri cihazın, Çanakkale'de yapılan denemesinden dönüyordu. Cihaz, gizli bilgilerin güvenli şekilde korunması için geliştirilmişti.
TARİH: 2006 - 2007
YER: Ankara
OLAY: ASELSAN'da görevli 3 genç mühendis esrarengiz şekilde canlarına kıydı.
MAKİNA Mühendisi Hüseyin Başbilen (30), 7 Ağustos 2006'da Pursaklar yolunda aracının içinde bileği ve boğazı kesilmiş, Elektrik Mühendisi Ünsem Ünal (30), 17 Ocak 2007'de Eymür Gölü kıyısında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
DOST-DÜŞMAN AYRILACAKTI
Elektrik Mühendisi Evrim Yançeken (26), Batıkent'teki oturduğu binanın 6. katından atladı. ASELSAN'da, savaş uçaklarının dost-düşman ayrımını yapan sisteminin millileştirilmesi üzerinde çalışan 3 mühendisin ölümü kayda intihar olarak geçti.
TARİH: 30 Kasım 2007
YER: Isparta-Keçiborlu
OLAY: Boğaziçi ve Doğuş üniversitelerinden 6 bilim adamı, düşen uçakta öldü.
ATLASJET'in Türbetepe'ye kuyruğunu çarparak parçalanan uçağındaki 57 kişi arasındaki Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Engin Arık, Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Şenel Boyda ve Doç. İskender Hikmet ile 3 genç asistanları dikkat çekiciydi.
PETROLE ALTERNATİF ENERJİ
Hepsi fizikçiydi, Prof. Arık, nükleer enerjinin temelini oluşturan parçacık fiziği konusunda dünya çapında bir isimdi. Ve en önemlisi Türkiye'de bol bulunan toryumu, petrole alternatif enerji kayanağı olarak gösteriyordu.
3 olay 3 sır!
Isparta uçağına binen bilimadamlarının ölümü akıllara Aselsan'daki 3 mühendisin sır intiharlarını ve TÜBİTAK'ta stratejik çalışmalar yapan kişilerin ölümlü kazasını getirdi
Isparta'da düşen Atlasjet uçağıyla ilgili ilk resmi raporda hemen her şeyin normal çıkması, farklı senaryoları yeniden kamuoyu gündemine taşıdı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tek sorunun 'rotadan sapma' olduğu belirtildi. İçinde çok önemli projelerde görev yapan bilim adamlarının bulunduğu uçağın sır dolu düşüşü, akla daha önce yine stratejik projelerde çalışan mühendis ve uzmanların ölümünü hatırlattı. Her biri önemli projelerde görev yapan Aselsan ve TÜBİTAK'taki bilim insanları da kayıtlarda 'kaza' ve 'intihar' olarak yer alan çeşitli olaylarla aramızdan ayrılmış; ardında cevapsız sorular kalmıştı. Aynı sorular, uçak kazasıyla ilgili ilk resmi raporun ardından bugün yine soruluyor:
STRATEJİK ÇALIŞMALAR
İlk olay 14 Temmuz 2004'te yaşandı. Gelibolu yakınlarında yaşanan bir kazada, Yücel Kenter (32) ve Ercan Kuruoğlu (31) hayatını kaybetti. Ağır yaralı Mustafa Aktekin (54) ise hastanede yaşamını yitirdi.
Görünürde, hemen her gün görülen trafik kazalarından biri olarak olay kayıtlara geçti. Ancak, hayatını kaybedenlerin kimlikleri ortaya çıktığında binbir türlü senaryolar tartışıldı. Zira ölenlerden, Devlet eski Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun damadı Ercan Kuruoğlu ile Mustafa Aktekin, 'ulusal güvenlikle ilgili stratejik çalışmalar yapan' iki isimdi. Yüzbaşı Kenter de, TÜBİTAK'ın, Kara Kuvvetleri ile ortak yürüttüğü bir projede görevliydi. Üç isim, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen askeri bir cihazı denemek için Çanakkale'ye gitmişler ve dönüyorlardı. Cihaz, gizlilik dereceli bilgilerin korunması konusunda üretilmişti.
İNTİHARLAR ZİNCİRİ
ASELSAN'da da 3 sır intihar yaşandı. İlki 7 Ağustos 2006 günü meydana geldi. ODTÜ mezunu Makina Mühendisi Hüseyin Başbilen (30), Pursaklar yolunda otomobilinde bileği ve boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Başbilen'in 'Elveda' başlıklı mektup bırakarak intihar ettiği öne sürüldü. İkinci isim, yine ODTÜ mezunu olan ve ASELSAN'da bir süre çalıştıktan sonra görevinden ayrılan ve Miteks adlı savunma şirketinde görev yapan Elektrik Mühendisi Ünsem Ünal'dı (30). 17 Ocak 2007 günü Ünal, Eymür Gölü kenarında ölü bulundu. Kafasından tek kurşun almıştı. Olay, intihar olarak kayıtlara geçti. Üçüncü olay ise, 26 Ocak 2007 günü Batıkent'te oturduğu binanın 6. katından atladığı belirtilen yine ODTÜ mezunu Elektrik Mühendisi Evrim Yançeken'di (26).
ASELSAN'da görev yapan Yançeken'in psikolojik sorunları olduğu ve intihar mektubu yazdığı belirtildi.
Ve son olay... 30 Kasım günü Atlasjet'in uçağı düştü. Uçakta ölen bilim adamları, yine farklı senaryoları gündeme getirdi. Bir yanda incelemeler sonucu ortaya çıkan resmi belgeler, diğer yanda bitmek bilmeyen iddialar. Kamuoyu, olaylar hakkında inceleme ve davaların sonucunu bekliyor.
TÜRK FİZİKÇİLERİN VE MÜHENDİSLERİN SIR ÖLÜMLERİ
Yayin Tarihi 27 Ocak, 2013
Kategori BASIN-YAYIN
Fizikçilerin ve mühendislerin sır ölümleri
Türkiye son yedi yılda onlarca fizikçi ve mühendisini intihar veya kaza sebebiyle kaybetti. Ölenlerin çoğunun aynı meslekten olması dikkat çekiyor.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Budak dün ikamet ettiği lojmandaki evinde intihar etti.
Profesörün intiharı kendisi gibi rektör olan Erzincan Üniversitesi’nden Erdoğan Büyükkasap’ı akla getirdi. 48 yaşındaki Rektör Prof. Dr. Büyükkasap da 18 Mart 2010 tarihinde Erzincan’daki lojmanda iple kendini asarak hayatını kaybetti.
Türkiye son yıllarda birçok mühendis ve fizikçisini intihar veya kaza sebebiyle kaybetti.
GÖKHAN BUDAK- Fizikçi – 26 Ocak 2013
Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan lojmanında ilaç aldıktan sonra banyoda bileklerini kesip dördüncü kat balkonundan ölüme atlayan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Budak, ağır yaralı kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde 5 saat sonra öldü. Doktorlar, ameliyata aldıkları Rektör Prof. Dr. Budak’ı tüm çabalara rağmen kurtaramadıklarını söyledi.
HAKAN ÖKSÜZ- ASELSAN Mühendisi – 26 Ocak 2013
Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Hasan Öksüz hayatını kaybetti. Ölen kişinin ASELSAN Akyurt Tesisleri’nde mühendis olarak çalıştığı öğrenildi.
ERDOĞAN BÜYÜKKASAP – Fizikçi- 18 Mart 2010
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Budak gibi aynı bölümden olan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap da intihar etmişti. 48 yaşındaki Rektör Prof. Dr. Büyükkasap, 18 Mart 2010 tarihinde Erzincan’daki lojmanda iple kendini asarak hayatını kaybetti.
5 ASELSAN Mühendisi – 2006- 2008
2006-2008 yılları arasında ASELSAN bağlantılı 5 mühendisin şüpheli ölümü Başbakanlık Teftiş Kuruluna verilen talimatla araştırılımaya devam ediliyor.
İntihar olarak kayda geçen Hüseyin Başbilen, Evrim Yançeken, Halim Ünsem Ünal ve Burhanettin Volkan ile askerde şüpheli şekilde ölen Zafer Oluk olayı hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca da soruşturma yürütülüyor.
Her 5 mühendisin de Türkiye’nin savunma sanayisini dışa bağımlılıktan kurtaracak projelerde, özellikle de şifre kontrol sistemleri alanında uzman oldukları ve intihar eden mühendislerin tamamının millileştirilmesi planlanan kritik projelerde görev almaları, kontrol mekanizmalarının şifrelerini çözme ve haberleşme teknolojileri konusunda uzman oldukları belirtiliyor.
6 Nükleer Fizikçi- 30 Kasım 2007
İstanbul-Isparta seferini yaparken iniş sırasında düşen Atlas jet uçağında 6 bilim adamı da hayatını kaybetmişti. Kazada ölen bilim adamları DPT tarafından desteklenen “Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı Ve Test Laboratuvarları” projesinde görevliydi.
Uçak kazasında, çalıştaya katılacak bilim adamları arasında bulunan Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Arık, Araştırma Görevlisi Özgen Berkol Doğan, Yüksek Lisans Öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve Araştırma Görevlisi Mustafa Fidan hayatını kaybetmişti.
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dunyada el ustunde turkiyede işsiz
Nobel Tıp Ödülü için aday olarak sunulmuş, Rus Amerikan Uzay Araştırmalarında aktif görev yapmış, İskandinav Bilim Ödülü almış bir bilim insanı Neva Çiftçioğlu. Nasa’da, Mars’ta hayat arayan ekipte önemli görevlerde çalıştıktan sonra, 2009 yılında Türkiye’ye geldiğinde, iş bulamamış. Doç. Dr. Neva Çiftçioğlu kireçlenmenin müsebbibi olan ve nanobakteri adı verilen mikrobu bulmuş, Finlandiya’da doçentlik unvanı alan ilk yabancı..