Barack Obama, iki Türk bilim insanına onur nişanı verdi

Northwestern Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde araştırmalarını sürdüren Sinan Keten ve Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmalar yapan Nurçin Çelik, Amerikan eğitim dünyasında oldukça yüksek bir öneme sahip ödüle layık görüldüler.

İlk kez 1996 yılında Bill Clinton tarafından verilmeye başlanan, araştırma kariyerlerinin erken dönemlerindeki bilim insanları ve mühendislere sunulan en yüksek onur nişanı özelliği taşıyan "Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü"nü alan Türk mühendisler, savunma alanında onurlandırılan kişiler arasına girerek büyük bir başarıya imza attılar.

Makaleleri yayımlanan Keten ve Çelik birçok ödüle layık görüldü

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Sinan Keten, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) yüksek lisans ve doktora yaptı. Uluslararası mecralarda makaleleri yayınlanan Keten, 2010 yılından bu yana Northwestern Üniversitesi’nde nano yapılı polimetrik ve biyomoleküler malzemelere dönüş araştırmalarına devam ediyor.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Nurçin Çelik ise Arizona Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Birçok prestijli dergide makaleleri yayımlanan ve çeşitli ödüllere layık görülen Çelik, şu sıralar Miami Üniversitesi’nde dinamik veri güdümlü çok ölçekli simülasyonlar ile kompleks sistemlerin kontrolü alanında çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/09/president-obama-honors-federally-funded-early-career-scientists