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Sony'nin yeni e-ink akıllı saati CES 2017′de görücüye çıktı

Sony’nin tasarımıyla dikkat çeken e-ink gövdeli sıra dışı akıllı saati "Fes Watch"un ikinci jenerasyonu CES 2017'de tanıtıldı. Yenilenen saatte artık farklı renkleri kullanabilmek mümkün hale geldi.
2 yıl
8,4b
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16
Zamazingo
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akıllı saat pazarına "Fes Watch" ile farklı bir kulvardan yaklaşan Sony, popüler birçok üreticinin aksine e-ink teknolojisi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Mobil cihazlar aracılığıyla tek tıkla tasarımı değiştirilebilen ekranlar, kullanıcıların istedikleri kombinasyonları kolaylıkla uygulamalarını sağlıyor.
Geçtiğimiz sene Japonya’da piyasaya sürülen e-ink gövdeli "Fes Watch"un ikinci jenerasyonunu Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2017) tanıtan Sony, böylelikle uzun süredir beklenen bir özelliği de hayata geçirdi. İlk versiyonda sadece siyah ve beyaz renklere sahip olan akıllı saat artık mavi, kahverengi ve gri gibi farklı renkleri destekliyor.
Saatin yanı sıra gözlük, kemer, spor ayakkabı ve cüzdan gibi farklı nesnelerde de kullanılabilen e-ink, sunduğu geniş tasarım desteği ve oldukça ince yapısı sayesinde geleceğin teknolojileri arasında gösteriliyor. Şimdilik prototip aşamasında olan yeni nesil "Fes Watch"un nihai versiyonunun ne zaman çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://fashion-entertainments.com/event/eBoutique2020/ Yorum Yaz
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orientem 2 yıl en beğenilen
Dünya'da piyasaya ilk e kitap okuyucu süren firmadır Sony, ardından bu kadar geri plana çekilmesi ilginçti zaten.
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DH Misafiri 2 yıl
Sadece ilk e kitap degil. DUNYADA ILK CD'YI ORTAYA CIKARAN VE URETEN FIRMADIR SONY. Sony en kaliteli firmalardan biridir ve en çok saygi duydugum firmadir.
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aycibin 2 yıl
daha cimri bir teknoloji olduğundan saatlerde e-ink daha mantıklı alında.lcd'lerin en iyisi dedikleri 2-3 günde bir şarj istiyor.saat yapacaksan haftalarca gitmeli.sonuçta animasyon göstermeyecek sadece bildiri ekranı.
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DH Misafiri 2 yıl
20dk lık şarjla %80 dolum 600km lik menzilde 480km eder süper menzil
böyle giderse otomobiller için fosil yakıtlara yavaş yavaş elveda deriz
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Kerim5100 2 yıl
Ucuza gelirse çok can yakar :D
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XPerience 2 yıl
e-ink ekranları pil ömrü konusunda harika işler çıkarabilir. Soluk görünecektir ama sadece ekran değil de Sony'nin yaptığı gibi tamamının ekran olması harika şeyler ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
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shadowtr 2 yıl
E-ink in pil tüketimi çok çok düşük boyutlarda. 500 mah pil ile bir hafta çalışır bu saat.
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suslu76 2 yıl
Burda pebble watch'da kullanilan ekranin dokumani var. E-ink gibi duran monochrome lcd ama cok dusuk guc tuketimi var sanirim. E-ink ile arasinda refresh rate bakimindan ciddi fark var, ama guc tuketimleri yakin
sharpmemorylcd.com/...
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Xloud 2 yıl
Akıllı saatten beklentim sadece basit bidirim ve geniş watchface desteği gerisi gereksiz geliyor... belki müzik çalar kontrolü olabilir. Ve tabiki normal bi fiyat
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orientem 2 yıl en beğenilen
Dünya'da piyasaya ilk e kitap okuyucu süren firmadır Sony, ardından bu kadar geri plana çekilmesi ilginçti zaten.
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cyberfalcon 2 yıl
Üreticilerin aklına yeni mi geldi e-mürekkep kullanmak. Başından beri en mantıklısı bu veya bununla birlikte LCD ekran kullanmak.
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sony, akıllı saat ve
9 etiket daha saat ces2017 fes watch e-ink e-mürekkep Zamazingo Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan MPopüler
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