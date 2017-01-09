Sony'nin yeni e-ink akıllı saati CES 2017′de görücüye çıktı

Akıllı saat pazarına "Fes Watch" ile farklı bir kulvardan yaklaşan Sony, popüler birçok üreticinin aksine e-ink teknolojisi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Mobil cihazlar aracılığıyla tek tıkla tasarımı değiştirilebilen ekranlar, kullanıcıların istedikleri kombinasyonları kolaylıkla uygulamalarını sağlıyor.

Geçtiğimiz sene Japonya’da piyasaya sürülen e-ink gövdeli "Fes Watch"un ikinci jenerasyonunu Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES 2017) tanıtan Sony, böylelikle uzun süredir beklenen bir özelliği de hayata geçirdi. İlk versiyonda sadece siyah ve beyaz renklere sahip olan akıllı saat artık mavi, kahverengi ve gri gibi farklı renkleri destekliyor.

Saatin yanı sıra gözlük, kemer, spor ayakkabı ve cüzdan gibi farklı nesnelerde de kullanılabilen e-ink, sunduğu geniş tasarım desteği ve oldukça ince yapısı sayesinde geleceğin teknolojileri arasında gösteriliyor. Şimdilik prototip aşamasında olan yeni nesil "Fes Watch"un nihai versiyonunun ne zaman çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://fashion-entertainments.com/event/eBoutique2020/