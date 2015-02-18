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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Barbie de artık akıllandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Barbie de artık akıllandı

Yılların eskitemediği efsane bebek serisi Barbie de akıllı cihaz modasına uydu ve Mattel çocuklarla konuşabilen Hello Barbie adıyla akıllı bir oyuncak bebek piyasaya sürme kararı aldı.

Barbie daha önce kamera, dijital giydi, yazdırılabilir saç uzantıları gibi farklı teknolojiler kullanmıştı. Ancak ilk kez konuşmaya başlayacak. Hello Barbie adındaki bebek çocuklarla doğrudan konuşabilecek, konuştuklarını anlayabilecek ve çocukların davranışlarını öğrenebilecek. 

Hello Barbie'nin teknolojisi ToyTalk adındaki eski Pixar yöneticisi tarafından kurulan bir firma üzerinden geliştirilmiş. Ses tanıma teknolojisi bebeğin içerisine entegre edilmiş ve çocukların genel olarak söyledikleri veya sordukları terimler de önyüklü olarak hazır edilmiş. Hello Barbie daha sonra internete bağlanarak yeni geliştirilen terimleri ve cevapları da kendisini güncelleyerek alabiliyor. 

Ancak bir bebeğin sürekli dinleme durumunda olması elbette ebeveynlerin isteyeceği birşey değil. Bu bakımdan Barbie sadece bir tuşa basarak dinleme moduna geçecek. Hello Barbie'nin yıl sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.  

http://www.pocket-lint.com/news/132789-internet-connected-barbie-will-talk-to-your-kids-and-learn-from-their-responses Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Erkek versiyonunu yapsalar alıp küfür öğretirdim

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Valve Corporation 4 yıl
Erkek çocuğa selam yakışıklı derse çocuk bunla evcilik oynamaya kalkar
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bestofMd 4 yıl
Bi bu eksikti
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Action-Man de isteriz
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Elsa 4 yıl
Kizkardesimde vardı ne kafasını cikarirdim be
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0MG90 4 yıl
Bizim burada konuşuyor diye 300-400 e satarlar
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Gece772 4 yıl
Barbie hiç sevmedim
Barbie alan kaldı mı ?
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Master_Evil 4 yıl
artık çocuklar hayatında hiç barbie görmeden tablette barbie giydirme oyunu oynuyor
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cinemaker 4 yıl
ajan olmasın dinleme falan sakat işler bunlar
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Umutcan 4 yıl cinemaker
cinemaker

ajan olmasın dinleme falan sakat işler bunlar

5-9 yaşlarında çocuklara yönelik oyuncaktan ne istihbarat elde edecekler, ki zaten çok az satar. Şüphelenmeniz gereken asıl şey android, ios ve windows işletim sistemini kullanan telefonlar. Tamamı amerikan yapımı ve NSA ile işbirliği içinde.
Her evde en az bir tane var. Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok, cihazlar sürekli açık ve yanımızda. Mikrofonu sürekli bize yöneltilmiş şekilde duruyorlar yanıbaşımızda... Bizden zaten ne bilgisi toplayacaklar diye de düşünebiliriz,
ama adamlar insanların görüşlerini, tehlike yaratma imkanlarını, Abd'ye karşı olası saldırı imkanlarını vs. herşeyi takip ediyor ve veritabanı oluşturuyor. Sadece mikrofon da değil, her türlü yazışmalarınız, rehberiniz, gps lokasyonunuz, operatör lokasyonunuz
herşey bilgileri dahilinde.
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ONIONBUD 4 yıl
Batı medeniyeti bir tabusunu daha yıktı.^^^Aptal sarışın.
Sıra organik olanlarında ..
Jay Leno, Jimmy Fallon a Tonight Show u paslamasa bunun güzel bir esprisini yapardı.
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