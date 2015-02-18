Barbie de artık akıllandı





Yılların eskitemediği efsane bebek serisi Barbie de akıllı cihaz modasına uydu ve Mattel çocuklarla konuşabilen Hello Barbie adıyla akıllı bir oyuncak bebek piyasaya sürme kararı aldı.





Barbie daha önce kamera, dijital giydi, yazdırılabilir saç uzantıları gibi farklı teknolojiler kullanmıştı. Ancak ilk kez konuşmaya başlayacak. Hello Barbie adındaki bebek çocuklarla doğrudan konuşabilecek, konuştuklarını anlayabilecek ve çocukların davranışlarını öğrenebilecek.





Hello Barbie'nin teknolojisi ToyTalk adındaki eski Pixar yöneticisi tarafından kurulan bir firma üzerinden geliştirilmiş. Ses tanıma teknolojisi bebeğin içerisine entegre edilmiş ve çocukların genel olarak söyledikleri veya sordukları terimler de önyüklü olarak hazır edilmiş. Hello Barbie daha sonra internete bağlanarak yeni geliştirilen terimleri ve cevapları da kendisini güncelleyerek alabiliyor.





Ancak bir bebeğin sürekli dinleme durumunda olması elbette ebeveynlerin isteyeceği birşey değil. Bu bakımdan Barbie sadece bir tuşa basarak dinleme moduna geçecek. Hello Barbie'nin yıl sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/132789-internet-connected-barbie-will-talk-to-your-kids-and-learn-from-their-responses