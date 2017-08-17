Başbakan'ın Türkçe ile ilgili uyarısı sonrası ilk öneri: CD yerine yoğun teker

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Başbakan Binali Yıldırım, dün verdiği demeçte Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda çalışmaların yapılması gerektiğine değindi. Yıldırım, sosyal medyanın dilimizi bozduğunun altını çizdi.





Yıldırım açıklamasında, "Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir. Milli bir seferberlik ruhu ile çalışarak gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin değerini en iyi şekilde anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.





Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları sonrasında sonra bazı kurum ve kuruluşlar harekete geçti. BTK ve TDK işbirliği içerisinde bu konuda çalışma yapacağını açıkladı.





1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği'nin bünyesinde “Özenli Türkçe Çalışma Grubu” adında bir grup bulunuyor. Halen daha faaliyetlerini sürdüren bu grup, bilişim terimlerinin doğru tanıtılması ve Türkçe'nin korunması adına çalışmalar yürütüyor.

CD Yerine Yoğun Teker, Web Yerine Örümcek Ağı

Çalışma grubununun hazırladığı bir sözlük bulunuyor. Sözlükte “OK” yerine “Tamam” denilmesi, yine gençlerin tercih ettiği kelimelerden “sound” yerine “ses”, “battery” yerine “pil”, “CD” yerine “yoğunteker”, “web” yerine “örümcek ağı”, “window” yerine “pencere”, “zoom” yerine “yakınlaştırmak”, “network” yerine “ağ”, “nickname” yerine “takma ad” kelimelerinin kullanılması öneriliyor.





Seçilen kelimelerde her ne kadar "battery" yerine "pil", "zoom" yerine "yakınlaştırmak" gibi doğru seçimler olsa da bazı kalıplaşmış kelimelerin Türkçe'ye çevrilmeye çalışması çok batıyor. Örneğin CD yerine yoğunteker, web yerine örümcek ağ önerisi pek akla yatkın durmuyor.

Siz hangi yabancı terim yerine hangi Türkçe kelimeyi öneriyorsunuz?

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1600995-basbakan-binali-yildirim-sosyal-medya-diline-isyan-etti-kurumlar-harekete-gecti