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Başbakan'ın Türkçe ile ilgili uyarısı sonrası ilk öneri: CD yerine yoğun teker

Başbakan Binali Yıldırım'ın sosyal medyanın Türkçe'yi bozduğu ile ilgili açıklamalarından sonra çeşitli kurumlar harekete geçti. TBD, bazı kelimelerinin yerine kullanılması gerekenleri derledi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Başbakan'ın Türkçe ile ilgili uyarısı sonrası ilk öneri: CD yerine yoğun teker
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Başbakan Binali Yıldırım, dün verdiği demeçte Türkçe'nin doğru kullanımı konusunda çalışmaların yapılması gerektiğine değindi. Yıldırım, sosyal medyanın dilimizi bozduğunun altını çizdi.


Yıldırım açıklamasında, "Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir. Milli bir seferberlik ruhu ile çalışarak gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin değerini en iyi şekilde anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.


Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları sonrasında sonra bazı kurum ve kuruluşlar harekete geçti. BTK ve TDK işbirliği içerisinde bu konuda çalışma yapacağını açıkladı.


1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği'nin bünyesinde “Özenli Türkçe Çalışma Grubu” adında bir grup bulunuyor. Halen daha faaliyetlerini sürdüren bu grup, bilişim terimlerinin doğru tanıtılması ve Türkçe'nin korunması adına çalışmalar yürütüyor.

CD Yerine Yoğun Teker, Web Yerine Örümcek Ağı

Çalışma grubununun hazırladığı bir sözlük bulunuyor. Sözlükte “OK” yerine “Tamam” denilmesi, yine gençlerin tercih ettiği kelimelerden “sound” yerine “ses”, “battery” yerine “pil”, “CD” yerine “yoğunteker”, “web” yerine “örümcek ağı”, “window” yerine “pencere”, “zoom” yerine “yakınlaştırmak”, “network” yerine “ağ”, “nickname” yerine “takma ad” kelimelerinin kullanılması öneriliyor.


Seçilen kelimelerde her ne kadar "battery" yerine "pil", "zoom" yerine "yakınlaştırmak" gibi doğru seçimler olsa da bazı kalıplaşmış kelimelerin Türkçe'ye çevrilmeye çalışması çok batıyor. Örneğin CD yerine yoğunteker, web yerine örümcek ağ önerisi pek akla yatkın durmuyor.

Siz hangi yabancı terim yerine hangi Türkçe kelimeyi öneriyorsunuz?


http://www.haberturk.com/gundem/haber/1600995-basbakan-binali-yildirim-sosyal-medya-diline-isyan-etti-kurumlar-harekete-gecti Yorum Yaz
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macromedia21 1 yıl en beğenilen
Webmaster = Örümcek Adam
3 Yanıt Yanıtla +320
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BekiRoRo 1 yıl
Network Developer = Ağda İşçisi
2 Yanıt Yanıtla +208
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WoXeD 1 yıl
dvd = çok yoğun deker
BlueRay = üff acayip yoğun öyle böyle değil teker.
1 Yanıt Yanıtla +179
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1 Avatar
gs09gs09 1 yıl
6 yildir dvd yada cd gormedim ben kullanmiyozda ne gerek var miladi gecmis zaten :))
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WarSaw 1 yıl
dvd ye ne diyeceksiniz aşırı yoğun teker mi :)))
cahillikte nirvana
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DH Misafiri 1 yıl
"Web" yerine önerilen "Örümcek ağı" pek akla yatkın durmuyor. Bunun yerine "Uluslararası ağ" ya da benzeri birkaç başka seçenek üretilebilir. Cd yerine önerilen kelime, zoraki geldiğinden, ciddiye alamadım bile.
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DH Misafiri 1 yıl
Oldu dijital Binali abi.
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DH Misafiri 1 yıl
Hayatımda böyle saçmalık görmedim. Evrensel terim diye birşey vardır değişmez...
Blu-ray'a ne demeyi düşünüyorsunuz :D
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Kodperest 1 yıl
Meeting'leri schedule edenler...
Proje requirement'larını check edenler...
Projelere include olanlar...
sayısı gün geçtikçe artmakta.
Biz var olan kelimelerimizi koruyamıyoruz daha.
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amma velakin 1 yıl
CD ve WEB için alternatifler berbat.
Ben de ciddi ciddi bir şey yapacaklar sandım.
Hiç dokunmasınlar daha iyi.
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froster2006 1 yıl
Cidden ne kadar sacma sapan seylerin pesindeler.Zaten makul kelimeler var.Isleri gucleri yok hayati seylere el atacaklarina reklam yapmanin pesindeler.Kendi turkceyi adam gibi konussa hic gam yemem.Pili bitmis teyp gibi agir agir konusuyor.Prompterde kurtarmiyor .
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Bluflame 1 yıl froster2006
froster2006
Cidden ne kadar sacma sapan seylerin pesindeler.Zaten makul kelimeler var.Isleri gucleri yok hayati seylere el atacaklarina reklam yapmanin pesindeler.Kendi turkceyi adam gibi konussa hic gam yemem.Pili bitmis teyp gibi agir agir konusuyor.Prompterde kurtarmiyor .

aynısını ben yazacaktım, bu adamın konuşması çok yavan, ölü gibi, geviş getiriyor gibi. Yaw arkadaş koskoca başbakan’da biraz liderlik vasfı olur, karizma olur, konuşma şekli olur, bunda hiç bişey yok, ezik bir devlet memuru gibi konuşuyor. (bknz.düşük profil )
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BekirTemel 1 yıl

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ComingWind 1 yıl
Yoğun teker ney la ?????? bunların kafa bayağı bayağı yoğunlaşmış
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