Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi

    PC, iOS ve Android cihazlarda oynanabilen Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi. Albion Avrupa hakkında detaylar haberimizde.                
    Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi Tam Boyutta Gör
    Sandbox Interactive tarafından geliştirilen fantezi sandbox MMORPG oyunu olan Albion Online'a Türkçe dil desteği eklendi. Ayrıca bugün Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için optimize edilmiş yeni Albion Avrupa sunucusunun açılacağını duyurdu. Bu yeni sunucu, bölgedeki oyunculara Albion dünyasında yeni bir başlangıç yapma fırsatının yanı sıra daha yüksek bağlantı hızları, daha iyi ping ve düşük gecikme değerleri ile bölge zamanına göre optimize edilmiş zamanlı etkinlikler sunacak.

    Türkçe dil desteği geldi

    2017'de açılan Albion Batı (artık Albion Amerika) ve 2023'te açılan Albion Doğu (yeni adıyla Albion Asya) sunucularının ardından üçüncü sunucu olarak açılan Albion Avrupa sunucusu, yeni Türkçe ve Arapça dil desteğiyle iki yeni oyun içi dil desteğini beraberinde getiriyor.

    Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi Tam Boyutta Gör

    Sunucunun açılmasıyla oyun yalnızca bu bölgelerde değil tüm dünyadaki oyuncular tarafından ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabilir olacak. Ayrıca mevcut sunucularda olduğu gibi oyun, Albion Avrupa'da da tamamen platformlar arası olmaya devam edecek. Böylece oyuncular tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarından oynayabilecek.

    Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi Tam Boyutta Gör

    Oyuncular, Kurucu Paketlerini satın alarak 3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Kapalı Beta sürecine tam erişim ve Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı kazanabilecek. Kurucu Paketleri, beta ve erken erişim hakkının yanı sıra, mevcut karakteri ve lonca isimlerini koruma fırsatı tanıyacak. Üstelik Altın (oyunun premium para birimi), Premium (oyuncunun oynanış kalitesini artıran içerikler ve ilerleme hızlandırması sunar) ve Kuruculara özel İsim Etiketleri, Avatarlar, Mobilyalar ve Gösteriş Eşyaları da dâhil olmak üzere birçok oyun içi eşya elde etme fırsatı sunacak.

    Albion Avrupa sunucusunun artıları neler?

    • Tüm oyuncuların eşit bir başlangıç yapıp Albion dünyasından bir alanı kendilerinin ilan edebilecekleri yeni ve henüz el sürülmemiş bir oyun sürümü
    • Mevcut ABD ve Asya sunucularından tamamen ayrı ve bağımsız bir oyun dünyası
    • Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için büyük ölçüde iyileştirilmiş bağlantı hızları ve ping değerleri
    • Oyun ve sunucu etkinliklerinin (mıntıka savaşları, Kristal Ligi, Beylik Savaşları, bakım vb.) bölge için optimize edilmiş şekilde zamanlanması
    • 3 Nisan'da başlayacak olan Kapalı Beta sürecine erişim sunan Kurucu Paketleri sayesinde yeni sunucuya erken erişim ve mevcut karakterleri ve lonca isimlerini koruma hakkı
    • Kurucu statüsünden bağımsız olarak tüm oyuncular için, 10 Nisan'da başlayacak olan Açık Beta sürecine erişim hakkı

    Albion Online'ı indirmek için:

    https://albiononline.com/europe

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tahsin banguoğlu yurdu e-devlet pasif abonelik silme araç muayene randevu aldıktan sonra trafik cezası adana otogardan havalimanına nasıl gidilir istikbal lena koltuk takımı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız