Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi

Türkçe dil desteği geldi
2017'de açılan Albion Batı (artık Albion Amerika) ve 2023'te açılan Albion Doğu (yeni adıyla Albion Asya) sunucularının ardından üçüncü sunucu olarak açılan Albion Avrupa sunucusu, yeni Türkçe ve Arapça dil desteğiyle iki yeni oyun içi dil desteğini beraberinde getiriyor.
Sunucunun açılmasıyla oyun yalnızca bu bölgelerde değil tüm dünyadaki oyuncular tarafından ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabilir olacak. Ayrıca mevcut sunucularda olduğu gibi oyun, Albion Avrupa'da da tamamen platformlar arası olmaya devam edecek. Böylece oyuncular tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarından oynayabilecek.
Oyuncular, Kurucu Paketlerini satın alarak 3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Kapalı Beta sürecine tam erişim ve Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı kazanabilecek. Kurucu Paketleri, beta ve erken erişim hakkının yanı sıra, mevcut karakteri ve lonca isimlerini koruma fırsatı tanıyacak. Üstelik Altın (oyunun premium para birimi), Premium (oyuncunun oynanış kalitesini artıran içerikler ve ilerleme hızlandırması sunar) ve Kuruculara özel İsim Etiketleri, Avatarlar, Mobilyalar ve Gösteriş Eşyaları da dâhil olmak üzere birçok oyun içi eşya elde etme fırsatı sunacak.
Albion Avrupa sunucusunun artıları neler?
- Tüm oyuncuların eşit bir başlangıç yapıp Albion dünyasından bir alanı kendilerinin ilan edebilecekleri yeni ve henüz el sürülmemiş bir oyun sürümü
- Mevcut ABD ve Asya sunucularından tamamen ayrı ve bağımsız bir oyun dünyası
- Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için büyük ölçüde iyileştirilmiş bağlantı hızları ve ping değerleri
- Oyun ve sunucu etkinliklerinin (mıntıka savaşları, Kristal Ligi, Beylik Savaşları, bakım vb.) bölge için optimize edilmiş şekilde zamanlanması
- 3 Nisan'da başlayacak olan Kapalı Beta sürecine erişim sunan Kurucu Paketleri sayesinde yeni sunucuya erken erişim ve mevcut karakterleri ve lonca isimlerini koruma hakkı
- Kurucu statüsünden bağımsız olarak tüm oyuncular için, 10 Nisan'da başlayacak olan Açık Beta sürecine erişim hakkı
Albion Online'ı indirmek için:
https://albiononline.com/europeBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.