Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi

Tam Boyutta Gör Sandbox Interactive tarafından geliştirilen fantezi sandbox MMORPG oyunu olan Albion Online'a Türkçe dil desteği eklendi. Ayrıca bugün Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için optimize edilmiş yeni Albion Avrupa sunucusunun açılacağını duyurdu. Bu yeni sunucu, bölgedeki oyunculara Albion dünyasında yeni bir başlangıç yapma fırsatının yanı sıra daha yüksek bağlantı hızları, daha iyi ping ve düşük gecikme değerleri ile bölge zamanına göre optimize edilmiş zamanlı etkinlikler sunacak.

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Türkçe dil desteği geldi

2017'de açılan Albion Batı (artık Albion Amerika) ve 2023'te açılan Albion Doğu (yeni adıyla Albion Asya) sunucularının ardından üçüncü sunucu olarak açılan Albion Avrupa sunucusu, yeni Türkçe ve Arapça dil desteğiyle iki yeni oyun içi dil desteğini beraberinde getiriyor.

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Sunucunun açılmasıyla oyun yalnızca bu bölgelerde değil tüm dünyadaki oyuncular tarafından ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabilir olacak. Ayrıca mevcut sunucularda olduğu gibi oyun, Albion Avrupa'da da tamamen platformlar arası olmaya devam edecek. Böylece oyuncular tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarından oynayabilecek.

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Oyuncular, Kurucu Paketlerini satın alarak 3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Kapalı Beta sürecine tam erişim ve Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı kazanabilecek. Kurucu Paketleri, beta ve erken erişim hakkının yanı sıra, mevcut karakteri ve lonca isimlerini koruma fırsatı tanıyacak. Üstelik Altın (oyunun premium para birimi), Premium (oyuncunun oynanış kalitesini artıran içerikler ve ilerleme hızlandırması sunar) ve Kuruculara özel İsim Etiketleri, Avatarlar, Mobilyalar ve Gösteriş Eşyaları da dâhil olmak üzere birçok oyun içi eşya elde etme fırsatı sunacak.

Albion Avrupa sunucusunun artıları neler?

Tüm oyuncuların eşit bir başlangıç yapıp Albion dünyasından bir alanı kendilerinin ilan edebilecekleri yeni ve henüz el sürülmemiş bir oyun sürümü

Mevcut ABD ve Asya sunucularından tamamen ayrı ve bağımsız bir oyun dünyası

Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için büyük ölçüde iyileştirilmiş bağlantı hızları ve ping değerleri

Oyun ve sunucu etkinliklerinin (mıntıka savaşları, Kristal Ligi, Beylik Savaşları, bakım vb.) bölge için optimize edilmiş şekilde zamanlanması

3 Nisan'da başlayacak olan Kapalı Beta sürecine erişim sunan Kurucu Paketleri sayesinde yeni sunucuya erken erişim ve mevcut karakterleri ve lonca isimlerini koruma hakkı

Kurucu statüsünden bağımsız olarak tüm oyuncular için, 10 Nisan'da başlayacak olan Açık Beta sürecine erişim hakkı

Albion Online'ı indirmek için:

https://albiononline.com/europe

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Albion Online'a Türkçe dil desteği ve Avrupa sunucusu eklendi