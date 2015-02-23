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Battelle'nin karbon nanotüp tabanlı anti buzlanma kaplaması rüzgar tüneli testlerini geçti

4 yıl
2,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Battelle'nin karbon nanotüp tabanlı anti buzlanma kaplaması rüzgar tüneli testlerini geçti
İnsansız hava araçları ya da yolcu uçaklarının kanatları üzerinde soğuk havanın etkisiyle buzlanma meydana gelebiliyor. Binlerce metre yükseklikte motorlardan alınan sıcak hava ya da elektrikli ısıtma sistemleriyle eritilmeye çalışılan kanat üstü buzlanma, yerde ise özel kimyasal sıvılar kullanılarak yerine getiriliyor. Hayati önem taşıyan bu sürece yeni bir bakış açısı getiren Battelle firması, HeatCoat adı verilen karbon nanotüp tabanlı anti buzlanma kaplamasıyla daha etkili ve kolay bir kurulum sunuyor.
İlk olarak nsansız hava araçları için tasarlanmış olmasına rağmen standart yolcu uçaklarına da uygulanabilen HeatCoat kaplaması, uçak kanatları üzerine 4 farklı katman halinde istenirse boya, istenirse de laminat levha halinde uygulanabiliyor. Alttan ilk ve üstten iki katmanı koruma amaçlı tasarlanan kaplama, karbon nanotüp tabanlı ısıtma katmanıyla ise uygulanan elektriksel güç doğrultusunda ısıtma sağlayarak kanat üstü buzlanmayı engelleyebiliyor / çözebiliyor.
 
Battelle'nin karbon nanotüp tabanlı anti buzlanma kaplaması rüzgar tüneli testlerini geçti
Merkezi bir üniteden buzlanma derecesine göre otomatik olarak kontrol edilen sistem, bu sayede hali hazırda kullanılan benzerlerine göre hem daha az enerji harcıyor hem de çok fazla ekstra yük bindirmeden yakıt sarfiyatına olumsuz etkilerde bulunmuyor. Batelle tarafından yapılan dört günlük rüzgar tüneli çalışmalarında -30 derece sıcaklık ve saatte 337 km hızlarda test edilen HeatCoat kaplaması, belirtildiği kadarıyla anti buzlanma performansıyla da başarılı bir performans ortaya koyuyor.
Üzerinde uzun vadeli çalışmalar yürütülen ve sunduğu performans ile birçok havacılık şirketinin dikkatini çeken HeatCoat sisteminin açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.battelle.org/media/press-releases/battelle-heatcoat-anti-icing-technology-for-drones-passes-milestone Yorum Yaz
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