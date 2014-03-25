BatteryBox ile MacBook Air için 5 yıl harici batarya desteği sağlayın





Taşınabilir cihazlara hayat veren bataryaların belirli bir kullanım döngüsüne veya zamanına ulaştıkları zaman verimliliklerini kaybettikleri bilinen bir gerçek. BatteryBox harici batarya ürünü ise akıllı aktarım sistemiyle 5 yıl boyunca verimliliği üst seviyede tutmayı amaçlıyor.





12000mAh gücünde bir bataryaya sahip olan BatteryBox, 8 adet iPhone cihazını şarj edebiliyor veya MacBook Air cihazına 12 saat güç sağlayabiliyor. Ürünün dikkat çeken özelliği ise BatteryOS adlı enerji yönetim sistemi.





BatteryOS bağlandığı cihazın Li-Ion bataryasını analiz ederek ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu hesaplıyor ve güç aktarımını optimize ediyor. Böylece ihtiyaç olandan fazla veya az enerji verilmemiş oluyor.





Bu optimizasyonlar sayesinde ürün 3000 şarj sonrasında bile orijinal kapasitesinin yüzde 96'sını koruyabiliyor. Firma bu döngünün yaklaşık 5 yıl devam edeceğini belirtiyor. Üründe hem MegSafe 2 hem de USB çıkışı yer alıyor.





BatteryBox 139$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Firma BatteryOS yönetim sistemini üçüncü taraf üreticilere de açmayı planlıyor. Ayrıca elektrikli araçlara da bu sistemin uygulanması plan dahilinde.

http://getbatterybox.com/