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BatteryBox ile MacBook Air için 5 yıl harici batarya desteği sağlayın

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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BatteryBox ile MacBook Air için 5 yıl harici batarya desteği sağlayın

Taşınabilir cihazlara hayat veren bataryaların belirli bir kullanım döngüsüne veya zamanına ulaştıkları zaman verimliliklerini kaybettikleri bilinen bir gerçek. BatteryBox harici batarya ürünü ise akıllı aktarım sistemiyle 5 yıl boyunca verimliliği üst seviyede tutmayı amaçlıyor. 

12000mAh gücünde bir bataryaya sahip olan BatteryBox, 8 adet iPhone cihazını şarj edebiliyor veya MacBook Air cihazına 12 saat güç sağlayabiliyor. Ürünün dikkat çeken özelliği ise BatteryOS adlı enerji yönetim sistemi.

BatteryOS bağlandığı cihazın Li-Ion bataryasını analiz ederek ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu hesaplıyor ve güç aktarımını optimize ediyor. Böylece ihtiyaç olandan fazla veya az enerji verilmemiş oluyor.

Bu optimizasyonlar sayesinde ürün 3000 şarj sonrasında bile orijinal kapasitesinin yüzde 96'sını koruyabiliyor. Firma bu döngünün yaklaşık 5 yıl devam edeceğini belirtiyor. Üründe hem MegSafe 2 hem de USB çıkışı yer alıyor.

BatteryBox 139$ fiyat etiketi ile ön siparişe açılmış durumda. Firma BatteryOS yönetim sistemini üçüncü taraf üreticilere de açmayı planlıyor.  Ayrıca elektrikli araçlara da bu sistemin uygulanması plan dahilinde.  

http://getbatterybox.com/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
merhablar arkadaşlar,
bu aletin çıkıs tarihni bilen var mı ? kendi sitesinden sipariş verebiliyoruz şu an lakin sipariş etsem türkiyeye elime ulaşabilir mi ?
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Captain_Ivy 4 yıl
biraz önce gördüğüm konudaki iphone 5 ve 5s için harici depolama ve harici batarya olan cihaz 100$'dı. Bu hiçbirşey onun yanında
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Hank Moody 5 yıl
12000 mah ile nasıl 12 saat gidiyor daha fazla gitmesi lazım ben 7500 mah ile sürekli kullanımda 10 -14 saat arası kullanıyorum 10 saat kullandığımda ise sürekli sanal makine açık olduğundan dolayı.
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FightForBeer 5 yıl
zaten macbook air in şarjı 12 ila 13 arasında gidiyor,hergün sürekli kullanmama ramen gün aşırı şarj ediyorum cihazi bu yüzden 140 dolar mac air ile kullanmak için boş masraf bence
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shadowtr 5 yıl
starbucks ne alaka? viral mi aldınız?
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SirrealsQ 5 yıl FightForBeer
Orqun06

zaten macbook air in şarjı 12 ila 13 arasında gidiyor,hergün sürekli kullanmama ramen gün aşırı şarj ediyorum cihazi bu yüzden 140 dolar mac air ile kullanmak için boş masraf bence

benim gibi 2,3 gün süren tren yolculukları yapmıyorsan
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PsychicPower 5 yıl
MegSafe değil MagSafe olacak o!
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KalemKolik 5 yıl
40dolar olsa bizim notebooklara olsa alırdık.
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WmGMD 5 yıl
Güzel bir alet herşeyiyle güzel fakat fiyat etiketi her zamanki gibi.
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