İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Hayirli bayramlar arkadaslar
|Herkese iyi bayramlar....
|Sağolun... :)
Nice bayramlara, sağlık ve huzura, tüm Donanım Haber çalışanlarınında bayramı mübarek olsun..
|Nerde eski donamım haberler ^^
|Herkese iyi bayramlar
|Bayramınız mübarek olsun
| Hayirli bayramlar dostlar :))
|Sağolun sizin de bayramınız mübarek olsun. Ailelerinizle beraber mutlu, huzurlu bir ömür geçirmeniz dileğiyle.
|Kazasız belasız bayramlar !
efk0
Kafasız diye okudum.
|iyi baylamlar.. o değilde trinty apu incelemesi ne zaman yapılcak???
| Ramazan bayramı ALLAHIN insanlara oruç ibadetinden sonra verdiği bir armağandır... bu bayrama şeker bayramı dersek ramazan bayramının ilahi yönünü yok hükmünde sayıp, işi tamamen beşeri bir hale sokmuş oluruz, yani gelenek görenekten gelen usulen kutlanan güzel kıyafetler giyinen bir gün gibi... buda işin kutsal yönünü zedeler... bu nedenle şeker bayramı denmesi sakıncalıdır... çocuklarada ramazan bayramı denmelidir... zira ne dinde nede milli geçmişimizde şeker bayramı diye bir bayram yoktur...
açıklamadan sonra bütün islam aleminin mubarek Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını ve nice mutlu bayramlara ulaşmanızı ALLAH tan niyaz ederim...
( dünyanın bir çok yerinde bayramı kana bulanan müslüman kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim... )
brody-xtreme
mubarek bayram günü yaptığın çok doğru birşey değil kardeşim, insanların inancına saygı duyamuyor isek inanma özgürlüğüne saygı duymamız gerekir... bizim ejdadımızın temel prensibide bu temel üzerine inşaa edilmiştir, çünkü kuran bunu emrediyor... o arkadaşımızda bayrama saygı gösterip burada bayramınız kutlu olsun yazıyor... bir art niyeti olmadan şeker bayramı vs.. dediyse bundan ötürü kendisine olumsuz birşey yazan hakkına geçmiş olur...
DH_HUN
+1
Bırakta ramazan bayramını müslümanlar kutlasın o zaman.