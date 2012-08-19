Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bayramınız Kutlu Olsun

6 yıl
5,1b
1
169
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Donanimhaber.com olarak tüm üye ve okuyucularımızın bayramını kutlar, güzellik, birlik ve beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel, mutlu ve sağlıklı günler dileriz.




Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ShineOnYouCrazyDiamond 6 yıl en beğenilen
Allah razı olsun dostum seninde bayramın mübarek olur inşallah.
2 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl murdocklawless
murdocklawless
bocekgrafik


murdocklawless

şimdi bu ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? biz çocukken şeker bayramı diyerekten büyüdük ama son yıllarda ramazan bayramı oldu ismi.

nasıl büyütüldüysek o şekilde kutlayalım, herkesin şeker bayramı kutlu olsun.

Çocuklar oruç tutmadığı için küçüklere öyle denir. Yaşın kaç bilmiyorum ama ya büyümedin, ya da büyüdüğün halde oruç tutmadığın için öyle dedin...

yaşım 43, yeteri kadar büyüdüm. oruç dersen tutmadım zira herhangi bir dinin mensubu değilim.

Bırakta ramazan bayramını müslümanlar kutlasın o zaman.
murdocklawlessbocekgrafikmurdocklawlessşimdi bu ramazan bayramı mı, şeker bay...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
engurlu 6 yıl
Hayirli bayramlar arkadaslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 6 yıl
Herkese iyi bayramlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Sağolun... :)
Nice bayramlara, sağlık ve huzura, tüm Donanım Haber çalışanlarınında bayramı mübarek olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
Nerde eski donamım haberler ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puskév 6 yıl
Bayramnız mübarek olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grasshoppertr 6 yıl
Herkese iyi bayramlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Linken's Sphere 6 yıl
Bayramınız mübarek olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheFormul 6 yıl
Hayirli bayramlar dostlar :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 6 yıl
Sağolun sizin de bayramınız mübarek olsun. Ailelerinizle beraber mutlu, huzurlu bir ömür geçirmeniz dileğiyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
efk0 6 yıl
Kazasız belasız bayramlar !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl efk0
efk0

Kazasız belasız bayramlar !

Kafasız diye okudum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P3rF3cT55 6 yıl
iyi baylamlar.. o değilde trinty apu incelemesi ne zaman yapılcak???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 6 yıl
Ramazan bayramı ALLAHIN insanlara oruç ibadetinden sonra verdiği bir armağandır... bu bayrama şeker bayramı dersek ramazan bayramının ilahi yönünü yok hükmünde sayıp, işi tamamen beşeri bir hale sokmuş oluruz, yani gelenek görenekten gelen usulen kutlanan güzel kıyafetler giyinen bir gün gibi... buda işin kutsal yönünü zedeler... bu nedenle şeker bayramı denmesi sakıncalıdır... çocuklarada ramazan bayramı denmelidir... zira ne dinde nede milli geçmişimizde şeker bayramı diye bir bayram yoktur...

açıklamadan sonra bütün islam aleminin mubarek Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını ve nice mutlu bayramlara ulaşmanızı ALLAH tan niyaz ederim...
( dünyanın bir çok yerinde bayramı kana bulanan müslüman kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim... )

brody-xtreme

murdocklawless

bocekgrafik


murdocklawless

şimdi bu ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? biz çocukken şeker bayramı diyerekten büyüdük ama son yıllarda ramazan bayramı oldu ismi.

nasıl büyütüldüysek o şekilde kutlayalım, herkesin şeker bayramı kutlu olsun.

Çocuklar oruç tutmadığı için küçüklere öyle denir. Yaşın kaç bilmiyorum ama ya büyümedin, ya da büyüdüğün halde oruç tutmadığın için öyle dedin...

yaşım 43, yeteri kadar büyüdüm. oruç dersen tutmadım zira herhangi bir dinin mensubu değilim.

ATEİST




Ceza alıcam şimdi :D

mubarek bayram günü yaptığın çok doğru birşey değil kardeşim, insanların inancına saygı duyamuyor isek inanma özgürlüğüne saygı duymamız gerekir... bizim ejdadımızın temel prensibide bu temel üzerine inşaa edilmiştir, çünkü kuran bunu emrediyor... o arkadaşımızda bayrama saygı gösterip burada bayramınız kutlu olsun yazıyor... bir art niyeti olmadan şeker bayramı vs.. dediyse bundan ötürü kendisine olumsuz birşey yazan hakkına geçmiş olur...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirekinci 6 yıl
DH_HUN

Ramazan bayramı ALLAHIN insanlara oruç ibadetinden tan sonra verdiği bir armağandır... bu bayrama şeker bayramı dersek ramazan bayramının ilahi yönünü yok hükmünde sayıp, işi tamamen beşeri bir hale sokmuş oluruz, yani gelenek görenekten gelen usulen kutlanan güzel kıyafetler giyinen bir gün gibi... buda işin kutsal yönünü zedeler... bu nedenle şeker bayramı denmesi sakıncalıdır... çocuklarada ramazan bayramı denmelidir... zira ne dinde nede milli geçmişimizde şeker bayramı diye bir bayram yoktur...

açıklamadan sonra bütün islam aleminin mubarek Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını ve nice mutlu bayramlara ulaşmanızı ALLAH tan rica ederim...
( dünyanın bir çok yerinde bayramı kana bulanan müslüman kardeşlerimize dualarımızı eksik etmeyelim... )

brody-xtreme

murdocklawless

bocekgrafik


murdocklawless

şimdi bu ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? biz çocukken şeker bayramı diyerekten büyüdük ama son yıllarda ramazan bayramı oldu ismi.

nasıl büyütüldüysek o şekilde kutlayalım, herkesin şeker bayramı kutlu olsun.

Çocuklar oruç tutmadığı için küçüklere öyle denir. Yaşın kaç bilmiyorum ama ya büyümedin, ya da büyüdüğün halde oruç tutmadığın için öyle dedin...

yaşım 43, yeteri kadar büyüdüm. oruç dersen tutmadım zira herhangi bir dinin mensubu değilim.

ATEİST




Ceza alıcam şimdi :D

mubarek bayram günü yaptığın çok doğru birşey değil kardeşim, insanların inancına saygı duyamuyor isek inanma özgürlüğüne saygı duymamız gerekir... bizim ejdadımızın temel prensibide bu temel üzerine inşaa edilmiştir, çünkü kuran bunu emrediyor... o arkadaşımızda bayrama saygı gösterip burada bayramınız kutlu olsun yazıyor... bir art niyeti olmadan şeker bayramı vs.. dediyse bundan ötürü kendisine olumsuz birşey yazan hakkına geçmiş olur...

+1

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5065 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, mesaj
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Dünyanın en güçlü akıllı telefonu, en hızlı ARM işlemci, hayat kurtaran telefon ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim