Bayramınız Kutlu Olsun

Haber Editörü
Donanımhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.
Önemli Hatırlatma: Trafiğe çıkacak olan üye ve okuyucularımızın kurallara uyması, uymayanları uyarması bayramda yaşanabilecek üzücü kazanların önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kadir gecesinde ibadet etmeyenler için şekerden ibaret bu bayram!
şeker bayramı derken
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3670 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, Donanım ve