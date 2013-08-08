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Bayramınız Kutlu Olsun

5 yıl
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1
277
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Bayramınız Kutlu Olsun

Donanımhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz.

Önemli Hatırlatma: Trafiğe çıkacak olan üye ve okuyucularımızın kurallara uyması, uymayanları uyarması bayramda yaşanabilecek üzücü kazanların önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır.


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gel pc pc 5 yıl en beğenilen
buda benden dh'ye olsun bitmeden alın beyler



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Vicdan Azâbı 5 yıl
Allah razı olsun. Tüm İslâm alemine hayırlı bayramlar dilerim.
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Godolphin 5 yıl
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile ol...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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omeriyibas 5 yıl
grezimonk
necmisz
grezimonk herkesin Şeker Bayramı kutlu olsun bol şekerli geçsin...
şeker bayramı derken
ikram olan şekerden dolayı bayramın lakabı şeker olmuş... 100 yıllık bir hikayesi var...

kadir gecesinde ibadet etmeyenler için şekerden ibaret bu bayram!
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HeavyClocker 5 yıl
Harçlığım nerede
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Icefyre 5 yıl
İyi bayramlar
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MPT-76 5 yıl
Bugün bayramın 2. Günü olmasına rağmen herkesin bayramını kutlarım. Ramazan bayramınız mübarek olsun.
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grezimonk 5 yıl
herkesin Şeker Bayramı kutlu olsun bol şekerli geçsin...
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necmisz 5 yıl grezimonk
grezimonk
herkesin Şeker Bayramı kutlu olsun bol şekerli geçsin...


şeker bayramı derken
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Darkmavy 5 yıl
sağolasın...
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IItwentysixII 5 yıl
Elektronik bölümünde kutladık, birde burda kutlayalım. Tüm İslam Alemi'nin ve DH kulübünün Ramazan Bayramını kutlar, nice mutlu huzurlu ve dostlarınızla birlikte geçirmenizi temenni ederim.
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n-force 5 yıl
neden allah yerine tanrı ramazan bayramı yerine şeker bayramı mübarek olsun yerine kutlu olsun demek için yırtınan insanlar var
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CertificatedStaff 5 yıl
Herkese iyi bayramlar
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S60Doctor 5 yıl
Hayirli bayramlar arkadaslar :)
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DH Misafiri 5 yıl
Sizede iyi bayramlar ve teşşekkürler emekleriniz için Not: Üyeligimle ilgili hala bana onaylama mesajı gelmiyor üye olup yazmak isterdim ama 7-8 defadır üyelik onayı gelmiyor kaç defa mailde attım onada dönen olmadı
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