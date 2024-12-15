Siber güvenlikte yeni dönem: Başkanlık modeli hayata geçiyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye, siber güvenlik alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulacak Siber Güvenlik Başkanlığı, bu alanda "Başkanlık" modeline geçişi sağlayarak siber güvenlik ve bilişim altyapılarının korunmasında merkezi bir rol üstlenecek.

Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluyor

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek bu yeni başkanlık, İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı ile Sanayi ve Teknoloji gibi kritik bakanlıkların temsil edildiği Siber Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararları uygulayacak. Aynı zamanda kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlayarak ulusal siber güvenlik stratejilerinin hayata geçirilmesine öncülük edecek.

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Siber Güvenlik Başkanlığının yasal altyapısına ilişkin çalışmalar yapılırken Başkanlığın kurulmasının ardından sunulacak kanun teklifi ile başkanlığın teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada "Güçlü bir siber güvenlik başkanlığı kuruyoruz. Bu şekilde ürünleri, şirketleri, süreçleri akredite eden, denetleyen ve doğru, emniyetli bir şekilde bu süreçlerin yönetimine katkı sağlayan kurumsal yapımızı bir adım daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada 2025’in ilk aylarında siber güvenlik alanındaki düzenlemelere ek olarak iklim değişikliği, karbon ayak izi takibi konuları ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nda değişikliklerin yapılması öngörülüyor.

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Siber güvenlikte “Başkanlık” modeli hayata geçiyor