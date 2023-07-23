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    Türk Telekom port ücretine zam yaptı: TT altyapısını kullanan firmalara zam geliyor

    Türk Telekom'un altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılara yansıtılan port ücretleri yüzde 70 oranında zamlandı. TurkNet, Millenicom, NetSpeed gibi firmalara zam gelmesi bekleniyor.
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    Türk Telekom port ücretine yüzde 70 oranında zam yaptı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom’un altyapısını kullanan internet servis sağlayıcı işletmelere yansıtılan ücretlere zam geldi. Türk Telekom’un 20 Haziran 2023 tarihinde BTK’ye bildirdiği “Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi” BTK tarafından kabul edildi. Port ücretlerine yüzde 70 oranında zam geldi.

    Türk Telekom altyapısını kullanan TurkNet, Millenicom, Netspeed, Vodafone, D-Smart, GIBIRNet gibi internet servis sağlayıcılarının tarife ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Türk Telekom en son 1 Haziran 2022 tarihinde port ücretlerine yüzde 67 oranında zam yapmış ve bu firmaların tarife ücretlerine yüzde 20-40 oranında zam gelmişti.

    Taahhütsüz abonelere zam gelecek

    BTK tarafından yayımlanan karara göre port ücretindeki artışlar 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak. Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcı firmalar, önümüzdeki günlerde yeni tarife ücretlerini açıklayacak. Türk Telekom altyapısını kullanan firmaların taahhütsüz aboneleri ve yeni aboneleri bu fiyat artışından etkilenecek. Bu firmaların taahhütlü abonelerinde ve Türk Telekom'un kendi abonelerinde fiyat artışı olmayacak.

    Eski Port Ücretleri (01.06.2022)

    Türk Telekom port ücretine yüzde 70 oranında zam yaptı Tam Boyutta Gör

    Yeni Port Ücretleri (01.07.2023)

    Türk Telekom port ücretine yüzde 70 oranında zam yaptı Tam Boyutta Gör

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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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