Türk Telekom port ücretine zam yaptı: TT altyapısını kullanan firmalara zam geliyor

- Taahhütsüz abonelere zam gelecek
- Eski Port Ücretleri (01.06.2022)
- Yeni Port Ücretleri (01.07.2023)
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Türk Telekom altyapısını kullanan TurkNet, Millenicom, Netspeed, Vodafone, D-Smart, GIBIRNet gibi internet servis sağlayıcılarının tarife ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. Türk Telekom en son 1 Haziran 2022 tarihinde port ücretlerine yüzde 67 oranında zam yapmış ve bu firmaların tarife ücretlerine yüzde 20-40 oranında zam gelmişti.
Taahhütsüz abonelere zam gelecek
BTK tarafından yayımlanan karara göre port ücretindeki artışlar 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak. Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcı firmalar, önümüzdeki günlerde yeni tarife ücretlerini açıklayacak. Türk Telekom altyapısını kullanan firmaların taahhütsüz aboneleri ve yeni aboneleri bu fiyat artışından etkilenecek. Bu firmaların taahhütlü abonelerinde ve Türk Telekom'un kendi abonelerinde fiyat artışı olmayacak.
Eski Port Ücretleri (01.06.2022)
Yeni Port Ücretleri (01.07.2023)Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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