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Bazı HTC Android cihazlarda önemli bir güvenlik açığı tespit edildi!

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Android işletim sistemine sahip cihazların hızla çoğalmasıyla birlikte güvenlik açıklarıyla ilgili haberlerin sayısı da artmış durumda. Bu seferki güvenlik açığı ise şu an için sadece HTC'nin bazı modellerini etkilemiş gibi görünüyor. HTC'nin Sensation ve EVO 3D gibi yeni sayılabilecek modellerinin de içinde bulunduğu 7 farklı telefon modelinde geliştirilebilecek kötü niyetli bir yazılımla kurulum esnasından kullanıcıdan "ACCESS_WIFI_STATE" erişim izni alındığı taktirde o an kullanılmakta olan WiFi kablosuz erişim ağının şifresi 3. kişiler tarafından öğrenilebiliyor.

Aslen kötü niyetli yazılımların farkında olmadan verdiğimiz izinler nedeniyle her türlü kişisel bilgimize ulaşabildikleri göz önüne alındığında belki kablosuz ağ şifremize erişim önemsiz bir detay gibi görünebilir fakat bu açıkta durum biraz daha farklı. Android Market'te yer alan kötü niyetli yazılımlar genel olarak kullanıcıların bilgilerine ulaşan veya zarar veren işlemleri gerçekleştirmeden önce bu tip işleri gerçekleştirmek üzere kullanıcıdan izin istiyorlar. Yani zarar veren yazılım aslında telefondaki açık yerine kullanıcının kurulum esnasında görüntülenen bilgileri okumaması ya da dikkatsiz davranmasından faydalanıyor.

Bu açıkta ise kullanıcıdan istenen izinler arasında "Kablosuz Ağ Şifresinin Öğrenilmesi" yer almıyor. Programın istediği tek erişim hakkı isteği "Kablosuz Ağ Durumunun Öğrenilmesi" oluyor ve en dikkatli kullanıcı için bile önemsiz bir hak isteği olarak görülebilir.

HTC, her ne kadar durumdan etkilenebileceği düşünülen cihazların otomatik güncelleme desteği sayesinde internete bağlandıkları ilk anda güncellendiklerini belirtse de bazı kullanıcıların telefonlarını kendilerinin güncellemesi de gerekebilir. Bu açığın bulunduğu cihazların tam listesini aşağıda bulabilirsiniz.

  • HTC Desire HD (Froyo, Gingerbread)
  • T-Mobile myTouch 4G (Froyo)
  • HTC Desire S (Gingerbread)
  • HTC Sensation (Gingerbread)
  • HTC EVO 3D (Gingerbread)
  • HTC Droid Incredible (Froyo)
  • HTC Thunderbolt 4G (Froyo)

http://thenextweb.com/mobile/2012/02/02/htc-acknowledges-some-of-its-android-devices-may-leak-wi-fi-passwords/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Akhunturk 7 yıl
wifi şifresini öğrense ne olacak bizim mahallede öyle uygulama üretecek adam oturmuyor :))
Öyle uygulama üretip bu anlatılan yolla alsın benim şifremi helal olsun deyip internetimi paylaşırım o adamla hatta uğraşmasın telekom faturasını bana yollasın her ay öderim :D
Konuya bak wifi şifresi öğrenmekmiş :))) adamlar bu tür telefon kullanılarının nerdeyse ne renk don giydiğini öğrenebilir siz wifi şifresi diyorsunuz :))
HTC açığıymış :))
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-gg- 7 yıl
androide ısınamadım gitti daha elime almadan
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xLmNt13 7 yıl
htc artık soğudum senden :)
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Guest-F8946C419 7 yıl
Özgürlüğün sonu.
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MuradinBronzeBeard 7 yıl
Bu İzinler Yüzünden Fazla Uygulama Yüklemiyorum Telefona HTC Güvenlik Konusunda Biraz Sıkıntılı..
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E_Aydin35 7 yıl
Teknoloji düşmanları adi insanlar sanki bu teknolojiden onlarda yararlanmıyormuş gibi!
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MarlonJD 7 yıl
Bir guvenlil acigi fakat cok da onemli bi sey degil aslinda ya virus atan komsunuz olmadiktan sonra ne isine yaricak wireless sifresi ben boyle dusundum baska tehlikeler olabilir ama acik aciktir .d
hTC Wildfire imdaki htc sense tamamen fail di ya wildfire s ile karsilastirma yapinca resmen yikildim bataryasi daha az olmasina ramen daha cok sarji gidiyor s in mesaj yazma alaninda cok skinti gordum simdi htcdev ile bootloader kilidini actim bu sayede htc. den sogumusken bu olaya sevindim.. htc bahs-i mevzu gectigi icin bahsettim konuyu dagitmak istemezdim
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Lepanto 7 yıl
Sonra da Android güvenlik nedeniyle eleştirildiğinde fanboylar ağlaya ağlaya savunurlar, "çalsınlar bilgilerimi canım ne olacak ki" bile deyiverirler.
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musti545 7 yıl
benim telfnun şifresini öğrenseler ne olacak.d.d.d.d
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jibe 7 yıl
HTC güvenlik konusunda kevgire döndü zaten.
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ColDasHeLL 7 yıl
aha speedstep hadi hayırlısı hoşgeldin mesut reyis.
merhaba ben mesut çevikleri özledik : )
youtube.com/...
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aceleciburak 7 yıl
Hoşgeldin Mesut abi özledik ''Merhaba ben Mesut Çevik'' diye giriş yaptığın videolu haberlerini umarım yakında videolar başlar.
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