Bazı HTC Android cihazlarda önemli bir güvenlik açığı tespit edildi!

Android işletim sistemine sahip cihazların hızla çoğalmasıyla birlikte güvenlik açıklarıyla ilgili haberlerin sayısı da artmış durumda. Bu seferki güvenlik açığı ise şu an için sadece HTC'nin bazı modellerini etkilemiş gibi görünüyor. HTC'nin Sensation ve EVO 3D gibi yeni sayılabilecek modellerinin de içinde bulunduğu 7 farklı telefon modelinde geliştirilebilecek kötü niyetli bir yazılımla kurulum esnasından kullanıcıdan "ACCESS_WIFI_STATE" erişim izni alındığı taktirde o an kullanılmakta olan WiFi kablosuz erişim ağının şifresi 3. kişiler tarafından öğrenilebiliyor.

Aslen kötü niyetli yazılımların farkında olmadan verdiğimiz izinler nedeniyle her türlü kişisel bilgimize ulaşabildikleri göz önüne alındığında belki kablosuz ağ şifremize erişim önemsiz bir detay gibi görünebilir fakat bu açıkta durum biraz daha farklı. Android Market'te yer alan kötü niyetli yazılımlar genel olarak kullanıcıların bilgilerine ulaşan veya zarar veren işlemleri gerçekleştirmeden önce bu tip işleri gerçekleştirmek üzere kullanıcıdan izin istiyorlar. Yani zarar veren yazılım aslında telefondaki açık yerine kullanıcının kurulum esnasında görüntülenen bilgileri okumaması ya da dikkatsiz davranmasından faydalanıyor.

Bu açıkta ise kullanıcıdan istenen izinler arasında "Kablosuz Ağ Şifresinin Öğrenilmesi" yer almıyor. Programın istediği tek erişim hakkı isteği "Kablosuz Ağ Durumunun Öğrenilmesi" oluyor ve en dikkatli kullanıcı için bile önemsiz bir hak isteği olarak görülebilir.

HTC, her ne kadar durumdan etkilenebileceği düşünülen cihazların otomatik güncelleme desteği sayesinde internete bağlandıkları ilk anda güncellendiklerini belirtse de bazı kullanıcıların telefonlarını kendilerinin güncellemesi de gerekebilir. Bu açığın bulunduğu cihazların tam listesini aşağıda bulabilirsiniz.

HTC Desire HD (Froyo, Gingerbread)

T-Mobile myTouch 4G (Froyo)

HTC Desire S (Gingerbread)

HTC Sensation (Gingerbread)

HTC EVO 3D (Gingerbread)

HTC Droid Incredible (Froyo)

HTC Thunderbolt 4G (Froyo)

http://thenextweb.com/mobile/2012/02/02/htc-acknowledges-some-of-its-android-devices-may-leak-wi-fi-passwords/