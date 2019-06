Bazı televizyon üreticilerine "fiyat sabitledikleri" gerekçesiyle dava açıldı

P.C. Richard & Son isimli perakende mağazası, Toshiba ve Sharp ile birlikte 13 farklı LCD ekran üreticisine dava açtı. Üreticilerin rekabeti önlemek amacıyla fiyat sabitlediğini ve/veya fiyatları aynı anda değiştirdiğini öne süren mağaza, bu durumun 1996 yılından bu yana devam ettiğini ve benzer fiyat saptamasına ek olarak üretilecek LCD ürün miktarında da ortak hareket edildiğini öne sürüyor.





New York'ta federal mahkemeye başvuran P.C. Richard & Son firmasına ek olarak ABC Warehouse mağazasını işleten Michigan merkezli ABC Appliance Inc ile Arizona merkezli Marta Cooperative of America isimli Perakendiciler Birliği de dava açmış durumda. Davalıların yedi tanesinin gizli ittifaka katıldıklarını kabul ederek, milyonlarca dolarlık para cezası ödedikleri de gelen bilgiler arasında.





Konuyla ilgili olarak Toshiba sözüsü Keisuke Oomori durumu incelediklerini söylerken, Sharp ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Fiyatları sabitlemekle suçlanan ve henüz somut bir açıklamada bulunmayan diğer üreticilerin dava sürecinde nasıl bir tutum izleyeceğini ise bekleyip göreceğiz ancak benzer bir nedenden olayı ünlü elektronik üreticisi Hitachi iki yıl önce 31 milyon dolar ceza ödemişti.