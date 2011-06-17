Bazı televizyon üreticilerine "fiyat sabitledikleri" gerekçesiyle dava açıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
P.C. Richard & Son isimli perakende mağazası, Toshiba ve Sharp ile birlikte 13 farklı LCD ekran üreticisine dava açtı. Üreticilerin rekabeti önlemek amacıyla fiyat sabitlediğini ve/veya fiyatları aynı anda değiştirdiğini öne süren mağaza, bu durumun 1996 yılından bu yana devam ettiğini ve benzer fiyat saptamasına ek olarak üretilecek LCD ürün miktarında da ortak hareket edildiğini öne sürüyor.
New York'ta federal mahkemeye başvuran P.C. Richard & Son firmasına ek olarak ABC Warehouse mağazasını işleten Michigan merkezli ABC Appliance Inc ile Arizona merkezli Marta Cooperative of America isimli Perakendiciler Birliği de dava açmış durumda. Davalıların yedi tanesinin gizli ittifaka katıldıklarını kabul ederek, milyonlarca dolarlık para cezası ödedikleri de gelen bilgiler arasında.
Konuyla ilgili olarak Toshiba sözüsü Keisuke Oomori durumu incelediklerini söylerken, Sharp ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Fiyatları sabitlemekle suçlanan ve henüz somut bir açıklamada bulunmayan diğer üreticilerin dava sürecinde nasıl bir tutum izleyeceğini ise bekleyip göreceğiz ancak benzer bir nedenden olayı ünlü elektronik üreticisi Hitachi iki yıl önce 31 milyon dolar ceza ödemişti.
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oysa üretilen neredeyse tüm marka ve modeller birbirinin kopyası benzer spec ler vss. birisi satın alıp bezedikten sonra artık dönüşü yok, devamı çıg gibi geliyor. farkı nedir digerlerinden diye teknik sorgulama yaptıgmızda hiçbir altıdolu fark anlatılamıyor, nedir bu çelişki öyleyse.
Bu işin en büyük zararı Tüm Ülker için geçerlidir,Devlete zararı olur yüksek satış fiyatları ekonomiyi her zaman olumsuz etkiler,Avrupa ve Amerika böyle rekabet belirleyen firma yada mağazalara asla taviz vermezler !
Alt-üst taban fiyatlar belirlenmiş nereye baksanız fiyatlar %99 aynıdır buna kampnayalarda dahil !
1-2 sene önce alınan ürün fiyatına bakın bugünki fiyatına bakın,aynı olduğunu görürsünüz,firmalar fiyatlarından taviz vermiyorlar !
Bu yüksek kar sevdasına paralel ithalat satanlarda katıldılar,fiyatlar resmi distribütörlerle paralel ithalat ürünlerle aynı seviyeye geldi,bence Devlet bunuda araştırmalıdır !
Avrupada durum farklı cebinizde 300 euro varsa gider 42 inc Full hd lcd-led-plasma ürünü alabilirsiniz,çunki rekabet vardır nerdeyse 100 lerce farklı markanın ürünleri satılır !
Eğer Devlet bu işin üstüne gitmesse bu yazımı not edin,bu alt üst belirlenmiş tavan fiyatlarla 2-3 senelik ürünler dahada pahalanacaktır
Tatlı kar ortada 2009-2010 ürünlerinin fiyatlarına bakın,birde 2011 ürünlerinin fiyatına,durum net ortada !
Avrupadaki fiyatlara bakın,2009 serisi ürünler satışta yokken bizde hiç abartmıyorum 3000 lira diye indirim yapanlar var,2 senelik ürünü kampanya ucuzluk diye satanlar var,fiyatlarımı 2009 fiyatları ile aynı!
Birde Milleti gaza getirenler var,ısrarla 2-3 senelik ürünleri halen en süper tvdir diye tanıtan firma simsarları açık açık ortalıkta cirit atıyorlar !
Bu iş aldı başını gidiyor,Devlet o kadar umursamazki,adamlar 2009-2010 serisi hatta teşhir ürünlerini dahi inanılmaz fiyatlarla satıyorlar,Maliye Bakanlığı bu firmaları kesinlikle incelemeleri gerekir,teşhir ürünlerini ''0'' diye satan firmaların Mali denetime alınması gerekir !
Tüketiciyi koruma kanunları belli,yasalar belli,ama ne yasaları nede Devleti ciddiye alan yok !
Bu konu üzerine biraz araştırdım aynı durum Türkiyede malesefki yaşanıyor,özellikle son 2 senedir yapılan indirimleri incelediğimde aslında ortada indirim yok,belli bir alt ve üst taban fiyatlar belirlenmiş,ve bu fiyatlar üzerinden nerdeyse fiyatlar sabitlenmiş !
Bunu yapan firmalar hangileri isim veremem fakat biraz araştırsanızki sanıyorum Bakanlık ve Maliye müfettişleri bu işi ciddi olarak araştırıyorlar,umuyorum bu fiyatlardan taviz vermeyen firmalara Devlet gereken cezaları verir,elbetteki sözüm ona cezalar değil aynen Avrupa ve Amerikada olduğu gibi Milyar liralara varan cezai yaptırımlar uygulanır !
Firmalar aslında kar yapacaklarını düşünüyorlar sözüm onada fiyatları sabitleme derdindeler oysaki bu işin zararı ciddi olarak İthalata ve Dövize zarar verir,İthalata ödenen Milyar dolarlar ama iç piyasada ne hikmetse dönemeyen bir para var,elbetteki iş bu kadarlada basit değil birde olayın en korkunç tarafı geri dönmeyen parada oluşan vergi kayıpları !
Türkiye'Deki İmalatçı bir malı %60 varan vergiyle piyasaya sürerken birileri sadece İthalat ve bandrol vererek ,yerli üreticiyide zarara sokmakta,Arçelik,Beko,Vestel ve yan kuruluşları malesefki yurt dışına çıkmak zorunda kaldılar,çunki rekabet edemiyorlar !
Diyeceksinizki ucuz satsınlar,%60 oranlarında vergi ile yapılan imalatta indirim olması çok zor,oysaki yurt dışında bu saydığım firmalarımıza Romanya,Avusturya,Rusya,Almanya,Çin,İngiltere ticari kapılarını sonuna kadar açtılar ve Avrupa hükümetleride bu firmalatrımızı ciddi ciddi kolluyorlar yani ezilmelerine izinde vermiyorlar !
Neden izin vermiyorlar biliyormusunuz,Vestele,Arçeliğe yurt dışında hemde Avrupa Birliği mahkmelerinde fiyatları kırmaktan dava açtılar açanlarda belli sözüm ona dünyanın dev firmaları,Avrupa Birliği davaları red etti ve bizim firmalarımız aklandı,çunki iş gücü açığına destek veren bizim firmalarımız,Avrupa devletleride işçi çalışan Ülkeye yatırım yapan her fabrikayı ciddi olarak koruyorlar !
Türkiye artık bu sorunları çözmeli,Tekelleşmeye ciddi olarak dur demeli !
Bu gidişle yine birileri kasti olarak batarlar,batırdıkları milyar dolarlarıda yine Halk öder,Devletin kesinlikle bu işin üzerine gideceğine inanıyorum !
Bu X Üreticisi ana üreticidir aynı zamanda ve aleyhine böyle bir Dava açıldımı;en fazla 1 defa Avukatları Davaya girer ve bir daha hiç uğramaz
Mahkeme kapısına ve Dava gıyaplarında devam eder,zaten Mahkemede bunları çağırmaz bir daha!!!
Sonra Dava biter ve zaten en fazlada 1 sene sürer!! her zaman olduğu üzere mahkum olurlar ve yüklü Tazminatı öderler ve gidip işlerine
aynen devam ederler
Kısaca hiç umurlarında bile değildir!!! "fazla konuşma ve kes cezamı ödiyeyim" derler aynen
Bu arada bu ödedikleri parada bir şekilde aynen "sizin cebinizden çıkıyor"!!!! hatta tamamını siz ödüyorsunuz bu tazminatların v.s bedellerin!!!
"RİSK Bedeli" olarak bütün bunlar bir şekilde,maliyete girer ve buda şu demektir;bunları siz ödeyeceksiniz,yani panel ise konu burada ve bunuda
aynen siz ödüyorsunuz;nasıl tezgah ama
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konuları işlemiştim!
Kısaca bunlar yeni değil çok eski işlerdir özellikle USA da!!
Koreli ve Japon ana üreticiler ve diğer Taiwanlı Modül üreticileri bu işleri
sürekli yaparlar!!
Sharp ta dahil veya diğer "Dev" bildiğiniz ana üreticiler dahil ve bu Dava lar
sonucunda bu uyanıklar her seferinde $ yüzbinlerceden milyonlara varan rakamlar
öderler!!!
Orada Dava lar bizdeki gibide değildir çok çabuk biter ve anında keseler bunların cezalarını ve bunlarda şak diye öderler sonra yine aynı şekilde devam ederler,kısaca hiç bir şey değişmez!!!
Bu uyanık üreticiler için aynı zamanda aleyhlerinde Kamu Davalarıda açılır sürekli;gerekçe ise "Kamuoyuna hileli bilgiler vermek" ancak bu uyanıklar bunlardan da hiç tırsmazlar ve aynen cezayı öder aynı yollarına devam ederler!!
Herifler kısaca hep böyledir!!
Selamlar