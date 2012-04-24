Bean's Quest, Google Play'de





iOS platformunda yer alan başarılı yapımlar, Google Play'deki yerini almaya devam ediyor. İşte bunlardan biri de Bean's Quest adlı oyun oldu. Retro türünde hazırlanan Bean's Quest adlı oyunda, karanlık güçler tarafından sevgilisi kaçırılmış ve yine aynı güçler tarafından zıplayan fasulyeye dönüştürülen Emilio adlı karakteri yönetiyoruz.

Birbirinden farklı etaplara sahip olan oyun, çok sayıda site tarafından da yüksek puanlarla ödüllendirildi. Kaliteli grafiklere ve kolay bir kontrol sistemine sahip olan Google Play'de 3.08$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

