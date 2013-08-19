Beats by Dre, HTC ile ortaklığını bitirmenin yollarını arıyor





Akıllı telefon pazarında ilk beşte yer aldığı ve ABD'nin en popüler akıllı telefon üreticisi olduğu dönemde, HTC önemli bir yatırım yaparak hem akıllı telefonlarında Beats Audio ses teknolojisine yer vermiş, hem de kutu içerisine özel Beats kulaklıkları eklemeye başlamıştı.





Müzik tutkunlarının oldukça beğenisini kazanan bu girişim için HTC, Beats by Dre firmasına 300 milyon dolar yatırım yaparak yüzde 50.1 hissesine sahip olmuştu. Beats By Dre, ünlü rapçi Dr.Dre ve müzik piyasasının duayenlerinden Jimmy Iovine tarafından kuruldu ve Beats logosunu HP ürünlerinde de sıkça görüyoruz.





Mali tablolarda çalkantıların başlaması ile birlikte HTC, geçen yıl firmanın yüzde 25 hissesini Beats firmasına geri satmıştı. Sektörden gelen bilgiler, Beats By Dre firmasının kalan yüzde 25 hisseyi de geri almak istediğini belirtiyor. Böylece geçen yıl HTC'nin verdiği 225 milyon dolarlık kredinin büyük kısmı da kapatılmış olacak.





Beats firması üst seviye kulaklık modelleri ile tanınırken, HTC geçen yıldan bu yana maliyet nedeniyle kutu içerisine Beats kulaklıklar koymuyor. Ancak tanınırlık açısından Beats'e olumlu yansıyan bu anlaşma, 3 yılda firmaya 5 kat gelir artışı sağladı.





Beats'in HTC hisselerini yıl sona ermeden geri alacağı tahmin ediliyor. Ancak bu satın alma HTC cihazlarında gördüğümüz Beats logosunun silinmesine neden olacak mı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Beats-by-Dre-seeks-to-buy-back-HTCs-25-stake-in-the-company_id46530