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Beats by Dre, HTC ile ortaklığını bitirmenin yollarını arıyor

5 yıl
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46
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Beats by Dre, HTC ile ortaklığını bitirmenin yollarını arıyor

Akıllı telefon pazarında ilk beşte yer aldığı ve ABD'nin en popüler akıllı telefon üreticisi olduğu dönemde, HTC önemli bir yatırım yaparak hem akıllı telefonlarında Beats Audio ses teknolojisine yer vermiş, hem de kutu içerisine özel Beats kulaklıkları eklemeye başlamıştı. 

Müzik tutkunlarının oldukça beğenisini kazanan bu girişim için HTC, Beats by Dre firmasına 300 milyon dolar yatırım yaparak yüzde 50.1 hissesine sahip olmuştu. Beats By Dre, ünlü rapçi Dr.Dre ve müzik piyasasının duayenlerinden Jimmy Iovine tarafından kuruldu ve Beats logosunu HP ürünlerinde de sıkça görüyoruz.

Mali tablolarda çalkantıların başlaması ile birlikte HTC, geçen yıl firmanın yüzde 25 hissesini Beats firmasına geri satmıştı. Sektörden gelen bilgiler, Beats By Dre firmasının kalan yüzde 25 hisseyi de geri almak istediğini belirtiyor. Böylece geçen yıl HTC'nin verdiği 225 milyon dolarlık kredinin büyük kısmı da kapatılmış olacak.

Beats firması üst seviye kulaklık modelleri ile tanınırken, HTC geçen yıldan bu yana maliyet nedeniyle kutu içerisine Beats kulaklıklar koymuyor. Ancak tanınırlık açısından Beats'e olumlu yansıyan bu anlaşma, 3 yılda firmaya 5 kat gelir artışı sağladı.

Beats'in HTC hisselerini yıl sona ermeden geri alacağı tahmin ediliyor. Ancak bu satın alma HTC cihazlarında gördüğümüz Beats logosunun silinmesine neden olacak mı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Beats-by-Dre-seeks-to-buy-back-HTCs-25-stake-in-the-company_id46530 Yorum Yaz
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HRNclk777 5 yıl en beğenilen
dogrusunu soylemek gerekirse htc ile haşır neşir olmadan bende beats audio nedir bilmiyordum... beats audio eğer hisselerini geri alırsa yaklaşık iki yıldır bedava reklam yapmış gibi olacak
dogrusunu soylemek gerekirse htc ile haşır neşir olmadan bende beats audio nedir bilmiyordum... beats audio eğer hisselerini geri alırsa yaklaşık iki yıldır be...
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Nokia Specialist 5 yıl
Beats sadece marka, gerçek hardcore müziksever beats kulaklığın ortalama bir kalitede olduğunu ve aynı fiyata daha güzel kulaklık olduğunu bilir
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Zuko 5 yıl
e1ektronick
cübbeli gandalfkeşke beats ler türkiyede %200-300 karla değilde daha makul ve ucuz bir rakama satılsa
teknoloji mağazasında çalışıyorum, bu kulaklıklar genelde %15 ila %25 arasında kar marjı ile satılıyor. sizin gördüğünüz yurtdışı fiyatı $ veya €, bu gördüğünüz rakamı Türkiyedeki döviz kuru ($=1,95 - €=2,60) ile çarpın, çıkan sonucu KDV tutarı (KDV=%18) ile çarpın ve en son çıkan sonucuda kar marjı olan %15 ile çarpın bakalım sonuç ne olacak..

Yurdışında aldığı fiyata mı satılıyor ürünler hocam? Yurtdışında zaten eklenmiş olan kâr ve vergiyi burada bir daha ekliyorsunuz...
e1ektronickcübbeli gandalfkeşke beats ler türkiyede %200-300 karla değilde daha makul ve ucuz bir rakama satılsateknoloji mağazas...
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astek135 5 yıl
Walkman daha iyi
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Emre Kocakaya 5 yıl
T-jays tree kulaklik kullaniyorum,beats kulakliklarda denedim hic biri t-jays kadar kaliteli ses vermiyordu,moda ve reklam gerisi bos..
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Konungariket Sverige 5 yıl
bozisik

Beats, apple ile anlaşsa çok iyi olur aslında. Hem apple ın orijinalligine hem de kalitesine yakışır.


yani bence çok uyumlu şirketler değiller neden dersek şimdi beats dediğimizde benimk aklıma direk beats kırmızısı, renkli renkli kulaklıklar geliyor...
ama apple deyince sadece ,şık tasarımlı siyah beyaz renkleri geliyor yani bu iphoneların renklenceği söyleniyor ozaman mesela telefonun renginde dr dre beats audio kulaklıklar 10 numara olur
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cyberteror 5 yıl
Yalan haber.iki sirkette bu konuda aciklama yapti oyle bir sey yok diye.lütfen dogru seyler yazin foruma.konu acmak icin yazi yazmayin.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ayrılık ikisinede fayda sağlamaz bu zamana kadar ikiside birbirinden faydalandı 2 sene önceye kadar kimse beats ne bilmezdi
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bydvd 5 yıl
bakın arkadaşlar bende S3 var ama kulaklık ise 5830i ninki ilk kullandığım zaman S3 ü ses berbatdı ama sonraları rotladım ve sistem klasörün içindeki orijinal ses yazılım değiştirdim ayrıca viper4andoroid diye müthiş ses programınıda yükleyince inanın bana evdeki 5+1 den daha net ve daha iyi müzik dinlemeye başladım sert baslar olsun yumuşak baslar olsun tizler ve sesler olsun mükemmel hatta yumuşak baslarda kulaklığın titrediğini hissedebiliyorumki ses en yüksek 15 ben 8 kadar açabiliyorum hani derlerya anlatılmaz yaşanır diye aynen öyle
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Dark Shade 5 yıl
bozisik

Beats, apple ile anlaşsa çok iyi olur aslında. Hem apple ın orijinalligine hem de kalitesine yakışır.


apple ın orjinalliğine başka hiç bir şirket yakışamaz. apple o kadar büyük ki beats ler zaten direk iphone lara uyumlu olarak kulaklık satıyor.
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bilalMW 5 yıl
htc kadar saçma yönetilen teknoloji şirketi azdır nokia diyordum eskiden bu gidişle onu da geçicekler..
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Holk 5 yıl
bozisik
Beats, apple ile anlaşsa çok iyi olur aslında. Hem apple ın orijinalligine hem de kalitesine yakışır.

+1 Kesinlikle katılıyorum anlaşma yaparlarsa zaten Apple havalı bir marka,Beatsde kendini kanıtlamış şık bir marka güzellik ve zerafetin birleşimi gibi birşey olur.
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