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Bedava WiFi toplu taşımayı artırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
27
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Bedava WiFi toplu taşımayı artırıyor
Şehirlerde en yüksek enerji tüketim kalemlerinden birisinin de ulaşım olduğu herkes tarafından bilinir ama toplu taşımanın etkisi genelde pek ciddiye alınmaz. Bir otomobilin trafikte 2 tonluk bir aracı sadece 80 kiloluk bir insanı taşıması kadar verimsiz bir teknoloji düşünmek son derece mantıksız, çözüm ise toplu taşıma elbette.

Hal böyle olunca insanları teşvik edecek her gelişme çevreye ve uygulandığı ülkeye büyük oranda katkı sağlıyor. Bu odakta Amerika'da toplu taşımaya teşviği artırmak adına araştırma yapan bir tren şirketi hayli ilginç sonuçlara ulaşmış.

Araştırmaya göre yolculuk boyunca bedava internet sunulması doluluk oranını sadece %2.7 oranında artırmak ile kalmıyor ilk defa kullananları ekstra %8.6 oranında tekrar gelmeye ikna ediyor. Her dakika yanımızdan ayırmadığımız ve hayatımızın parçası haline gelen cep telefonlarına yüksek hızlı bedava internet fikri, aslında ülkemizde daha da çekici sonuçlar doğurabilir. Tabi burada esas yapmamız gereken toplu taşımayı arttırmak. Mesela Kaliforniya'da 2000 yılında payı %11 olan yürüme, bisiklet ve toplu taşıma rakamı 2013'te %23 gibi yüksek bir değere çekilmiş.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

DH+ Windows 8.1:
http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:
https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhplus.android&hl=tr  


http://cleantechnica.com/2014/11/01/improving-increasing-mass-transit-wi-fi/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bu iett'lerdeki wi-fi'ler de beleş sözde ama bağlanmaya çalışınca ttnet wifi sitesine yönlendirilip kampanyaları gösteriyolar bize,bir nevi reklam,internet falan yok bizim otobüslerde;ama habere konu olan diğer ülkeler aşmış tabi ona bişey demiyorum
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XQS 4 yıl
bedava net var diye işkence çekmeye gerek yok :D
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DH Misafiri 4 yıl
Bırak interneti ne yapayım ben. Adam en fazla 20 km yol için öğrenciden 1.50 tl alıyor. Bu parayı verdikten sonra küfretmekten rahat yolculuk yapamıyorsun. Önce aç köpeklerin bu tavrına çözüm bulunmalı.
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Kulak Misafiri 4 yıl
Koy adam gibi fotoğraf, bilerek mi yapıyorsun millet tartışsın da izleyelim diye. Türkiye toplumu hoş karşılamıyor bu kadar basit. Milleti kırdırmak hoşa mı gidiyor anlamadım ki!
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gurkanse 4 yıl
Bu millete bedava ne versen üzerinden geçer.
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gurkanse 4 yıl
Türkiyede olsun anında downloadlar artar.ülkece download rekoruna giderler
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yaki83 4 yıl
Metrobüslerde usb girişi ve bedava wifi var. İstanbullular bilir..
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axaxa 4 yıl
dh ölücüleri görmesin çaput ederler o otobüsü :D
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TEKİN 1881 4 yıl axaxa
quarizma06
dh ölücüleri görmesin çaput ederler o otobüsü :D

Tren yolcu kapasitesini rahatça doldurur. Nerde beleş internet sömürücüler orda.
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Creav 4 yıl
ulen ne abazalar var şu memlekette iki bacak görmeyin beyin yanıyor hemen
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Arka Destroyer 4 yıl
birisi azdı yukarıda
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Olmayacağı için sorun yok. Artık yurtdışı ile karşılaştırma gereği duymuyorum. Bir ara şehirler arası yolculuk yaparken otobüste wifi vardı fakat internet yoktu. Muavinin bu olaya cevabı kota oldu. Güler misin Ağlar mısın.
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javaprof 4 yıl
yalnız o ne biçim konu fotoğrafı kadın etek giymemiş mi ne milleti cenabet ettin dh.
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gahst 4 yıl javaprof
javaprof
yalnız o ne biçim konu fotoğrafı kadın etek giymemiş mi ne milleti cenabet ettin dh.

Yuh be kardeşim bu da mi Battı bi yerinize tahrik mi oldunuz
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swat882 4 yıl javaprof
javaprof

yalnız o ne biçim konu fotoğrafı kadın etek giymemiş mi ne milleti cenabet ettin dh.

başı kapalı kadın koysalardı keşke sende rahatlasaydın
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