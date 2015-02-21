Bedava WiFi toplu taşımayı artırıyor

Araştırmaya göre yolculuk boyunca bedava internet sunulması doluluk oranını sadece %2.7 oranında artırmak ile kalmıyor ilk defa kullananları ekstra %8.6 oranında tekrar gelmeye ikna ediyor. Her dakika yanımızdan ayırmadığımız ve hayatımızın parçası haline gelen cep telefonlarına yüksek hızlı bedava internet fikri, aslında ülkemizde daha da çekici sonuçlar doğurabilir. Tabi burada esas yapmamız gereken toplu taşımayı arttırmak. Mesela Kaliforniya'da 2000 yılında payı %11 olan yürüme, bisiklet ve toplu taşıma rakamı 2013'te %23 gibi yüksek bir değere çekilmiş.

Şehirlerde en yüksek enerji tüketim kalemlerinden birisinin de ulaşım olduğu herkes tarafından bilinir ama toplu taşımanın etkisi genelde pek ciddiye alınmaz. Bir otomobilin trafikte 2 tonluk bir aracı sadece 80 kiloluk bir insanı taşıması kadar verimsiz bir teknoloji düşünmek son derece mantıksız, çözüm ise toplu taşıma elbette.Hal böyle olunca insanları teşvik edecek her gelişme çevreye ve uygulandığı ülkeye büyük oranda katkı sağlıyor. Bu odakta Amerika'da toplu taşımaya teşviği artırmak adına araştırma yapan bir tren şirketi hayli ilginç sonuçlara ulaşmış.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 13. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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http://cleantechnica.com/2014/11/01/improving-increasing-mass-transit-wi-fi/