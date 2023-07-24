Dünyanın ilk 3 katlı limuzin otobüsü tanıtıldı: En lüks toplu taşıma aracı

Tam Boyutta Gör Pakistan, otobüslerin kralı olarak tarif edilen First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus'ı tanıttı. Bu otobüs, dünyada üç katlı ve yataklı ranzalı tek otobüs olma özelliğini taşıyor.

Tesla, Bitcoin ile ödemeyi yeniden başlatabilir 7 sa. önce eklendi

Zemin katta ayrı kapıları olan altı VIP koltuk bulunmakta. Son derece rahat bir koltuk yatak, stereo sistemli bir TV seti, arkadan aydınlatmalı bir salon, bir buzdolabı, bir masa ve hatta şoförle iletişim için bir telefon bu lüks odalarda yolcuları bekliyor. Otobüsteki bu deneyimin Emirates havayollarının business sınıfıyla uçmakla kıyaslandığını da belirtelim.

Yolculuk 10-12 saat sürüyor

İkinci ve üçüncü katlar da aynı derecede lüks koltuklara sahip. Sadece daha ucuzlar ve diğer yolcularla birlikte oturmak zorundasınız. Ancak bir perde ile kendinizi meraklı gözlerden koruyabilme şansınız var. Otobüsün mutfaklı bir mini barı bile var. Yemek pişirme gibi işler otobüsün arka kısmında yapılıyor ve bu yemekler daha sonra konuklara teslim ediliyor.

Tam Boyutta Gör Benzersiz bir tekno otobüs olan First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Quetta şehrine gidiyor ve Google Maps'e göre yolculuk 10 ila 12 saat sürüyor. Gelelim fiyat konusuna. Otobüslerin kralına herkes binebiliyor, zira bir bilet 3.000 Pakistan rupisine yani güncel kurla 282 TL'ye mal oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyanın ilk 3 katlı limuzin otobüsü tanıtıldı