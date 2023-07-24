Dünyanın ilk 3 katlı limuzin otobüsü tanıtıldı: En lüks toplu taşıma aracı

Zemin katta ayrı kapıları olan altı VIP koltuk bulunmakta. Son derece rahat bir koltuk yatak, stereo sistemli bir TV seti, arkadan aydınlatmalı bir salon, bir buzdolabı, bir masa ve hatta şoförle iletişim için bir telefon bu lüks odalarda yolcuları bekliyor. Otobüsteki bu deneyimin Emirates havayollarının business sınıfıyla uçmakla kıyaslandığını da belirtelim.
Yolculuk 10-12 saat sürüyor
İkinci ve üçüncü katlar da aynı derecede lüks koltuklara sahip. Sadece daha ucuzlar ve diğer yolcularla birlikte oturmak zorundasınız. Ancak bir perde ile kendinizi meraklı gözlerden koruyabilme şansınız var. Otobüsün mutfaklı bir mini barı bile var. Yemek pişirme gibi işler otobüsün arka kısmında yapılıyor ve bu yemekler daha sonra konuklara teslim ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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