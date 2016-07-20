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Beğenilen Türk yapımı HOOP, iOS platformunda

PixelTurtle adındaki yerli ekip tarafından geliştirilen ve Android platformunda 100 bin indirme sayısını geçen basketbol oyunu HOOP, iOS platformuna da geldi.
2 yıl
7,2b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Beğenilen Türk yapımı HOOP, iOS platformunda

PixelTurtle adındaki yerli ekip tarafından geliştirilen ve Android platformunda 100 bin indirme sayısını geçen basketbol oyunu HOOP, iOS platformuna da geldi.

Tek dokunuşla oynanan HOOP, top ve basket potasından ibaret. Alt tarafta gidip gelen güç çizgisini en uygun yerde durdurarak, atış yapmanız gerekiyor. Çizgiyi ileride veya geride durdurursanız, atış boşa çıkıyor.

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Park, Sahil, Karlı Şehir, Yapay Ortam, Çiftlik, İstanbul temalı sahalardan ilk başta iki tanesi açılıyor. Daha sonra, yeni sahaları elde ettiğiniz paralarla açabiliyorsunuz. Ayrıca 10 farklı basket topunu da paralarla elde edebiliyorsunuz.

Oyunda tek kişilik, aynı cihazda iki kişilik veya bilgisayara karşı iki kişilik modlar var. Ayrıca All Star turnuvalarındaki birden fazla topu potaya gönderme yarışması da mevcut. Zamanla, güç çizgisini nerede durdurmanız gerektiğini öğreniyorsunuz ve oyunda ustalaşıyorsunuz. Oyun içerisindeki reklam gösterimleri bazen can sıkıcı olabiliyor.



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DH Misafiri 2 yıl
Haberde bahsi geçen oyunun daha 50bin indirmesi var. 100bin biraz abartı olmuş sanki. Lütfen düzgün şişirmeden haber yapın
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C_K 2 yıl
Boş zamanlarda oynanacak güzel bir oyun. Fazlası sıkıyor.
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