Beğenilen Türk yapımı HOOP, iOS platformunda

PixelTurtle adındaki yerli ekip tarafından geliştirilen ve Android platformunda 100 bin indirme sayısını geçen basketbol oyunu HOOP, iOS platformuna da geldi.

Tek dokunuşla oynanan HOOP, top ve basket potasından ibaret. Alt tarafta gidip gelen güç çizgisini en uygun yerde durdurarak, atış yapmanız gerekiyor. Çizgiyi ileride veya geride durdurursanız, atış boşa çıkıyor.

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Park, Sahil, Karlı Şehir, Yapay Ortam, Çiftlik, İstanbul temalı sahalardan ilk başta iki tanesi açılıyor. Daha sonra, yeni sahaları elde ettiğiniz paralarla açabiliyorsunuz. Ayrıca 10 farklı basket topunu da paralarla elde edebiliyorsunuz.

Oyunda tek kişilik, aynı cihazda iki kişilik veya bilgisayara karşı iki kişilik modlar var. Ayrıca All Star turnuvalarındaki birden fazla topu potaya gönderme yarışması da mevcut. Zamanla, güç çizgisini nerede durdurmanız gerektiğini öğreniyorsunuz ve oyunda ustalaşıyorsunuz. Oyun içerisindeki reklam gösterimleri bazen can sıkıcı olabiliyor.



