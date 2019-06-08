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Konuşan Tom kahramanlığa soyunuyor

Dokunduğunuzda gıdıklanan ve hapşuran Talking Tom artık kahramanlık maceralarına soyundu. Talking Tom Hero Dash oyunu ile sevimli kahramanımız şehrini kurtarıyor.
17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
2,9b
4
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyaya etkileşimli bir sanal kedi olarak giriş yapan Talking Tom bugün kendi evrenini oluşturmuş durumda. Outfit markasını de önemli geliştiriciler arasına ekleyen Tom bugün kahraman temalı bir oyun ile karşımızda.

Talking Tom Hero Dash neler sunuyor?

Talking Tom Hero Dash adındaki yeni oyun sevimli kedimizin sürekli koşarak şehri Rakun Boss’tan kurtarmasını konu ediniyor. Önceki oyunlara benzer bir şekilde koşan ve para toplayan Tom farklı olarak ise yoluna çıkan Rakun Boss adamlarına çarparak kutuya dolduruyor.

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Belirli bir seviyeye kadar dolan kutulardan farklı hediyeler çıkıyor. Elde ettiğiniz para ve elmaslarla Rakun Boss’un işgal ettiği mahalleleri kurtarıyor, yeniden düzenliyorsunuz. Böylece tüm şehri eski haline getiriyorsunuz. Oyunda ilk adım Angela’nın kurtarılması. Diğer maceralar bundan sonra açılıyor. İlerledikçe diğer kahramanların da kilidi açılıyor.

Genelde sonsuz koşu türünü tercih eden Talking Tom yeni oyununda da başarılı görsel atmosfer ve animasyonlar yer alıyor.

Talking Tom Hero Dash: Google Play II App Store

 

 

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