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Beklenen an geldi: 2019 BMW 3 Serisi resmen tanıtıldı

Yenilenen tasarımıyla karşımıza çıkan 2019 BMW 3 Serisi, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. İşte önümüzdeki yılın Mart ayında satışa sunulacak otomobilin tüm detayları ve fiyat etiketi.
7 ay
30,2b
1
135
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Gelecek yıl satışa çıkacak olan yedinci nesil (G20) BMW 3 Serisi, ilk kez 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Araç önceki nesilden daha keskin hatlara sahip ve daha fazla teknoloji sunuyor. Bunun yanında eskisinden daha geniş ve ferah.

Tasarım ve iç mekan

Yeni BMW 3 Serisi, hali hazırda yollarda olan F30 kasadan uzaklaşarak şirketin yeni 5 ve 7 serisine daha yakınlaşıyor. Öne çıkan tasarım öğeleri arasında yeni LED farlar, L şeklinde stop lambaları, daha az belirgin Hofmeister kıvrımı var. Arkadan ise daha kaslı bir duruş sergilemesi dikkat çekiyor.
Gövde sertliği yüzde 25 artırılan otomobilin aerodinamiği de (Cd: 0.23) geliştirilmiş. Yaklaşık 55 kg hafifleyen araç daha uzun bir dingil mesafesine sahip. Bununla birlikte daha fazla omuz ve dirsek mesafesi ile iç mekanda oldukça ferah bir hareket alanı sunuyor.
Yeni gösterge paneli tasarımının fotoğraflarda harika göründüğünü belirtmeliyiz. İç mekanda sürücüleri daha büyük yansıtma alanı olan yeni bir HUD (Head-up Display) ve akıllı bir kişisel asistan karşılıyor.
BMW Live Cockpit'e sahip olan araçta standart olarak iDrive 6.0 bilgi eğlence sistemi yazılımını kullanan 8.8 inç merkezi dokunmatik ekran ve 5.7 inç dijital gösterge ekranı var. Opsiyonel BMW Live Cockpit Professional tercih edildiğinde ise iDrive 7.0 ile birlikte 10.25 inç boyutunda bir merkezi ekran ve 12.3 inçlik bir gösterge paneli sunuluyor. Ayrıca sürücüler BMW Digital Key (BMW Dijital Anahtar) ile akıllı telefonlarını araba anahtarına dönüştürme olanağına da sahip olacaklar.

Motor seçenekleri

Yeni BMW 3 Serisi ile birlikte açıklanan motor seçenekleri arasında dört silindirli benzinli ve dizel üniteler yer alıyor. Ayrıca altı silindirli dizel motor seçeneği de var. Ek olarak fişli hibrit varyantı ve daha sonraki aşamada sunulacak performans odaklı bir M Performance modelinin olacağını da belirtelim.
Dört silindirli benzinli 330i, 258 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğu süre sadece 5.8 saniye. Dizel 320d modeli ise 190 beygir güç ve 400 Nm tork üreten motor ünitesiyle 0'dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede çıkabiliyor.
Altı silindirli dizel motora sahip 330d ise 265 beygir güç ve 580 Nm tork üretebilen bir araç. Bu modelin 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 5.5 saniye. BMW 3 serisi, 6 ileri manuel veya 8 vitesli ZF otomatik şanzıman seçeneği ile sunulacak.

Sürücü destek teknolojileri ve opsiyonlar

BMW 3 serisi sürücü destek sistemleri bakımından da hayli zengin. Araçta dur/kalk yapabilen aktif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme teknolojisine sahip ön çarpışma uyarısı, şerit takip ve uyarı sistemi, arka çarpışma önleme asistanı, çapraz trafik uyarı sistemi var.
Otomobille birlikte sunulan opsiyonlar arasında M Sport diferansiyel, M Sport süspansiyon gibi seçenekler yer alıyor. Full LED farlar istenildiği tatirde BMW Laserlight'a yükseltilebilecek. 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de opsiyonel. Otomobil ayrıca isteğe bağlı cam tavan ile sipariş edilebilecek.
2018 Paris Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyeri yapılan yedinci nesil (G20) BMW 3 Serisi önümüzdeki yıl Mart ayında 41.195 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

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deoks 7 ay en beğenilen
Müteahhit oğlu gençlerimiz beyaz modeli için sıraya girmiştir bile.
6 Yanıt Yanıtla +127
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kreat 7 ay
Dolar 2 olsa, biraz da vergi 90 bin TL'ye şu uçağı alabilseydik ama nerdee. Aman, sarayın bacası tütsün, ocağında aşı pişsin. Bazı milletvekilleri rahat uyuklayabilsin.
Dolar 2 olsa, biraz da vergi 90 bin TL'ye şu uçağı alabilseydik ama nerdee. Aman, sarayın bacası tütsün, ocağında aşı pişsin. Bazı milletvekilleri rahat uyukl...
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1 Yanıt Yanıtla +98
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emreee85 7 ay
Artık cep telefonu bile alamayacak durumdayız. Bu araçları artık hayal bile edemiyorum.
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DH Misafiri 2 ay
Bu araban fiyatı 400 bin üstünde olur ve satamaz bence
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napolyom01 5 ay
Arkası Lexus kopyası mı
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0nur! 5 ay
Şu 3 serisine ne zaman baksam aklıma Abdülhey geliyor, bi soğuyorum arabadan :)
Özellikle arka tasarımını hiç beğenmedim. Param olsaydı ve araba arıyor olsaydım muhtemelen tercih etmezdim. Alanlara/alacaklara hayırlı olsun.
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Morgannn 5 ay
Bir süredir param olmamasına rağmen, bu arabalardan zevk almayı seviyorum.
Bu araba harika görünüyor
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false6 5 ay
Çirkin olmuş, eski kasa daha iyi
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shifisitert 5 ay
bızde satısa cıktımı bu
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hsnynr 5 ay
eyyy almanya eyyy almanya kısganma bizi
gönder üç beş tane de binek
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pelstina 6 ay
Broadwayi satıp üstüne biraz daha koyup bunu alıcam. Umarım memnun kalırım.
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TheNewAtilla 6 ay
330d çok iyiymiş lan
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MrT4ngo 6 ay
tasarim olarak f30 kasanin tirnagi etmez
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