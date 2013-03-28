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Belkin, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad modelleri için yeni klavyeli kılıf modelini piyasaya çıkarttı

6 yıl
1,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Belkin, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad modelleri için yeni klavyeli kılıf modelini piyasaya çıkarttı
Birçok farklı donanım ve mobil ürün aksesuarları ile tanıdığımız Belkin firması, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad modelleri için yeni klavyeli kılıf modelini piyasaya çıkarttı.
Geçtiğimiz günlerde Logitech'in çıkarttığı iPad ve iPad Mini uyumlu klavyeli kılıf modellerine benzer bir yapıda Belkin tarafında üretilen ve "Ultimate Keyboard Case" ismine sahip olan model, Apple'ın 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad tablet bilgisayarları ile tam uyumlu olarak üretilmiş. Öncelikle bağlanan tabletler için kılıf özelliği gören aparat, oldukça sağlam alüminyum malzemeden üretilmiş ve bu sayede tablete zarar gelmesini önleyebiliyor.
Beraberinden dahili olarak gelen ve tablet ile Bluetooth üzerinden bağlantı kuran klavye sayesinde tablet üzerinde yazı yazma işlemlerini de kolaylaştıran Belki klavyeli kılıf, bu özelliklerine rağmen 6.4mm kalınlığa ve 480 gram ağırlığa sahip. Yazı yazma işlemleri sırasında tabletin dik durmasına imkan veren stand mekanizması da unutulmayan model, ayrıca tam ters açıya katlanarak tek elde kullanım için uygun bir yapıya bürünebiliyor.
 
Belkin, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad modelleri için yeni klavyeli kılıf modelini piyasaya çıkarttı
Bağlanan tablet modellerinin bütün giriş/çıkış portlarına ve butonlarına erişim imkanı sağlayabilen Belkin Ultimate Keyboard Case, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile firmanın resmi sitesi üzerinde 99$ fiyat etiketiyle ön-sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.belkin.com/us/p/p-f5l149 
Belkin, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad modelleri için yeni klavyeli kılıf modelini piyasaya çıkarttı
Belkin, 2, 3 ve 4. jenerasyon iPad modelleri için yeni klavyeli kılıf modelini piyasaya çıkarttı

http://www.belkin.com/us/p/p-f5l149 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
This is it 6 yıl
harika olmuş bence başarılı.
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