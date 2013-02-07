Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Belkin, iPad Mini için FasFit isimli kablosuz klavye aparatını duyurdu

6 yıl
1,2b
1
4
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Belkin, iPad Mini için FasFit isimli kablosuz klavye aparatını duyurdu


Apple'ın iPad Mini modeli için üretilen ekstra aparatlar cihaz piyasaya çıktığından bu yana büyük bir pazar haline geldiler ve gelişmeye, çeşit olarak artmaya devam ediyorlar. Bu doğrultuda Belkin, iPad Mini için kablosuz klavye aparatını duyurdu.
Belkin tarafından duyurulan klavye FastFit ismini taşıyor. Apple iPad Mini ile Bluetooth 3.0 üzerinden haberleşen klavye, 7mm kalınlığa ve alüminyum malzemeden üretilmiş bir gövde yapısına sahip. 200 mAh USB üzerinden şarj edilebilir bir batarya ile gelen klavye, 3 ay bekleme ve 155 saat çalışma süresi sunabiliyor. Apple iPad Mini'yi ayakta tutabilen bir yapıda hazırlanan aparat, istenildiği taktirde tam olarak iPad Mini'nin üzerine kapatılabiliyor ve üzerindeki kısa yollar sayesinde büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.
Apple iPad Mini modelinin otomatik uyuma/uyanma özelliğini de destekleyen Belkin FasFit, 80$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://www.belkin.com/us/FastFit-iPad-Mini-Keyboard-Case  
 
Belkin, iPad Mini için FasFit isimli kablosuz klavye aparatını duyurdu
Belkin, iPad Mini için FasFit isimli kablosuz klavye aparatını duyurdu


http://www.belkin.com/us/FastFit-iPad-Mini-Keyboard-Case Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aozgec 6 yıl
logitechin benzer çözümlerinden daha uygun görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exponent 6 yıl
çok para çoook
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 6 yıl
sizce hangisi
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vedpla 6 yıl
Tasarımı gerçekten mükemmel duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim