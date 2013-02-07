Belkin, iPad Mini için FasFit isimli kablosuz klavye aparatını duyurdu









Apple'ın iPad Mini modeli için üretilen ekstra aparatlar cihaz piyasaya çıktığından bu yana büyük bir pazar haline geldiler ve gelişmeye, çeşit olarak artmaya devam ediyorlar. Bu doğrultuda Belkin, iPad Mini için kablosuz klavye aparatını duyurdu.

Belkin tarafından duyurulan klavye FastFit ismini taşıyor. Apple iPad Mini ile Bluetooth 3.0 üzerinden haberleşen klavye, 7mm kalınlığa ve alüminyum malzemeden üretilmiş bir gövde yapısına sahip. 200 mAh USB üzerinden şarj edilebilir bir batarya ile gelen klavye, 3 ay bekleme ve 155 saat çalışma süresi sunabiliyor. Apple iPad Mini'yi ayakta tutabilen bir yapıda hazırlanan aparat, istenildiği taktirde tam olarak iPad Mini'nin üzerine kapatılabiliyor ve üzerindeki kısa yollar sayesinde büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

Apple iPad Mini modelinin otomatik uyuma/uyanma özelliğini de destekleyen Belkin FasFit, 80$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.belkin.com/us/FastFit-iPad-Mini-Keyboard-Case





http://www.belkin.com/us/FastFit-iPad-Mini-Keyboard-Case