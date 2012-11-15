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Belkin, iPad mini için klavye kılıfını duyurdu

6 yıl
1,6b
1
7
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad mini'nin satışa çıkmasının ardından, aksesuar üreticileri de ürünlerini yeni modele göre optimize etmeye başlıyor.

Aksesuar pazarının ünlü isimlerinden Belkin, iPad mini için ürettiği klavyeli kılıf aksesuarını tanıttı. Portable Keyboard Case adını taşıyan aksesuar, iPad için üretilen ve ödül kazanan kılıfın küçültülmüş versiyonu. 

Kılıf cihazınız için tam bir koruma sağlarken, Bluetooth yoluyla bağlandığınız klavyesi ile de rahat ve hızlı bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Klavyede iPad mini için hazırlanmış ses ve video içeriklerini kontrol eden kısayollar da bulunuyor.

Klavye, dahili bataryası sayesinde 155 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve mini USB üzerinden şarj ediliyor. 

80$ fiyat etiketine sahip olan Portable Keyboard Case, satışa sunulmuş durumda. 

http://www.belkin.com/us/F5L145-Belkin/p/P-F5L145 Yorum Yaz
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen depeche35
depeche35

Klavyeli kullandıktan sonra daha ne diye tablet alır ki insan ?

Fiziksel klavye ile daha hızlı ve rahat yazabilmek için. Bir de hatırlatayım; fiziksel klavyeyi istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ömür boyu fiziksel klavye kullanmak zorunda değilsiniz.

Bunu düşünemiyor olmanız gerçekten ilginç.
depeche35Klavyeli kullandıktan sonra daha ne diye tablet alır ki insan ?Fiziksel klavye ile daha hızlı ve rahat yazabil...
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nurettinaz 6 yıl
Belkinde mahalle kahvesindeki yancı amcalar gibi adamlar son zamanlarda sadece markalara ve en çokta apple a aksesuar üretiyorlar garip cidden.
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CoreXXX 6 yıl
insanlar hala dokunmatik klavyeye alışamadı. bu tarz ürünler normal abes görmeyin. ama klavye ile kullanıcaksam ben gider 11 inç ultrabook alırım şahsen
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memolika 6 yıl
depeche35
Klavyeli kullandıktan sonra daha ne diye tablet alır ki insan ?

Bir yere kadar haklısınız ama bu ön yargıyı yıkan ilk tablet benim gözümde Asus Transformer'dı.Tablet ve laptop yerine rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz.
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haymatloshan 6 yıl
Ergonomi açısından surface bence daha ileride lakin bu batarya gibi işlev görüyor epey avantaj sağlıyor da çok kullanışlı gibi durmuyor.
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depeche35 6 yıl
Klavyeli kullandıktan sonra daha ne diye tablet alır ki insan ?
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jay jay justified 6 yıl depeche35
depeche35

Klavyeli kullandıktan sonra daha ne diye tablet alır ki insan ?

Fiziksel klavye ile daha hızlı ve rahat yazabilmek için. Bir de hatırlatayım; fiziksel klavyeyi istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ömür boyu fiziksel klavye kullanmak zorunda değilsiniz.

Bunu düşünemiyor olmanız gerçekten ilginç.
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