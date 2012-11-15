Belkin, iPad mini için klavye kılıfını duyurdu





iPad mini'nin satışa çıkmasının ardından, aksesuar üreticileri de ürünlerini yeni modele göre optimize etmeye başlıyor.





Aksesuar pazarının ünlü isimlerinden Belkin, iPad mini için ürettiği klavyeli kılıf aksesuarını tanıttı. Portable Keyboard Case adını taşıyan aksesuar, iPad için üretilen ve ödül kazanan kılıfın küçültülmüş versiyonu.





Kılıf cihazınız için tam bir koruma sağlarken, Bluetooth yoluyla bağlandığınız klavyesi ile de rahat ve hızlı bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Klavyede iPad mini için hazırlanmış ses ve video içeriklerini kontrol eden kısayollar da bulunuyor.





Klavye, dahili bataryası sayesinde 155 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve mini USB üzerinden şarj ediliyor.





80$ fiyat etiketine sahip olan Portable Keyboard Case, satışa sunulmuş durumda.

http://www.belkin.com/us/F5L145-Belkin/p/P-F5L145