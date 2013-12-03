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Belkin'den Lego tasarımlı iPad mini aksesuarı

5 yıl
715
1
3
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Belkin'den Lego tasarımlı iPad mini aksesuarı

Mobil cihazlar için tasarladığı farklı aksesuarlar ile tanıdığımız ABD'li Belkin, Lego ile işbirliği yaparak iPad mini için yeni bir kılıf aksesuarını piyasaya sürdü.

Lego Builder Case olarak adlandırılan aksesuar kırmızı, yeşil ve sarı renklerde geliyor. Kılıf aksesuarı kullanıldığında iPad mini cihazınız dev bir Lego parçası görünümüne bürünüyor. 

Arka kısımda yer alan Lego tabanı sadece aksesuar olarak kullanılmıyor. Bu kısım gerçek bir Lego tabanı ve tüm Lego parçaları ile uyumlu. Bu sayede Lego eserleriniz için Belkin Lego Builder Case temel olarak kullanılabiliyor.

Kılıf bunun yanında oldukça sağlam bir koruma da sunuyor. Dayanıklı sert plastikten imal edilen gövde çizilmelere karşı da dayanıklı. Kılıfın ön kısmı ise smart cover tarzında bir kapağa sahip ve kapandığı zaman cihazı ekran kilidine alabiliyor. Ayrıca katlanarak stand olarak da kullanılabiliyor.

Belkin Lego kılıfını 60$ fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Lego temalı iki farklı kılıf da iPhone 5 ve iPod touch için daha önce satışa sunulmuştu.

http://www.phonearena.com/news/iPad-mini-gets-legolized-by-Belkin_id49949#3- Yorum Yaz
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K_amer 5 yıl

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