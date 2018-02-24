BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor

DLP tipi projeksiyon cihazlarında dünya lideri firmalardan olan BenQ, kompakt yapıda hazırladığı 4K HDR sinema projeksiyon cihazı BenQ W1700’ü piyasaya sürüyor.

BenQ W1700 özellikleri ve fiyatı

4K ev sineması projeksiyon cihazlarını herkesin evde sinema izleme deneyiminin bir parçası haline getirmek için çaba gösteren BenQ, bu noktada fiyat konusunda belirli bir seviyeyi geçmemeye çalışıyor.

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BenQ W1700 modeli 3840 X 2160 çözünürlüğe ulaşabilirken HDR 10 desteği ile çok daha canlı görüntülerin yansıtılmasını sağlıyor. Ayrıca doğal HDR renk ve ton eşleştirme ile otomatik HDR optimizasyonu canlılığa katkıda bulunuyor.

Tek yongalı DMD DLP teknolojisi ise 4K için son derece kritik olan panel hizalama sorunları nedeniyle oluşabilecek görüntü kirliliklerini ortadan kaldırarak son derece keskin görüntü ve renk doğruluğu sağlıyor.

Diğer taraftan cihazda yer verilen CinematicColor teknolojisi ve özel DLP renk tekeri ideal renk doğruluğu ile sıcaklığını elde edebilmeyi amaçlıyor. Cihazda sorunsuz bir izleme deneyimi sağlamak üzere otomatik otomatik yatay düzeltme ve 1,2 kat zoom özellikleri de unutulmamış. BenQ W1700 modeli 7499TL fiyat etiketine sahip.