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BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor

Evinizde 4K çözünürlüğe sahip HDR teknolojili bir sinema atmosferi oluşturmak istiyorsanız sektörün lideri firmalardan BenQ, W1700 adlı projeksiyon cihazını satışa sunuyor.
1 yıl
3,7b
1
23
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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DLP tipi projeksiyon cihazlarında dünya lideri firmalardan olan BenQ, kompakt yapıda hazırladığı 4K HDR sinema projeksiyon cihazı BenQ W1700’ü piyasaya sürüyor.

BenQ W1700 özellikleri ve fiyatı

4K ev sineması projeksiyon cihazlarını herkesin evde sinema izleme deneyiminin bir parçası haline getirmek için çaba gösteren BenQ, bu noktada fiyat konusunda belirli bir seviyeyi geçmemeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Gen-Z teknolojisi PCI Express’in yerini alabilecek mi?"

BenQ W1700 modeli 3840 X 2160 çözünürlüğe ulaşabilirken HDR 10 desteği ile çok daha canlı görüntülerin yansıtılmasını sağlıyor. Ayrıca doğal HDR renk ve ton eşleştirme ile otomatik HDR optimizasyonu canlılığa katkıda bulunuyor.

Tek yongalı DMD DLP teknolojisi ise 4K için son derece kritik olan panel hizalama sorunları nedeniyle oluşabilecek görüntü kirliliklerini ortadan kaldırarak son derece keskin görüntü ve renk doğruluğu sağlıyor.

Diğer taraftan cihazda yer verilen CinematicColor teknolojisi ve özel DLP renk tekeri ideal renk doğruluğu ile sıcaklığını elde edebilmeyi amaçlıyor. Cihazda sorunsuz bir izleme deneyimi sağlamak üzere otomatik otomatik yatay düzeltme ve 1,2 kat zoom özellikleri de unutulmamış. BenQ W1700 modeli 7499TL fiyat etiketine sahip.

 

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caglaracaglar 11 ay
Merhaba bende optoma hd28 var. Genel anlamda memnunum. Bu ürüne geçmek istiyorum ama değer mi? Kullanan arkadaşlar bilgi verebilirse sevinirim.
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casparza 1 yıl
İnternette bir kaç inceleme var aslında, yurt dışı incelemeleri de gayet iyi. Ama forumdan bir arkadaşın da kullanım deneyimlerini paylaşması iyi olurdu.
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casparza 1 yıl
Selamlar W1700 alan var mı forumdan ?
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byvolcan 1 yıl casparza
casparza
Selamlar W1700 alan var mı forumdan ?

ben almayi düşunuyorum ama yorum ve incelemelerin gelmesini bekliyecem
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Magnetic Power 1 yıl
Zamanında Samsung,Lg'nin rakibiydi...sonradan Türkiye pazarından çekildiler.Şuan Tecpro distribütörleri galiba.O da tüm ürünleri getirmiyor.
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xanty 1 yıl
Merakla bekliyoruz yorumları.
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OlguErhan 1 yıl
Ben 4K yayını 1080P cihaza veriyorum ( ürün 3000 tl ) gayet tatminkâr oluyor. Tabi yansıtma 1080P fakat 4K yayını perdeye gönderdiğimde kalite çok daha iyi



Çeşitli denemelerim : youtu.be/...
youtu.be/...
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Unzerstörbar 1 yıl OlguErhan
OlguErhan
Ben 4K yayını 1080P cihaza veriyorum ( ürün 3000 tl ) gayet tatminkâr oluyor. Tabi yansıtma 1080P fakat 4K yayını perdeye gönderdiğimde kalite çok daha iyi



Çeşitli denemelerim : youtu.be/...
youtu.be/...

Hocam merhaba videolar İçin tşk ederim öncelikle.
Kurmuş olduğunuz sistem
Projeksiyon ve perde herşey kaç tl ye mal oluyor ?
Ve masrafı nedir bu cihazların ( senelik parça veya 2 senede bir değişen bir modül var mıdır ? )
Ciddi ciddi düşünüyorum böyle bir olayı yeni evimde...
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HI-DEF-MAN 1 yıl
Cihaz Native 1080p
Epson ve JVC gibi E-SHIFT pixel kaydırma kullanıyor. Kontrast konusunda da faydadan çok zararı var. Hem de e-shift olmayan modellerin iki katı fiyatlı. İki projektörü yan yana izlemeden alınmaz.
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casparza 1 yıl
ilk inceleme bu sanırım gördüğüm, pek inceleme gibi sayılmasa da fikir verebilir.
technotoday.com.tr/...
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DH Misafiri 1 yıl
www.projeksiyonservisim.net
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newonw1 1 yıl
Cihaz isim olarak efsane w1070 modelini andırıyor,
Bu ürün mevcut w1070 kullanıcıları için tam bir upgrade ürünü olur.
Bende ne zamandır üst modele geçmeyi planlıyordum. ancak optoma mı yoksa benq mu yine kararsızım. cihazları test edip fikirlerimi paylaşırım.
Bu arada Benq W1700 haftaya gelecekmiş ama diğer ürünler belirsiz.
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virtue28 1 yıl newonw1
newonw1
Cihaz isim olarak efsane w1070 modelini andırıyor,
Bu ürün mevcut w1070 kullanıcıları için tam bir upgrade ürünü olur.
Bende ne zamandır üst modele geçmeyi planlıyordum. ancak optoma mı yoksa benq mu yine kararsızım. cihazları test edip fikirlerimi paylaşırım.
Bu arada Benq W1700 haftaya gelecekmiş ama diğer ürünler belirsiz.

İncelemeleri merakla bekliyorum.
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