BenQ 4K ev sineması projeksiyon cihazı satışa çıkıyor

DLP tipi projeksiyon cihazlarında dünya lideri firmalardan olan BenQ, kompakt yapıda hazırladığı 4K HDR sinema projeksiyon cihazı BenQ W1700’ü piyasaya sürüyor.
BenQ W1700 özellikleri ve fiyatı
4K ev sineması projeksiyon cihazlarını herkesin evde sinema izleme deneyiminin bir parçası haline getirmek için çaba gösteren BenQ, bu noktada fiyat konusunda belirli bir seviyeyi geçmemeye çalışıyor.
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BenQ W1700 modeli 3840 X 2160 çözünürlüğe ulaşabilirken HDR 10 desteği ile çok daha canlı görüntülerin yansıtılmasını sağlıyor. Ayrıca doğal HDR renk ve ton eşleştirme ile otomatik HDR optimizasyonu canlılığa katkıda bulunuyor.
Tek yongalı DMD DLP teknolojisi ise 4K için son derece kritik olan panel hizalama sorunları nedeniyle oluşabilecek görüntü kirliliklerini ortadan kaldırarak son derece keskin görüntü ve renk doğruluğu sağlıyor.
Diğer taraftan cihazda yer verilen CinematicColor teknolojisi ve özel DLP renk tekeri ideal renk doğruluğu ile sıcaklığını elde edebilmeyi amaçlıyor. Cihazda sorunsuz bir izleme deneyimi sağlamak üzere otomatik otomatik yatay düzeltme ve 1,2 kat zoom özellikleri de unutulmamış. BenQ W1700 modeli 7499TL fiyat etiketine sahip.
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ben almayi düşunuyorum ama yorum ve incelemelerin gelmesini bekliyecem
Çeşitli denemelerim : youtu.be/...
youtu.be/...
Hocam merhaba videolar İçin tşk ederim öncelikle.
Kurmuş olduğunuz sistem
Projeksiyon ve perde herşey kaç tl ye mal oluyor ?
Ve masrafı nedir bu cihazların ( senelik parça veya 2 senede bir değişen bir modül var mıdır ? )
Ciddi ciddi düşünüyorum böyle bir olayı yeni evimde...
Epson ve JVC gibi E-SHIFT pixel kaydırma kullanıyor. Kontrast konusunda da faydadan çok zararı var. Hem de e-shift olmayan modellerin iki katı fiyatlı. İki projektörü yan yana izlemeden alınmaz.
technotoday.com.tr/...
Bu ürün mevcut w1070 kullanıcıları için tam bir upgrade ürünü olur.
Bende ne zamandır üst modele geçmeyi planlıyordum. ancak optoma mı yoksa benq mu yine kararsızım. cihazları test edip fikirlerimi paylaşırım.
Bu arada Benq W1700 haftaya gelecekmiş ama diğer ürünler belirsiz.
İncelemeleri merakla bekliyorum.