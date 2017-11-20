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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ ev sineması için 4K HDR projeksiyon cihazını tanıttı

Projeksiyon cihazlarında 4K çözünürlük yanında HDR teknolojisini de arayanlar için BenQ güzel bir alternatif ile geldi. BenQ W1700 projeksiyon cihazı sınıfına göre oldukça uygun bir fiyata sahip.
1 yıl
4,1b
1
13
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyonlarda, monitörlerde ve mobil cihazlarda yükselen trend olan HDR teknolojisi, projeksiyon cihazlarında da kendisine yer bulmaya başladı. Sektörün önemli ismi BenQ, 4K HDR projeksiyon cihazını tanıttı.

BenQ W1700 projeksiyon cihazı ne sunuyor?

Ev sineması odaklı geliştirilen BenQ W1700 projeksiyon cihazı, 4K çözünürlüğü yanında doğruluk ve gerçeğe en yakın görüntü için iyileştirilmiş yansıtma HDR10 desteği ile geliyor.

Cihazda kullanılan 0.47 inçlik DMD DLP yongası dünyadaki sinemaların yüzde 90’ında kullanılıyor. Ödüllü yonga oldukça dayanıklı bir yapıya sahip ve mikro aynalı. DLP motoru ise neredeyse tamamen mühürlenmiş. Bu sayede sadece lamba değişimi ile uzun yıllar dayanıklılığını muhafaza ediyor.

2200 Ansi lümen parlaklık değerine sahip olan cihaz 100 inçe kadar yansıtma yapabiliyor. Kaynak olarak HDMI 2.0 ve 1.4a portlarından görüntü alabiliyor. USB 2.0 portları üzerinden de içerik yansıtmak mümkün. Lamba ömrü ise normal modda 4000 saat civarında. Ekonomi modunda ise 10 000 saate kadar çıkıyor.  
Ayrıca Bkz. "Intel 5G uyumlu modemlere ilk adımı attı"

W1700, film endüstrisinin en yüksek renk doğruluğu standartlarını karşılamak için özel BenQ CinematicColor teknolojisi ve RGBRGB renk yelpazesini kullanıyor. Ayrıca  Delta E <3 performansına sahip Rec. 709 standardının % 96'sını kapsıyor.

W1700 modelinde firmanın CinemaMaster Video+ ve CinemaMaster Audio 2+ teknolojileri de yer alıyor. Gelişmiş renk algoritmaları, doğal ten rengi desteği, rezonant bas ve yükselen yüksek notalar için dramatik ses işleme gibi önemli avantajlar bu ikili sayesinde elde ediliyor.

Otomatik keystone düzeltmesi ve herhangi bir mekana uyum sağlamak için güçlü 1.2X büyük yakınlaştırma ile donatılan W1700, hızlı bir şekilde 4K filmleri izlemeye başlamanızı sağlıyor. Ayrıca  en yeni HDCP 2.2 kopya koruması için tam desteğe de sahip. 4K HDR teknolojisini uygun bir fiyattan sunmayı amaçlayan BenQ W1700 yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Fiyatı ise 2000$ civarında. Elbette uygun fiyat kavramı kendi sınıfı içerisinde geçerli. Ülkemizde 11.400TL civarında bulunabiliyor. 

 

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maximus8282 1 yıl en beğenilen
Teknik detay verişinize hastayım. Editör olarak yapmanız gereken en temel şeyi bile yapmıyorsunuz.
5w hoparlörü varmış.
3D özelliği varmış.
100 inc' e kadar görüntü verebiliyormuş.
Sinema-Oyun-Spor-Müzik-Kişisel modları varmış.
2200 Ansılumen
330 watt elektrik tüketimi var kapalıyken 0.5 watt
USB 3.0 yok
USB 2.0 var (USB Type A ve Mini B)
3.5 mm jack girişi (in - out)
2 tane HDMI girişi var birincisi 2.0 ikincisi 1.4a
Lamba Ömürleri
-Normal 4000 saat
-Ekonomi 10000 saat
-SmartEco 8000 saat
-LampSave 15000 saat
Bu da resmi web sitesi linki
BenQ W1700
Bu arada Türkiye'de satan mağaza da var. boyutdijital.com/...
Şuan itibariyle fiyatına 11.483.29 TL (2499$+KDV) yazmışlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Teknik detay verişinize hastayım. Editör olarak yapmanız gereken en temel şeyi bile yapmıyorsunuz.5w hoparlörü varmış.3D özelliği varmış.100 inc' ...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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HAŞMETLİi 1 yıl
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1ses1 1 yıl
Güzel cihaz malesef döviz kuruna takıldı biizm için . Alınabilecek cihazlar kur sayesinde uçmuş. Gerçi 2 tane iphone x parası.
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tanrivermism 1 yıl
Merhaba arkadaşlar sakın ha sakın gerçek 4 k çözünülürlüğü veremeyen cihazları almayın uzun süredir projeksiyon cihazı mı değiştirmek istiyorum fakat fiyat ve fiyata karşı görüntü kalitesi karşılığı nı bir türlü bulamadım lens kaydırma ile 4 k vermeye çalışan cihazlar var uygun fiyatlı olarak fakat bu cihazların normal 1080 p cihazlar ile hiç bir farkı yok sadece kontrast ları biraz daha iyi burada satıcıların özel odalarda sizi yanıltmasına izin vermeyin 4 k nın en ama en büyük farkı karanlık ortam detayı ve çözünülürlük epson cihazlarda kontrast iyi fakat çözünülürlük ve karanlık detayı hiç yok en son yaptığımız test te optoma nın uhd uzantılı dlp projeksiyon cihazı bence yabancı bir çok sitenin de testinde ve yorumlarında olduğu gibi teknoloji si itibariyle gerçek 4 k görüntü verebiliyor çünkü izlemede karanlık nokta kalmıyor ve detaylar çok iyi optoma nın görüntüsünü seyrettikten sonra epson cihazların görüntüsü resmen bulanık geliyor ve optoma nın hareketli görüntü düzeltme özelliği çok iyi çalışıyor biliyorsunuz bu hareket düzeltme özelliği epson larda 4 k da yok çalışmıyor ve optoma yı 5 dakika seyrederseniz epson da ki görüntüyü seçemiyorsunuz action sahnelerinde optoma dan sonra hiç bir şey şeçemiyorsunuz optoma da ise okadar düzgün ve net ki aynı sahnede görüntü dışarı çıkacakmış gibi oluyor yeni BENQ ve VİEWSONİC 4 k cihazlar da hemen hemen aynı teknoloji yi kullanıyor ve yeni gördüm n11 de boyut digital diye bir firma bu ürünleri 7000lira civarlarında satıyor. Ve özellikle test yapan siteler şimdiye kadar test yayınlamıyorlardı böyle bir sürü test var bu resim sadece bir tane si ve gözlerimle gördüm bu fark gerçek
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boyutdijital 1 yıl
Ürünü boyutdijital.com 'un İstanbul Beşiktaş mağazası demo odasında test edebilirsiniz. boyutdijital.com/...
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ULYSES 1 yıl
100 inch sınırı bu sınıfta bir projeksiyon için yetersiz. Ev sinemasında en yaygın perdeler 120" civarında.
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byvolcan 1 yıl ULYSES
100inc sınıri diye birşey yok hocam. 60inc-300inc arasi göruntu verebiliyormuş cihaz. 3metreden 100 inc alinabiliyor. biraz daha geriye cekerek dediginiz gibi 120inc boyutunda rahatlikla kullanilir.
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KAZUYA MISHIMA 1 yıl
EKrem işte nerde gereksiz bilgi yakalamış,yorumu yapan daha açıklayıcı yazmış.Buda teknoloji yazarı.
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farevel 1 yıl
Hala çok hantal bu sistemler, beklenen atlamayı yapsalar...
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StreamRolleR 1 yıl
Alınabilir
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endyfox 1 yıl
alınacak cihaz.takip edelim bakalım
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smart1978 1 yıl
Lazer projeksiyonlar her acidan daha da kaliteli ve daha da uzun omurluler ...
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1ses1 1 yıl
Güzel cihaz malesef döviz kuruna takıldı biizm için . Alınabilecek cihazlar kur sayesinde uçmuş. Gerçi 2 tane iphone x parası.
Yanıtla +4
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HAŞMETLİi 1 yıl
Artık haber yerine yorumu okuyorum daha kısa ve daha fazla bilgi içeriyor
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