BenQ ev sineması için 4K HDR projeksiyon cihazını tanıttı

Televizyonlarda, monitörlerde ve mobil cihazlarda yükselen trend olan HDR teknolojisi, projeksiyon cihazlarında da kendisine yer bulmaya başladı. Sektörün önemli ismi BenQ, 4K HDR projeksiyon cihazını tanıttı.

BenQ W1700 projeksiyon cihazı ne sunuyor?

Ev sineması odaklı geliştirilen BenQ W1700 projeksiyon cihazı, 4K çözünürlüğü yanında doğruluk ve gerçeğe en yakın görüntü için iyileştirilmiş yansıtma HDR10 desteği ile geliyor.

Cihazda kullanılan 0.47 inçlik DMD DLP yongası dünyadaki sinemaların yüzde 90’ında kullanılıyor. Ödüllü yonga oldukça dayanıklı bir yapıya sahip ve mikro aynalı. DLP motoru ise neredeyse tamamen mühürlenmiş. Bu sayede sadece lamba değişimi ile uzun yıllar dayanıklılığını muhafaza ediyor.

2200 Ansi lümen parlaklık değerine sahip olan cihaz 100 inçe kadar yansıtma yapabiliyor. Kaynak olarak HDMI 2.0 ve 1.4a portlarından görüntü alabiliyor. USB 2.0 portları üzerinden de içerik yansıtmak mümkün. Lamba ömrü ise normal modda 4000 saat civarında. Ekonomi modunda ise 10 000 saate kadar çıkıyor.

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W1700, film endüstrisinin en yüksek renk doğruluğu standartlarını karşılamak için özel BenQ CinematicColor teknolojisi ve RGBRGB renk yelpazesini kullanıyor. Ayrıca Delta E <3 performansına sahip Rec. 709 standardının % 96'sını kapsıyor.

W1700 modelinde firmanın CinemaMaster Video+ ve CinemaMaster Audio 2+ teknolojileri de yer alıyor. Gelişmiş renk algoritmaları, doğal ten rengi desteği, rezonant bas ve yükselen yüksek notalar için dramatik ses işleme gibi önemli avantajlar bu ikili sayesinde elde ediliyor.

Otomatik keystone düzeltmesi ve herhangi bir mekana uyum sağlamak için güçlü 1.2X büyük yakınlaştırma ile donatılan W1700, hızlı bir şekilde 4K filmleri izlemeye başlamanızı sağlıyor. Ayrıca en yeni HDCP 2.2 kopya koruması için tam desteğe de sahip. 4K HDR teknolojisini uygun bir fiyattan sunmayı amaçlayan BenQ W1700 yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Fiyatı ise 2000$ civarında. Elbette uygun fiyat kavramı kendi sınıfı içerisinde geçerli. Ülkemizde 11.400TL civarında bulunabiliyor.