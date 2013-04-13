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BenQ, yeni geliştirdiği DLP projektör modeli MW767’yi duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği birçok farklı donanım ürünleri ile tanıdığımız firmalardan BenQ, yeni geliştirdiği DLP projektör modeli MW767’yi duyurdu.

BenQ tarafından sınıflar ya da konferans odaları hedef alınarak geliştirilen yeni projektör modeli MW767, teknik olarak, 47"-300" arasında görüntü boyutuna, 1280x800 WXGA piksel çözünürlüğe, 4200 ANSI lümen parlaklığa, 16:10 en/boy oranına (5 farklı oran), 1.07 milyar renk desteğine, 13,000:1 kontrast oranına ve normal modda 2,500, ekonomi modunda 3,000, SmartEco modunda ise 3,500 saate kadar kullanım ömrü sunabilen 310W gücünde lambaya sahip. 

Üzerinde 2 adet D-Sub, HDMI, S-Video, ses çıkışları, RCA, mikrofon, 2 adet USB, RS232 gibi oldukça geniş giriş/çıkış portlarına sahip olan projektör modeli, ayrıca üzerinde yer alan bir adet 20W hoparlör ile ses sorununu da ortadan kaldırabiliyor. 329x137.2x256.2mm boyutlara, 3.9 kg ağırlığa ve Türkçe dahil 28 dil desteğine sahip olan BenQ MW767 DLP, SmartEco teknolojisi ile güç tasarrufu konusunda da güzel sonuçlar ortaya koyabiliyor.
BenQ tarafından geliştirilen MW767 DLP projektör modeli 2,400$ fiyat etiketiyle yurt dışında satılmaya başlanmış durumda. Ürünün ülkemizde ki fiyatı ve satış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi yok.


http://www.benq.com/product/projector/mw767/ Yorum Yaz
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hdtv 6 yıl
4200as olduğu için bu kadar pahalı sanırım
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yenerbalcı 6 yıl
bu fiyata JVC 3D D-ILA projektör satılıyor BenQ yu kim alır ki
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TeufeL-07 6 yıl
Lamba ömrü kısa, çözünürlük düşük , nvidia 3D vizion ready 120 hz gibi özellikler yok , 3D hiç değil , neden bukadar pahalı anlamadım ? Daha 1 ay olmadı başka projeksiyon gördüm donanımhaber de , 1080p 750usd ye . Acaba sadece ışık gücünün çok yüksek olması fiyatı bukadar etkilermi ?
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KalemKolik 6 yıl
2400 dolar verecem cihaz 720p bile olmayacak. 300inç ile o çözünürlük çöp gibi kalmazda ne olur. En az fullhd olmalı artık bu tarz cihazlar. 2400 dolar azmı bizim ülkede 3500 dolar olur kim alırsa artık.
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