



Ürettiği birçok farklı donanım ürünleri ile tanıdığımız firmalardan BenQ, yeni geliştirdiği DLP projektör modeli MW767’yi duyurdu.





BenQ tarafından sınıflar ya da konferans odaları hedef alınarak geliştirilen yeni projektör modeli MW767, teknik olarak, 47"-300" arasında görüntü boyutuna, 1280x800 WXGA piksel çözünürlüğe, 4200 ANSI lümen parlaklığa, 16:10 en/boy oranına (5 farklı oran), 1.07 milyar renk desteğine, 13,000:1 kontrast oranına ve normal modda 2,500, ekonomi modunda 3,000, SmartEco modunda ise 3,500 saate kadar kullanım ömrü sunabilen 310W gücünde lambaya sahip.





Üzerinde 2 adet D-Sub, HDMI, S-Video, ses çıkışları, RCA, mikrofon, 2 adet USB, RS232 gibi oldukça geniş giriş/çıkış portlarına sahip olan projektör modeli, ayrıca üzerinde yer alan bir adet 20W hoparlör ile ses sorununu da ortadan kaldırabiliyor. 329x137.2x256.2mm boyutlara, 3.9 kg ağırlığa ve Türkçe dahil 28 dil desteğine sahip olan BenQ MW767 DLP, SmartEco teknolojisi ile güç tasarrufu konusunda da güzel sonuçlar ortaya koyabiliyor.

BenQ tarafından geliştirilen MW767 DLP projektör modeli 2,400$ fiyat etiketiyle yurt dışında satılmaya başlanmış durumda. Ürünün ülkemizde ki fiyatı ve satış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi yok.





http://www.benq.com/product/projector/mw767/