Benchmark skorlarında bu kez Nexus X görünmeye başladı

Google'ın yeni Nexus akıllı telefonunun Motorola tarafından üretileceği ve Shamu kod adını alacağı iddiaları, bu cihazın Moto S olarak pazarlanacağının ortaya çıkmasının ardından rafa kalkmıştı. Ancak bu kez Nexus X adlı yeni bir cihaz ortaya çıktı.





AnTuTu skorlarında görünmeye başlayan Nexus X modelinin aslında Nexus 6 olarak bildiğimiz cihaz olduğu ve Moto S modelini temel alacağı iddia edildi. Bu cihazda 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor.





Ancak cihazın aldığı skor 35430 olarak gerçekleşmiş. Snapdragon 800 yongaseti ile neredeyse aynı seviyelere düşen bu skorun nasıl ortaya çıktığı ise bilinmiyor. Final sürümünde bu hatanın giderilmiş olacağı tahmin ediliyor.





Skorlarda ortaya çıkan diğer bir ayrıntı ise işletim sisteminin Android 5.0 olması. Bu da Android L sürümünün nihai versiyonda Android 5.0 Lemon Meringue Pie olarak adlandırılması ihtimalini güçlendiriyor. Nexus X cihazının yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.





http://tktechnews.com/2014/08/25/more-nexus-x-screenshots/