Benchmark skorlarında bu kez Nexus X görünmeye başladı

Haber Editörü
Google'ın yeni Nexus akıllı telefonunun Motorola tarafından üretileceği ve Shamu kod adını alacağı iddiaları, bu cihazın Moto S olarak pazarlanacağının ortaya çıkmasının ardından rafa kalkmıştı. Ancak bu kez Nexus X adlı yeni bir cihaz ortaya çıktı.
AnTuTu skorlarında görünmeye başlayan Nexus X modelinin aslında Nexus 6 olarak bildiğimiz cihaz olduğu ve Moto S modelini temel alacağı iddia edildi. Bu cihazda 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor.
Ancak cihazın aldığı skor 35430 olarak gerçekleşmiş. Snapdragon 800 yongaseti ile neredeyse aynı seviyelere düşen bu skorun nasıl ortaya çıktığı ise bilinmiyor. Final sürümünde bu hatanın giderilmiş olacağı tahmin ediliyor.
Skorlarda ortaya çıkan diğer bir ayrıntı ise işletim sisteminin Android 5.0 olması. Bu da Android L sürümünün nihai versiyonda Android 5.0 Lemon Meringue Pie olarak adlandırılması ihtimalini güçlendiriyor. Nexus X cihazının yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.
http://tktechnews.com/2014/08/25/more-nexus-x-screenshots/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Gsmarena" sayfasında Nexus 6 ekranı "1440 x 2560 pixels, 5.2 inches (~565 ppi pixel density)" olarak tanımlanmış. Bilginize...
Cevap veriyorum;
10 ay :)
samsungda cezbedici tasarım varda noluyo ? telefon kasmaktan beter rehber 10 saniyede giriyo
Nexus kullansan bu yazdıgından utanırsın vallaha :D
Aman aman, Samsung garantisi olmasında ne olursa olsun.
Şahsen Samsung garantisi yerine paralel ithalatı, merdiven altı teknik servisi hatta garantisiz telefonu bile tercih ederim.
Sizce Türkiyede satışa sunulacak mı ? Malum Motorolla
moto g geldiyse bence bu da gelir. umarım gerçekten motorola üretir, bir sürprizle karşılaşmassak... nexus gibi özel bir telefonu LG gibi ısı dağıtımından anlamayan bir firmanın üretmesi beni üzüyor
not: birde o dokulen krom renkli plastigi metal olucak sahane olur :)