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Benchmark skorlarında bu kez Nexus X görünmeye başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Benchmark skorlarında bu kez Nexus X görünmeye başladı
Google'ın yeni Nexus akıllı telefonunun Motorola tarafından üretileceği ve Shamu kod adını alacağı iddiaları, bu cihazın Moto S olarak pazarlanacağının ortaya çıkmasının ardından rafa kalkmıştı. Ancak bu kez Nexus X adlı yeni bir cihaz ortaya çıktı.

AnTuTu skorlarında görünmeye başlayan Nexus X modelinin aslında Nexus 6 olarak bildiğimiz cihaz olduğu ve Moto S modelini temel alacağı iddia edildi. Bu cihazda 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, 2.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon 805 yongaseti, 3GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer alıyor. 

Ancak cihazın aldığı skor 35430 olarak gerçekleşmiş. Snapdragon 800 yongaseti ile neredeyse aynı seviyelere düşen bu skorun nasıl ortaya çıktığı ise bilinmiyor. Final sürümünde bu hatanın giderilmiş olacağı tahmin ediliyor.

Skorlarda ortaya çıkan diğer bir ayrıntı ise işletim sisteminin Android 5.0 olması. Bu da Android L sürümünün nihai versiyonda Android 5.0 Lemon Meringue Pie olarak adlandırılması ihtimalini güçlendiriyor. Nexus X cihazının yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.  
Benchmark skorlarında bu kez Nexus X görünmeye başladı


http://tktechnews.com/2014/08/25/more-nexus-x-screenshots/ Yorum Yaz
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FenBilgini 4 yıl
Bu değerleri yansıtmıyor ama
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba Arkadaşlar
"Gsmarena" sayfasında Nexus 6 ekranı "1440 x 2560 pixels, 5.2 inches (~565 ppi pixel density)" olarak tanımlanmış. Bilginize...
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GenkaNuan 4 yıl
Daha nexus 5 çıkalı ne kadar oldu da yenisini yapıyorlar
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Guest-5B59C177F 4 yıl
hayalimdeki telefoon :(
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Johnnn 4 yıl GenkaNuan
firefoxos

Daha nexus 5 çıkalı ne kadar oldu da yenisini yapıyorlar

Cevap veriyorum;

10 ay :)
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furkann20 4 yıl
Saf android kullanmak istiyorum ancak nexuslarda halen cezbedici bir tasarım ve yeterli bir kamera yok......
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skywalker06 4 yıl
Motorola'nın yeni telefonlarını sabırsızlıkla bekliyorum
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Guest-5B59C177F 4 yıl furkann20
furkann20

Saf android kullanmak istiyorum ancak nexuslarda halen cezbedici bir tasarım ve yeterli bir kamera yok......

samsungda cezbedici tasarım varda noluyo ? telefon kasmaktan beter rehber 10 saniyede giriyo


Nexus kullansan bu yazdıgından utanırsın vallaha :D
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Lightr 4 yıl
Telefon bomba gibi geliyor
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-BraveHeart- 4 yıl
Motorola üreticekse ancak paralel ithalat ile tr den alırız.Keşke motorola yerine samsung üretseydi en azından tr de samsung garantili alırdık.
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Lomax. 4 yıl -BraveHeart-
-BraveHeart-
Motorola üreticekse ancak paralel ithalat ile tr den alırız.Keşke motorola yerine samsung üretseydi en azından tr de samsung garantili alırdık.

Aman aman, Samsung garantisi olmasında ne olursa olsun.
Şahsen Samsung garantisi yerine paralel ithalatı, merdiven altı teknik servisi hatta garantisiz telefonu bile tercih ederim.
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Elsa 4 yıl
Kamerasını berbat etmezler inşallah
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
Umarım bu sefer pil ömrü ve kamerası kalitesi de telefonun genel performansı gibi yüksek seviyelerde olur... Sd-kart'ta takılabilse tadından yenmez gerçi
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depeche35 4 yıl
Lg değil Motorolla Nexus 6 yı üretecek.
Sizce Türkiyede satışa sunulacak mı ? Malum Motorolla
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Guhong01 4 yıl depeche35
depeche35

Lg değil Motorolla Nexus 6 yı üretecek.
Sizce Türkiyede satışa sunulacak mı ? Malum Motorolla

moto g geldiyse bence bu da gelir. umarım gerçekten motorola üretir, bir sürprizle karşılaşmassak... nexus gibi özel bir telefonu LG gibi ısı dağıtımından anlamayan bir firmanın üretmesi beni üzüyor
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khytr89 4 yıl
Aynen, note 2 nin icini yeni nesil snapdragonlarla guncellesinler kafi..720p oled ekrani,pil omru ve ergonomisi cok iyi zaten..kamerasi da fazlasiyla yeterli.
not: birde o dokulen krom renkli plastigi metal olucak sahane olur :)
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#ŞARBAY# 4 yıl
Takip.
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