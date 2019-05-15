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Beslenme bozuklukları annelerde uzun süreli depresyona sebep oluyor

Yeni yapılan araştırmalara göre erngelik veya hamilelik sürecinde beslenme problemi yaşayan kadınlarda depresyon görülme riski artıyor.Bu annelerin çocukları da ruhsal sorunlar açısından risk altında.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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British Journal of Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre hamilelik öncesinde veya hamilelik sonrasında görülen beslenme problemleri ile vücut görünümünün; annelerde görülen depresyon belirtileriyle ilişkisi mevcut.
Araştırmanın baş yazarı Dr. Francesca Solmi doğum öncesinde, hatta annenin ergenlik döneminin erken safhalarında beslenme bozukluğuna sahip olan annelerin; doğum sürecinden itibaren 18 yıl sonrasına kadar depresyon belirtilerini göstermeye daha yatkın olduklarını söyledi. Ayrıca beslenme bozukluğuna sahip kişilerin çoğunluğunun tam olarak tedavi olmadığını, genel olarak beslenme bozuklukları ile depresyonun birlikte görüldüğünü sözlerine ekledi.
Araştırmacılar 9,276 kadın katılımcıyı içeren ''Children of the 90s'' adlı kohort araştırmasının verilerini kullandı.
Önceki araştırmalar depresyonla birlikte beslenme bozukluğu gösteren annelerin perinatal dönem sonunda bu rahatsızlıklarının azalabileceğini göstermişti lakin araştırmalar persistan olarak devam rahatsızlıkları takip edecek kadar uzun süreli değildi.Araştırma ekibi hayatında en az bir dönem anoreksiya nervoza veya bulimia nervoza geçirmiş kadınların; hayatında hiç beslenme bozukluğu göstermemiş kadınlara oranla, doğumdan sonraki 18 yıllık süre içerisinde depresyon semptomları göstermeye daha yatkın olduklarını tespit etti.

Depresyon semptomları gösteren annelerin çocukları ruhsal sorunlar yaşayabiliyor

Beslenme bozuklukları annelerde uzun süreli depresyona sebep oluyor
 
Dr. Solmi'nin tespitlerine göre depresyon semptomları gösteren annelerin çocuklarının, ileriki dönemlerde görülen davranışsal ve duygusal problemlerle ilişkisi mevcut. Bu sebeple beslenme bozuklarının depresyona sebebiyet vermeden önce tanınması ve tedavi edilmesi oldukça fazla önem arz ediyor. Bütün bunlardan ötürü beslenme bozukluğu gösteren hamile kadınlar taranmalı ve ruhsal destek sağlanmalı. Bu sayede bu tarz durumların önüne geçilebilir ve anne ile çocuk açısından sağlıklı bir yaşama kapı aralanabilir.
Hamilelikte görülen beslenme bozukluklarının tanısı için eğitim malzemeleri geliştiren isim Dr. Abigail Easter ebelerin ve sağlık çalışanlarının hamilelikteki beslenme bozukluklarını tanıması için eğitime ihtiyaçları olduğunu, bu sayede erken tanı alan hastaların ileride görülebilecek olası ruhsal hastalıklarının önüne geçilebileceğini söyledi.
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) kurumunun güncel kılavuzlarına göre hamilelikte görülen depresyon semptomlarının tanısı için sağlık çalışanlarının doldurması gereken bir anket bulunuyor. Yeni yapılan araştırma da bu anketin değerini gözler önüne seriyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-05-prior-disorders-linked-long-term-depression.html Yorum Yaz
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