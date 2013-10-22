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Beyaz renkli Nexus 5'e ait olduğu iddia edilen bir basın görseli yayınlandı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Beyaz renkli Nexus 5'e ait olduğu iddia edilen bir basın görseli yayınlandı
Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla da olsa Google'ın çevrimiçi mağazasında listelenen Nexus 5'le ilgili dedikoduların arkası kesilmiyor. 

LG'nin üretimini üstlendiği Nexus 5'in siyah renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacağını biliyoruz. Çin sosyal ağı Weibo üzerinden yayınlanan yeni bir basın görseli ise, beyaz renkli bir Nexus 5'in habercisi niteliğinde. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Nexus cihazların geçmişine baktığımızda Nexus 5'in de beyaz renk seçeneğiyle gelmesi oldukça muhtemel. 

Bu ay içerisinde Android 4.4 Kitkat sürümüyle birlikte gelmesi beklenen cihazın; 4.95 inçlik Full HD ekran, 2.3 GHZ dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 8 MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 1.3 MP ön kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi ve 2300 mAh kapasiteli pil gibi teknik özelliklere sahip olması bekleniyor. 

http://www.ctechcn.com/white-nexus5-16g/ Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl en beğenilen
Speedy-Step

bravez3 günün haberi ! phonearena.com/...
Sen bunu bulduğuna dua et. Git sen yap günde 25 30 haberi sonra konuş

Parasını versinler yapalım. Bütün twitter nexus 5 haberleriyle doluyor ama bu sayfada nedense hep iphone un ne kadar sattığı ve üretim değişkenlerinin haberleri var. Yahu bize ne iphone un üretiminden, sanki hissedarıyız, önce insanların beklentilerini karşılayında sonra geçin abidik gubidik haberlere
Speedy-Stepbravez3 günün haberi !phonearena.com/...Sen bunu bulduğuna dua et. Git sen yap günde 25 30 haberi ...
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ozqur333 5 yıl
nexus 4 daha güzeldi bence birde arayüz azıcık hoş olsun bu sefer
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Jacobıan 5 yıl
mükemmel gözüküyor
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Cokerhan 5 yıl
Bu teknoloji dünyasının dedikoduları zaten mahalle karılarını geçti.
Beyaz kasa telefon altı üstü nedir ki? Her saniye haber geçmeliyiz diye saçma sapan bir duruma büründü bu iş.
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Espa 5 yıl
Nexus 5 bahane, Android 4.4 Kitkat şahane
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arda_xl 5 yıl
Nasıl olmuş da Nexus 4 beyaz gibi berbat bir tasarım yapmamışlar
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Z.İbrahimovic10 5 yıl
Nexus 4 ün tasarımından çok daha güzel olmuş beyaz rengi ise harikulade ve benim gibi Rom root işlerine bulaşmayacak biri için bu telefon ilaç gibi oldu ilk akıllı telefonum bu olacak
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DH Misafiri 5 yıl
Bataryasının 2300 mah olması hiç kimsenin dikkatini çekmedi mi acaba? Yoksa 2300 mah. batarya sadece benim için mi yetersiz?
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Balawitz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bataryasının 2300 mah olması hiç kimsenin dikkatini çekmedi mi acaba? Yoksa 2300 mah. batarya sadece benim için mi yetersiz?

Htc One'da da oyle fakat kimse aldiris etmiyor. Ayrica android 4.4 ile bekleme suresi unlimited time olacakmis sanirin yani pil konusunda onemli gelismeler gelecekmis. Guc tasarrufu modu da gelecekmis. Yeterli olacaktir.
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QART 5 yıl
ya bu arka kameranın görüntüsünü begenmeyen bi ben miyim bence inanılmaz abes duruyor kocaman bir yuvarlak inicik mercek :( oysaki o kadar da cok begenmistim ki bu telefonu almayı düsünüyorum ama ,ama bu kamera görüntüsü bana ama dedirtiyor :(:(
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MAVİT 5 yıl
Atilla35-1905
nexus 5 mi xperia z1 mini mi? sizce hangisi?

Merhaba, Android platformunda Nexus cihazlar bana her zaman çekici gelmiştir. Bir Nexus kullanıcısı olarak konuşacak olursam, Nexus 5'e bir göz atın derim. Sonrasında ise, ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak uygun bir karar verirsiniz.
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Fast_Strip 5 yıl
nexus 5mi lg g2 mi? telefon almayı düşünüyorum yakın zamanda görüşlerinizi yazarsanız sevinirim :)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ilk defa bi nexusun tasarımı bu kadar beğendim donanımda iyi bide üstüne bu fiyat 3 yıl önce HTC'nin ürettiği NeXus one gibi yeni bi efsane doğuyor
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