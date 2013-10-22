Beyaz renkli Nexus 5'e ait olduğu iddia edilen bir basın görseli yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla da olsa Google'ın çevrimiçi mağazasında listelenen Nexus 5'le ilgili dedikoduların arkası kesilmiyor.





LG'nin üretimini üstlendiği Nexus 5'in siyah renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacağını biliyoruz. Çin sosyal ağı Weibo üzerinden yayınlanan yeni bir basın görseli ise, beyaz renkli bir Nexus 5'in habercisi niteliğinde. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Nexus cihazların geçmişine baktığımızda Nexus 5'in de beyaz renk seçeneğiyle gelmesi oldukça muhtemel.





Bu ay içerisinde Android 4.4 Kitkat sürümüyle birlikte gelmesi beklenen cihazın; 4.95 inçlik Full HD ekran, 2.3 GHZ dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemci, 2GB RAM, 8 MP çözünürlükte OIS destekli arka kamera, 1.3 MP ön kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi ve 2300 mAh kapasiteli pil gibi teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.

http://www.ctechcn.com/white-nexus5-16g/