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Beyaz renkli Samsung Galaxy S II, 15 Ağustos'ta İngiltere'ye gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un dünya çapında 55 günde 3 milyon, 85 günde ise 5 milyon satış barajını aşan amiral gemisi i9100 Galaxy S II, yakında yeni renk seçeneği beyazla huzurumuza çıkabilir. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove, elinde herhangi bir görsel olmamasına karşın beyaz renkli Galaxy S II'yi 492 Pound yani yaklaşık 803$'dan satış listesine eklemiş durumda. Yeni telefonun 15 Ağustos tarihine kadar Clove'un stoklarına giriş yapması bekleniyor.
Beyaz renkli Galaxy S II, tahmin edileceği üzere şu anda satışta olan siyah Galaxy S II ile aynı teknik özellikleri paylaşacak.
  • 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
  • 1 GB RAM
  • Android Gingerbread işletim sistemi
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • Dört band GSM ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
  • 4.27-inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Görüntülü konuşma için 2 MP kamera
  • Full HD video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
  • NFC
  • RDS'li FM radyo
  • 1650 mAh batarya

http://blog.clove.co.uk/2011/07/27/breaking-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100-in-white-coming-soon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 8 yıl
bu renk yine beyaz'i tescilleten herseyin muciti markadan bir patent davasi olusturabilir.
beyaz renk,cizilme veya darbe sonucu altindan baska koyu renkler siritiyormu ?
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arel.gr 8 yıl
android telefon 100$ altinda olabiliyor.peki iOS un fiyat ve marka secenekleri??? herkesin bilincinde. haliyle bi hayli kisi akillitelflari statu belirleyici kriter olusturdugu inancindan ve cok fazla markadan iOS'a gore daha ucuza android edinebildiginden istatistiki sonuc bu oluyor.
iyi ki www.donanimhaber.com var.
bu yorumu 48 saat once alttaki yere yazmisim,haala onaylanip yayinlanmamis.
yanlis yerlerde zaman harciyoruz :( ntvmsnbc.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
İphone kullanmayanlar iphone nasıl diğer cihazlardan üstün olduğunu farkedemezler Kişiselliştirme meselesine gelince iphone gibi uygulama desteğinin olduğu başka bir cihaz yok .Galaxy s2 bende beğeniyorum fakat atarken tutarlı atmak lazım
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xatixungur 8 yıl
Dostlar yok mu fikri olan?

forum.donanimhaber.com/...
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Erasmus78 8 yıl
cihazı kullanamayan beceriksizler iade ediyorsa bunda cihazın ne suçu var...kapasitesi az olanlar kapasitesine göre telefon alsın.Android telefonlar ayhfon gibi sadece elde durup hava atılıp,en komplike iş olarak mesaj yollanacak cihazlar değildir.Cihazla yaptıklarınla hava atabilirsin ama ödediğin ücretle değil.


Telefonun tabii ki bir suçu yok. Ancak müşteri pörtföyünün %90'ının telefonu, doğal ömrü boyunca "kutusunda çıktığı" gibi kullandığını bilmek kimin işi? Eğer bir cihaz "anlaşılamamazlıktan" dolayı %30-40 oranlarında geriye dönüyorsa burada suç anlayamayanlarda mıdır? Yoksa olası her müşteriyi "geek" sananlarda mıdır?

Bu olayda Google eğer aptalsa sizin yaptığınız gibi faturayı müşteriye keser. Sonra ufaktan ufaktan avucunu yalamaya başlar. Yok eğer akıllı ise (ki bence son derece zeki insanlar tarafından yönetiliyor) bu son derece prestij kırıcı durumu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başlamıştır bile. Daha basit, daha anlaşılır bir versiyon üzerinde sıkı sıkı çalıştıklarından adım gibi eminim.

%30-40 dan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. %3-4 değil. iPhone'un geri iade oranının %1,7 olduğu düşünülürse nasıl korkunç bir orandan bahsettiğimiz daha iyi anlaşılır.

1 Yanıt Yanıtla
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_blackmamba_ 8 yıl
beyazı daha çok bayanlara hitap eder diye düşünüyorum. çok iyi özelliklere sahip ama fiyatı çok yüksek bir smartphone. tasarımı da biraz büyük gibi sanki.
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ariaven 8 yıl Erasmus78
Erasmus78

cihazı kullanamayan beceriksizler iade ediyorsa bunda cihazın ne suçu var...kapasitesi az olanlar kapasitesine göre telefon alsın.Android telefonlar ayhfon gibi sadece elde durup hava atılıp,en komplike iş olarak mesaj yollanacak cihazlar değildir.Cihazla yaptıklarınla hava atabilirsin ama ödediğin ücretle değil.


Telefonun tabii ki bir suçu yok. Ancak müşteri pörtföyünün %90'ının telefonu, doğal ömrü boyunca "kutusunda çıktığı" gibi kullandığını bilmek kimin işi? Eğer bir cihaz "anlaşılamamazlıktan" dolayı %30-40 oranlarında geriye dönüyorsa burada suç anlayamayanlarda mıdır? Yoksa olası her müşteriyi "geek" sananlarda mıdır?

Bu olayda Google eğer aptalsa sizin yaptığınız gibi faturayı müşteriye keser. Sonra ufaktan ufaktan avucunu yalamaya başlar. Yok eğer akıllı ise (ki bence son derece zeki insanlar tarafından yönetiliyor) bu son derece prestij kırıcı durumu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başlamıştır bile. Daha basit, daha anlaşılır bir versiyon üzerinde sıkı sıkı çalıştıklarından adım gibi eminim.

%30-40 dan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. %3-4 değil. iPhone'un geri iade oranının %1,7 olduğu düşünülürse nasıl korkunç bir orandan bahsettiğimiz daha iyi anlaşılır.




Android gibi bir platform her müşteriyi geek sanmıyor.
Sanamaz zaten çünkü IOS gibi belli bir cihaza değil . yediden yetmişe tüm kitleye hitap eden telefon modellerine yükleniyor.
Bugün 500 Tl'ye de 2000 Tl'ye de Androidli telefon bulman mümkün.
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slayshot 8 yıl
Neyin sevdasi bu ben elimdeki ip4 satip istedigim zaman gs2 alabiliyorsam 1 yillik telefonu kafa kafaya takasa girebiliyorsam eger bu iste bi kalitesizlik vardir
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Dangerousx 8 yıl slayshot
slayshot

Neyin sevdasi bu ben elimdeki ip4 satip istedigim zaman gs2 alabiliyorsam 1 yillik telefonu kafa kafaya takasa girebiliyorsam eger bu iste bi kalitesizlik vardir


kafa kafayamı. güldürme beni
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Galaxy serisi i phone u sevdi atti
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Mesudum 8 yıl
Spor model sevenler beyaz renk tercih ediyorlar
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eresist 8 yıl
Sen al bakalım Türkiye'de iade edebiliyormusun öle arıza yokken :) Daha hiç iade almadım :)
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WoXeD 8 yıl
DH Misafiri
Evet 85 gunde 5 milyon satip sonra %40 geri donuyor :Dhttp://www.ntvmsnbc.com/id/25236006/Hadi bakalim , ios ve androidcileri bekliyoruz ^^

cihazı kullanamayan beceriksizler iade ediyorsa bunda cihazın ne suçu var...kapasitesi az olanlar kapasitesine göre telefon alsın.Android telefonlar ayhfon gibi sadece elde durup hava atılıp,en komplike iş olarak mesaj yollanacak cihazlar değildir.Cihazla yaptıklarınla hava atabilirsin ama ödediğin ücretle değil.
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ariaven 8 yıl WoXeD
WoXeD

DH Misafiri

Evet 85 gunde 5 milyon satip sonra %40 geri donuyor :Dhttp://www.ntvmsnbc.com/id/25236006/Hadi bakalim , ios ve androidcileri bekliyoruz ^^


cihazı kullanamayan beceriksizler iade ediyorsa bunda cihazın ne suçu var...kapasitesi az olanlar kapasitesine göre telefon alsın.Android telefonlar ayhfon gibi sadece elde durup hava atılıp,en komplike iş olarak mesaj yollanacak cihazlar değildir.Cihazla yaptıklarınla hava atabilirsin ama ödediğin ücretle değil.


Zaten artık hava atılacak tarafı da kalmadı. Piyasa oldu.
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emmrree1990 8 yıl
Evet 85 gunde 5 milyon satip sonra %40 geri donuyor :D ntvmsnbc.com/...
Hadi bakalim , ios ve android'cileri bekliyoruz ^^

Arkadaşım farkındaysan kullanmayı beceremeyenler iade etmiş teli telde sorun olduğu için değil :D
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