Beyaz renkli Samsung Galaxy S II, 15 Ağustos'ta İngiltere'ye gelebilir

Haber Editörü
Samsung'un dünya çapında 55 günde 3 milyon, 85 günde ise 5 milyon satış barajını aşan amiral gemisi i9100 Galaxy S II, yakında yeni renk seçeneği beyazla huzurumuza çıkabilir. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove, elinde herhangi bir görsel olmamasına karşın beyaz renkli Galaxy S II'yi 492 Pound yani yaklaşık 803$'dan satış listesine eklemiş durumda. Yeni telefonun 15 Ağustos tarihine kadar Clove'un stoklarına giriş yapması bekleniyor.
Beyaz renkli Galaxy S II, tahmin edileceği üzere şu anda satışta olan siyah Galaxy S II ile aynı teknik özellikleri paylaşacak.
- 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
- 1 GB RAM
- Android Gingerbread işletim sistemi
- TouchWiz 4.0 arayüzü
- Dört band GSM ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
- 4.27-inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik ekran
- 16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
- Görüntülü konuşma için 2 MP kamera
- Full HD video kaydı
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
- NFC
- RDS'li FM radyo
- 1650 mAh batarya
http://blog.clove.co.uk/2011/07/27/breaking-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100-in-white-coming-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
beyaz renk,cizilme veya darbe sonucu altindan baska koyu renkler siritiyormu ?
iyi ki www.donanimhaber.com var.
bu yorumu 48 saat once alttaki yere yazmisim,haala onaylanip yayinlanmamis.
yanlis yerlerde zaman harciyoruz :( ntvmsnbc.com/...
forum.donanimhaber.com/...
Telefonun tabii ki bir suçu yok. Ancak müşteri pörtföyünün %90'ının telefonu, doğal ömrü boyunca "kutusunda çıktığı" gibi kullandığını bilmek kimin işi? Eğer bir cihaz "anlaşılamamazlıktan" dolayı %30-40 oranlarında geriye dönüyorsa burada suç anlayamayanlarda mıdır? Yoksa olası her müşteriyi "geek" sananlarda mıdır?
Bu olayda Google eğer aptalsa sizin yaptığınız gibi faturayı müşteriye keser. Sonra ufaktan ufaktan avucunu yalamaya başlar. Yok eğer akıllı ise (ki bence son derece zeki insanlar tarafından yönetiliyor) bu son derece prestij kırıcı durumu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalara başlamıştır bile. Daha basit, daha anlaşılır bir versiyon üzerinde sıkı sıkı çalıştıklarından adım gibi eminim.
%30-40 dan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmasın. %3-4 değil. iPhone'un geri iade oranının %1,7 olduğu düşünülürse nasıl korkunç bir orandan bahsettiğimiz daha iyi anlaşılır.
Android gibi bir platform her müşteriyi geek sanmıyor.
Sanamaz zaten çünkü IOS gibi belli bir cihaza değil . yediden yetmişe tüm kitleye hitap eden telefon modellerine yükleniyor.
Bugün 500 Tl'ye de 2000 Tl'ye de Androidli telefon bulman mümkün.
kafa kafayamı. güldürme beni
cihazı kullanamayan beceriksizler iade ediyorsa bunda cihazın ne suçu var...kapasitesi az olanlar kapasitesine göre telefon alsın.Android telefonlar ayhfon gibi sadece elde durup hava atılıp,en komplike iş olarak mesaj yollanacak cihazlar değildir.Cihazla yaptıklarınla hava atabilirsin ama ödediğin ücretle değil.
Zaten artık hava atılacak tarafı da kalmadı. Piyasa oldu.
Arkadaşım farkındaysan kullanmayı beceremeyenler iade etmiş teli telde sorun olduğu için değil :D