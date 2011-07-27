Beyaz renkli Samsung Galaxy S II, 15 Ağustos'ta İngiltere'ye gelebilir

Samsung'un dünya çapında 55 günde 3 milyon, 85 günde ise 5 milyon satış barajını aşan amiral gemisi i9100 Galaxy S II, yakında yeni renk seçeneği beyazla huzurumuza çıkabilir. İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove, elinde herhangi bir görsel olmamasına karşın beyaz renkli Galaxy S II'yi 492 Pound yani yaklaşık 803$'dan satış listesine eklemiş durumda. Yeni telefonun 15 Ağustos tarihine kadar Clove'un stoklarına giriş yapması bekleniyor.

Beyaz renkli Galaxy S II, tahmin edileceği üzere şu anda satışta olan siyah Galaxy S II ile aynı teknik özellikleri paylaşacak.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

1 GB RAM

Android Gingerbread işletim sistemi

TouchWiz 4.0 arayüzü

Dört band GSM ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği

4.27-inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik ekran

16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği

8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş

Görüntülü konuşma için 2 MP kamera

Full HD video kaydı

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS

NFC

RDS'li FM radyo

1650 mAh batarya



http://blog.clove.co.uk/2011/07/27/breaking-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100-in-white-coming-soon/