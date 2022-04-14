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    Google, iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıracak bir uygulama yayınladı

    Google, iOS'tan Android'e geçiş sürecini kolaylaştıracak yeni bir uygulama çıkardı. App Store'da yerini alan Switch to Android, iPhone'daki verilerinizi Android cihazınıza aktarmanızı sağlıyor.
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    iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıracak uygulama çıktı
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    Arama devi Google, iPhone kullanıcılarının Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona geçişini kolaylaştıracak yeni bir uygulama yayınladı. Switch to Android olarak adlandırılan uygulama sessiz sedasız bir şekilde App Store'da kullanıma sunuldu.

    Switch to Android, iPhone'daki verilerinizi Android akıllı telefonunuza hızlı ve güvenli bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyor. Uygulamayı kullanarak kişilerinizi, takvim etkinliklerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer önemli verilerinizi Android cihazınıza transfer edebiliyorsunuz.

    iPhone'dan Android'e geçişi kolaylaştıracak uygulama çıktı
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    Henüz aramalarda listelenmiyor

    Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra uygulama, mesajların SMS şeklinde gelmesi için iMessage'ı kapatmanız gerektiğini de hatırlatıyor. Switch to Android henüz App Store'da yapılan aramalarda listelenmiyor. Şimdilik indirebilmek için direkt olarak uygulamanın bulunduğu bağlantıyı açmanız gerek.

    Switch To Android Switch To Android Switch To Android Switch To Android Utilities Ücretsiz 39 MB

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    ahmet1905_47 3 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 14 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 21 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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