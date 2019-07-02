Kim Nerede? 24 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 20 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi

Columbia University kurumundan bir grup nörolojist beyin hasarı geçiren kişilerin EEG verilerini analiz etti. Yeni verilere göre hasarlı kişilerin gizli bir bilince sahip olduğu tespit edildi.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
6,1b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Columbia University kurumundan bir grup nörolojist oldukça önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar; yanıtsız beyin hasarına sahip hastaların bilinç durumlarını sadece basit bir EEG taraması ile tespit edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Ayrıca yeni yöntem; EEG verilerini kullanarak, hastaların bilinçlerini tekrar kazanmaya ne derece yatkın olduğunu ve hastaların iyileşme şansının ne kadar yüksek olduğunu tahmin edebiliyor.

10 yılı aşkın bir süredir tıbbi görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde bilim insanları komadaki beyin hasarlı hastaların bilinç iletilerini daha yakından inceleyebiliyor. MRI ( magnetic resonance imaging ) verileri sayesinde bilim insanları, ''gizli bilinç'' olarak da adlandırılan bir çeşit örtülü bilincin varlığını da gözler önüne serdi.

Yeni buluş ile birlikte akademik anlamda bilinç hallerinin tanımı ve anlamı daha net nitelikler kazanmasına karşın yeni niteliklerin klinik olarak uygulanmaya konması konusunda bazı zorluklar bulunuyor. MRI testleri yoğun bakımdaki hastalar üzerinde rahat bir şekilde uygulanamıyor ve bilim insanları ''gizli bilinç'' iletileri olarak adlandırılan iletilerin ve bulguların hastanın iyileşmesi açısından ne derecede etkin olduğunu ve bu bulguların tam olarak neyi temsil ettiği hala tam olarak aydınlatmış değil.

İyileşme takibindeki en büyük zorluğu ise yoğun bakımda bulunan ve beyin hasarına sahip bilinçsiz durumdaki hastaların iyileşme düzeylerini belirleme kısmı oluşturuyor.

Araştırma beyin hasarlı hastalar üzerinde yapıldı

Yeni araştırma yoğun bakım ünitesinde bulunan beyin hasarlı 104 hasta üzerinde yapıldı. Hastaların hepsi uyaranlara yanıtsız kişilerdi fakat hastaların herhangi bir felç durumu bulunmuyordu. Araştırmacılar EEG görüntülemesi sırasında hastalardan ellerini açıp kapatmalarını istedi. İlerleyen aşamalarda motor komutların nörolojik verilerde herhangi bir değişime sebep olup olmadığını belirlemek amacıyla EEG verilerini analiz eden yeni bir algoritma devreye sokuldu.

Veriler analiz edildiğinde beyin hasarına uğramış hastaların %15'inin, hasardan sonraki yanıtsız 4 gün içerisinde verilen motor komutlara cevap olarak bazı ''eşsiz'' EEG dalgaları ürettiği tespit edildi. ''Eşsiz'' dalgalar üreten yani başka bir deyişle gizli bilinç belirtileri gösteren hastaların yaklaşık yarısının, taburculuk vakitleri geldiğinde verilen komutları takip edebilecek ve uygulayabilecek konumda oldukları tespit edildi. Gizli bilinç belirtileri göstermeyen hastaların ise sadece %26'lık bir kısmı bu iyileşmeyi gösterebildi.

Gizli bilinç belirtileri gösteren hastalar 1 yıl sonra tekrar incelendi


Araştırmadan bir yıl sonra, başlangıçta EEG aktivitesi gösteren hastaların %44'ünün günde 8 saate kadar işlevsel durumda bulunduğu tespit edildi; başlangıçta EEG aktivitesi göstermeyen grubun ise sadece %14'ü aynı işlevselliğe ulaşabildi.

Sonuçlar umut vadedici olmakla birlikte, klinik uygulamalara geçilmeden önce daha fazla çalışma ve araştırma yapılması gerekmekte. Ayrıca çalışmanın farklı beyin zedelenmesi türlerini inceleyecek kadar geniş ölçüde olmadığı da bir başka tartışma konusu oluşturuyor.

Ayrıca hastaların EEG verilerini analiz etmek için bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor ve hastaların beyin hasarından sonra bilinçlerinin farklı yönlere kayma eğilimi gösterdiği düşünülüyor yani testlerin doğru sonuç göstermesi için zedelenmeden sonraki ilk birkaç gün içerisinde, günde birkaç kez EEG testlerinin yapılması gerekiyor, bu da klinik olarak birtakım zorlukları beraberinde getiriyor.

Yapılan araştırma küçük çaplı bir çalışma olmasına karşın yöntemler daha da geliştirildiğinde, hemen her hastanede bulunabilen bir araç olan EEG ile hekimler; akut beyin hasarlı hastaları inceleyebilecek ve hastalığın prognozu hakkında bilgi edinebilecek gibi görünüyor.

Yeni araştırma The New England Journal of Medicine dergisinde de yayımlandı.

https://newatlas.com/eeg-scan-consciousness-brain-injury/60332/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Krogoth 3 gün yeni yorumcu
Beyin mrımda bir sorun görünüyor 3 tane doktora gittim hepsi farklı şeyler söyledi belki bununla tam ne olduğu anlaşılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
estrofem 4 gün

Gerçek nedir sorusuna cevap verebilirsek ve Evren'in gizemlerini çözebilirsek, işte o zaman belki ölüm'ün ne olduğunu, ne anlama geldiğini bilebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 gün
Bilinç dediğimiz şey bence ruh'tur ve bu da bir enerjidir, Enerjiler asla yok olmazlar. Kendimce yorumum budur
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
estrofem 5 gün
Bilinç tam olarak nedir? Tıpkı güneşe tutulan bir ayna parçasının yansıtılan bir kısmı gibi başka bir alemden mi bedenimize yansır? ve insan öldüğünde bilince ne olur? ölünce ne olur? Bunlar hep merak ettiğim sorular.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevan 5 gün estrofem
Bilinç, çok sayıda sinir ucunun birbirine bağlanarak karmaşık bir ağ oluşturması sonucunda ortaya çıkan bir tür yan üründür denilebilir. Yani, beyinimizin yapısı gereği mecburen bilinç ortaya çıkmak zorunda aslında. Emergent property ile ilgili bir durum bu, aynı şey karınca ve arı kolonilerinde de gözlemleniyor. Hakkında araştırma yaparak detaylarını öğrenebilirsiniz.
Ölüm için de şöyle denilebilir: doğmadan önce nasıl hiçbir şey hissetmiyorsak/hatırlamıyorsak, öldükten sonra da aynı biçimde hiçbir şeyin farkında olmayacağız. Beyinimiz ölürse, bilincimiz de yok olmuş olur.
Eğer yalnızca beyin ölmüşse organlarımız bir destek ünitesine bağlı olarak çalışmayı sürdürebilir. Ama böyle bir durumda biz, yani bilincimiz, geri dönmemek üzere yok olmuştur. Zira ondan önce, bilincimizi var eden o karmaşık sinir ağları yok olmuştur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı 4 gün Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor 4 gün Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek 4 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu) 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi Sonraki Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar 5 gün Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 5 gün Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor 5 gün G20'den kripto para açıklaması 5 gün Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı 5 gün Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı 5 gün Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Arabanın üstüne kedi yatıyor yardım
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare'de Nişan Alırken Şarjör Değiştiri...
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim