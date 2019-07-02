Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi

Columbia University kurumundan bir grup nörolojist oldukça önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar; yanıtsız beyin hasarına sahip hastaların bilinç durumlarını sadece basit bir EEG taraması ile tespit edebilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Ayrıca yeni yöntem; EEG verilerini kullanarak, hastaların bilinçlerini tekrar kazanmaya ne derece yatkın olduğunu ve hastaların iyileşme şansının ne kadar yüksek olduğunu tahmin edebiliyor.

magnetic resonance imaging

MRI testleri yoğun bakımdaki hastalar üzerinde rahat bir şekilde uygulanamıyor ve bilim insanları ''gizli bilinç'' iletileri olarak adlandırılan iletilerin ve bulguların hastanın iyileşmesi açısından ne derecede etkin olduğunu ve bu bulguların tam olarak neyi temsil ettiği hala tam olarak aydınlatmış değil.

İyileşme takibindeki en büyük zorluğu ise yoğun bakımda bulunan ve beyin hasarına sahip bilinçsiz durumdaki hastaların iyileşme düzeylerini belirleme kısmı oluşturuyor.



Araştırma beyin hasarlı hastalar üzerinde yapıldı

motor komutların nörolojik verilerde herhangi bir değişime sebep olup olmadığını belirlemek amacıyla EEG verilerini analiz eden yeni bir algoritma devreye sokuldu.



Veriler analiz edildiğinde beyin hasarına uğramış hastaların %15'inin, hasardan sonraki yanıtsız 4 gün içerisinde verilen motor komutlara cevap olarak bazı ''eşsiz'' EEG dalgaları ürettiği tespit edildi. ''Eşsiz'' dalgalar üreten yani başka bir deyişle gizli bilinç belirtileri gösteren hastaların yaklaşık yarısının, taburculuk vakitleri geldiğinde verilen komutları takip edebilecek ve uygulayabilecek konumda oldukları tespit edildi. Gizli bilinç belirtileri göstermeyen hastaların ise sadece %26'lık bir kısmı bu iyileşmeyi gösterebildi.



Gizli bilinç belirtileri gösteren hastalar 1 yıl sonra tekrar incelendi

Ayrıca çalışmanın farklı beyin zedelenmesi türlerini inceleyecek kadar geniş ölçüde olmadığı da bir başka tartışma konusu oluşturuyor.

Ayrıca hastaların EEG verilerini analiz etmek için bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor ve hastaların beyin hasarından sonra bilinçlerinin farklı yönlere kayma eğilimi gösterdiği düşünülüyor yani testlerin doğru sonuç göstermesi için zedelenmeden sonraki ilk birkaç gün içerisinde, günde birkaç kez EEG testlerinin yapılması gerekiyor, bu da klinik olarak birtakım zorlukları beraberinde getiriyor.

The New England Journal of Medicine

https://newatlas.com/eeg-scan-consciousness-brain-injury/60332/

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yılı aşkın bir sürediryöntemlerindeki gelişmeler sayesinde bilim insanları komadaki beyin hasarlı hastaların bilinç iletilerini daha yakından inceleyebiliyor.) verileri sayesinde bilim insanları, '''' olarak da adlandırılan bir çeşitvarlığını da gözler önüne serdi.Yeni buluş ile birlikteanlamdave anlamı daha net nitelikler kazanmasına karşın yeni niteliklerinuygulanmaya konması konusunda bazı zorluklar bulunuyor.Yeni araştırma yoğun bakım ünitesinde bulunan beyin hasarlıhasta üzerinde yapıldı.. Araştırmacılargörüntülemesi sırasında hastalardanistedi. İlerleyen aşamalardaAraştırmadan bir yıl sonra, başlangıçtaaktivitesi gösteren hastalarınbulunduğu tespit edildi; başlangıçtaaynı işlevselliğe ulaşabildi.Sonuçlar umut vadedici olmakla birlikte,geçilmeden önce daha fazla çalışma ve araştırma yapılması gerekmekte.Yapılan araştırma küçük çaplı bir çalışma olmasına karşın yöntemler daha da geliştirildiğinde, hemen her hastanede bulunabilen bir araç olan EEG ile hekimler; akut beyin hasarlı hastaları inceleyebilecek ve hastalığın prognozu hakkında bilgi edinebilecek gibi görünüyor.Yeni araştırmadergisinde de yayımlandı.