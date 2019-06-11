Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi

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Bir grup astronom ayın yüzeyindeki Aitken havzasında bulunan en geniş kraterin içinde bir çeşit kütle yığını keşfetti. Yeni keşfedilen yığının çok eski zamanlarda bir asteroitin çarpması oluştuğu düşünülüyor.
Araştırmacılar kitleyi tespit edebilmek için NASA'nın önceki görevlerinden elde edilen verileri inceledi ve Ay'ın çevresindeki yerçekimi değişikliklerine baktı.
Yeni kitle 300 km derinliğe kadar ulaşıyor
Araştırmanın başındaki isim Peter B. James yeni kütle yığınının Büyük Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki bir metal yığını kadar büyük olduğunu söyledi ve kitlenin 300 kilometre derinliğe kadar ulaşabildiği tespit edildi. Kitleyi muhafaza eden kraterin ise 2.000 kilometre genişlikte olduğu bildiriliyor.
Bilgisayar simülasyonları ile yapılan canlandırmalar, kraterin; Ay'ın mantosuna çarpan demir-nikel karışımı çekirdeğe sahip bir asteroit tarafından oluşturulduğunu düşündürüyor. İçerisindeki metal kitlenin ise mantoya batıp erimediği, askıda kaldığı, böylece günümüze kadar ulaşabildiği tespit edildi.
https://futurism.com/the-byte/deep-structure-mass-moon-crater Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konya de Anadolu de ya da Trakya de ama öyle abuk subuk bilinmedik ölçüleri ne yazarsın?