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Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi

Ayın yüzeyindeki Aitken havzasında bulunan ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir kütle yığını keşfedildi. Yeni keşfedilen yığının çok eski zamanlarda bir asteroitin çarpması oluştuğu düşünülüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bir grup astronom ayın yüzeyindeki Aitken havzasında bulunan en geniş kraterin içinde bir çeşit kütle yığını keşfetti. Yeni keşfedilen yığının çok eski zamanlarda bir asteroitin çarpması oluştuğu düşünülüyor.

Araştırmacılar kitleyi tespit edebilmek için NASA'nın önceki görevlerinden elde edilen verileri inceledi ve Ay'ın çevresindeki yerçekimi değişikliklerine baktı.

Yeni kitle 300 km derinliğe kadar ulaşıyor


Araştırmanın başındaki isim Peter B. James yeni kütle yığınının Büyük Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki bir metal yığını kadar büyük olduğunu söyledi ve kitlenin 300 kilometre derinliğe kadar ulaşabildiği tespit edildi. Kitleyi muhafaza eden kraterin ise 2.000 kilometre genişlikte olduğu bildiriliyor.
Bilgisayar simülasyonları ile yapılan canlandırmalar, kraterin; Ay'ın mantosuna çarpan demir-nikel karışımı çekirdeğe sahip bir asteroit tarafından oluşturulduğunu düşündürüyor.  İçerisindeki metal kitlenin ise mantoya batıp erimediği, askıda kaldığı, böylece günümüze kadar ulaşabildiği tespit edildi.

https://futurism.com/the-byte/deep-structure-mass-moon-crater Yorum Yaz
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asenler 1 hf. en beğenilen
Hawai adası ne kadar büyük ne bilelim?
Konya de Anadolu de ya da Trakya de ama öyle abuk subuk bilinmedik ölçüleri ne yazarsın?
1 Yanıt Yanıtla +8
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TheLastNinja 1 hf.
Şimdiye kadar nasıl keşfedilmemiş acaba?
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DH Misafiri 1 hf.
@ayva uyandırma milleti, o şit şimdi çılgın akitlerin gizli üssünü keşfedecek amarıgalılar sonra dünyayı ele geçirme planları hep suya düşecek yüce teyyarenin naptın sen ya... :]
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smart1978 1 hf.
Duz dunyacilar simdi terslerler : Ay hologramdir vs . vs :) Sessiz kalmalari enteresan :D :)
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SEO-Uzmanı 1 hf.
gelecekten gelen zaman kapsülünü mü bulmuşlar nedir !?
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SigismundScholomoFreud 1 hf. interwap
Pink Floyd/The Dark Side Of The Moon
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asenler 1 hf. en beğenilen
Hawai adası ne kadar büyük ne bilelim?
Konya de Anadolu de ya da Trakya de ama öyle abuk subuk bilinmedik ölçüleri ne yazarsın?
1 Yanıt Yanıtla +8
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Redunay 1 hf. asenler
Birebir çeviri yaptıkları için öyle oluyor
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DH Misafiri 1 hf.
Eyvah naziler
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profecco 1 hf.
Bir heavy metal grubu pardon astronom...
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Ayva 1 hf.
Nihayet buldular.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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