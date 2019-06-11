Ayın en büyük kraterinin içinde yeni bir yapı keşfedildi

Bir grup astronom ayın yüzeyindeki Aitken havzasında bulunan en geniş kraterin içinde bir çeşit kütle yığını keşfetti. Yeni keşfedilen yığının çok eski zamanlarda bir asteroitin çarpması oluştuğu düşünülüyor.

Yeni kitle 300 km derinliğe kadar ulaşıyor

Kitleyi muhafaza eden kraterin ise 2.000 kilometre genişlikte olduğu bildiriliyor.

Bilgisayar simülasyonları ile yapılan canlandırmalar, kraterin; Ay'ın mantosuna çarpan demir-nikel karışımı çekirdeğe sahip bir asteroit tarafından oluşturulduğunu düşündürüyor. İçerisindeki metal kitlenin ise mantoya batıp erimediği, askıda kaldığı, böylece günümüze kadar ulaşabildiği tespit edildi.

https://futurism.com/the-byte/deep-structure-mass-moon-crater

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Araştırmacılar kitleyi tespit edebilmek için'nın önceki görevlerinden elde edilen verileri incelediAy'ın çevresindeki yerçekimi değişikliklerine baktı.Araştırmanın başındaki isimyeni kütle yığınınınbir metal yığını kadar büyük olduğunu söyledi ve kitleninkadar ulaşabildiği tespit edildi.