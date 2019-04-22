Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 2 kişi burada

Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor

Arkansas Üniversitesi'nden araştırmacılar beyindeki nöronların iletim yollarıyla ilgili yeni bulgular elde etti. Araştırmalar Rett Sendromu'nu incelemek için daha ileriye taşınacak.
4 hf.
2,9b
2
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 
Arkansas Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmaya göre beynin motor korteksindeki nöronlar beklenmedik bir iş bölümü gösteriyor. Yeni araştırma; bilim adamlarının beynin vücudu nasıl kontrol ettiğini anlamalarına ve bazı nörolojik bozukluklar hakkında fikir edinmelerine yardımcı olabilecek gibi görünüyor.
Araştırmacılar, farelerin motor korteksindeki nöronları incelediler ve iki gruba ayrıldıklarını gördüler. İlk grup vücudun farklı bölümleriyle iletişim kurarak  kontrol eden "dıştan odaklanmış" nöronlar olarak adlandırılıyor. İkinci grup ise sadece birbirleriyle iletişim kuruyor "içten odaklanmış" nöronlar olarak adlandırılıyor. İçten odaklanmış nöronlar vücudun bölümlerine herhangi bir ileti göndermiyorlar.
Araştırmacılar motor korteksteki nöronların inhibisyonunu artırdıklarında, dıştan odaklanmış nöronların içten odaklanmış nöronlara değiştiklerini gözlemledi.
Araştırmanın yazarlarından Woodrow Shew inhibitör sinyallerindeki değişikliklerin beyin hastalıklarına neden olabileceğini söyledi. Ayrıca motor korteksteki inhibisyon artırıldığında, vücudu kontrol etmekten sorumlu olan nöronların içten odaklanmış gibi davrandıklarını, bununla birlikte motor korteksten kaslara gönderilen iletilerin; normal şartlar altında bulunmayan ve 'dağınık' olarak nitelendirilen içten odaklanmış iletiler sebebiyle bozulduğunu da sözlerine ekledi.

Rett Sendromu beyindeki inhibisyon sebebiyle oluşuyor

Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılıyor ve beyinsel gelişim bozukluğu ile seyrediyor. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu; benzer şekilde otistik belirtiler gösteren Frajil X Sendromu, Tuberoz skleroz ya da Down Sendromu'nun yaygın gelişimsel bozukluklar olarak sınıflandırılabileceğini öne süren görüşler de bulunuyor.
Hastalığın klinik belirtileri arasında baş büyüme hızının azalması ve bazı durumlarda mikrosefali, küçük el ve ayaklar bulunuyor. Stereotipik ve yineleyici el hareketleri de hastalıkta gözleniyor. Bilişsel bozukluk ve gerileme döneminde de sosyalleşme sorunları da görülüyor. Nadir fakat ciddi nörolojik bir bozukluk olan Rett Sendromu, beyindeki inhibisyon artışından kaynaklanıyor. Shew ve ekibi araştırma bulgularından yararlanarak Rett Sendromunu incelemek için yeni araştırmalar yapmayı planlıyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190418201333.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asenler 3 hf.
Kolaya kaçılmış bir çeviri yerine daha özenli bir çalışma beklerdik.
İnhibisyon: Köstekleme, engelleme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Başlıkta "aydınlatılıyor" yazınca, oraya da RGB aydınlatma yaptılar sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. 23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var 4 hf. Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ? 4 hf. Huawei dünyanın ilk otomobil 5G donanımını duyurdu 4 hf. Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor 4 hf. Blue Origin, Saturn V roketinin test edildiği platformu restore edecek 4 hf. Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’ 4 hf. Huawei Mate 20 Pro'nun makro çekim örnekleri 4 hf. NASA, insanlığı kurtarabilecek uzay kamerası üzerinde çalışıyor 4 hf. Yerli üretim Kanuni Trodon 50 banttan indi: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. Samsung Galaxy View 2 görselleri karşınızda 4 hf. Araştırmaya göre milyonlarca insan hesaplarında hâlâ ‘123456’ şifresini kullanıyor 4 hf. Samsung Galaxy Wearable uygulamasında günlerdir oturum açma sorunu var 4 hf. 8 ve 13 inçlik Galaxy Fold modelleri yolda 4 hf. Asus, Gigabyte, Zotac ve MSI’ın GTX 1650 modelleri görüntülendi 4 hf. Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak 4 hf. Fortnite’a “Avengers: Endgame” etkinliği geliyor 4 hf. Samsung Galaxy Fold ertelendi | Mobilite 4 hf. Türk şirketten 150 km hıza sahip 'değişken hacimli' drone 4 hf. Askeri standartlarda dayanıklılığa sahip LG X4 (2019) duyuruldu 4 hf. Google Lens yakında çeviri, restoran ve daha fazla ‘filtreye’ sahip olacak 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor Sonraki İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı 4 hf. Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor 4 hf. Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek 4 hf. 1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ 4 hf. Makyajlı Ford Edge Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. HTC, 5G akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürülebilir 4 hf. Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası 4 hf. Facebook yapay zeka araştırmacıları standart videolardan oyun karakterleri oluşturdu 4 hf. Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı 4 hf. Türk tasarımcıdan "Tesla pickup" için etkileyici tasarım çalışması 4 hf. Nokia 9 PureView'un parmak izi kilidi bir paket sakızla açılabiliyor 4 hf. Turkcell’den çocuklara özel 'güvenli ve eğitici' hat 4 hf. macOS 10.15 güncellemesi, birkaç iOS özelliğiyle gelecek 4 hf. Turhost ta Yeni Nesil WordPress Hosting Paketleri 4 hf. ABD'nin baskısına rağmen Huawei'nin gelirleri yüzde 39 artarak 27 milyar dolara ulaştı 4 hf. Hareketli yaşamın yaşam süresini uzattığına dair yeni kanıtlar 4 hf. Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu 4 hf. Netflix, New York'ta kuracağı prodüksiyon merkezine 100 milyon dolar yatırım yapacak 4 hf. Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim