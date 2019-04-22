Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor

Arkansas Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmaya göre beynin motor korteksindeki nöronlar beklenmedik bir iş bölümü gösteriyor. Yeni araştırma; bilim adamlarının beynin vücudu nasıl kontrol ettiğini anlamalarına ve bazı nörolojik bozukluklar hakkında fikir edinmelerine yardımcı olabilecek gibi görünüyor.

Araştırmacılar, farelerin motor korteksindeki nöronları incelediler ve iki gruba ayrıldıklarını gördüler. İlk grup vücudun farklı bölümleriyle iletişim kurarak kontrol eden "dıştan odaklanmış" nöronlar olarak adlandırılıyor. İkinci grup ise sadece birbirleriyle iletişim kuruyor "içten odaklanmış" nöronlar olarak adlandırılıyor. İçten odaklanmış nöronlar vücudun bölümlerine herhangi bir ileti göndermiyorlar.

Araştırmacılar motor korteksteki nöronların inhibisyonunu artırdıklarında, dıştan odaklanmış nöronların içten odaklanmış nöronlara değiştiklerini gözlemledi.

Rett Sendromu beyindeki inhibisyon sebebiyle oluşuyor

Rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılıyor ve beyinsel gelişim bozukluğu ile seyrediyor. Ancak bunun yanlış bir sınıflandırma olduğunu; benzer şekilde otistik belirtiler gösteren Frajil X Sendromu, Tuberoz skleroz ya da Down Sendromu'nun yaygın gelişimsel bozukluklar olarak sınıflandırılabileceğini öne süren görüşler de bulunuyor.

Hastalığın klinik belirtileri arasında baş büyüme hızının azalması ve bazı durumlarda mikrosefali, küçük el ve ayaklar bulunuyor. Stereotipik ve yineleyici el hareketleri de hastalıkta gözleniyor. Bilişsel bozukluk ve gerileme döneminde de sosyalleşme sorunları da görülüyor. Nadir fakat ciddi nörolojik bir bozukluk olan Rett Sendromu, beyindeki inhibisyon artışından kaynaklanıyor. Shew ve ekibi araştırma bulgularından yararlanarak Rett Sendromunu incelemek için yeni araştırmalar yapmayı planlıyor.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190418201333.htm

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Araştırmanın yazarlarındansinyallerindeki değişikliklerinneden olabileceğini söyledi. Ayrıca motor korteksteki, vücudu kontrol etmekten sorumlu olan nöronlarıngibi davrandıklarını, bununla birlikte motor korteksten kaslara gönderilen iletilerin; normal şartlar altında bulunmayan ve '' olarak nitelendirileniletiler sebebiyle bozulduğunu da sözlerine ekledi.