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Google ve Amazon, akış uygulamaları konusunda anlaşmaya vardı

Uzun bir süredir yaşanan anlaşmazlıklara bir son veren Google ve Amazon, karşılıklı olarak en önemli akış uygulamalarını, kendi ürünlerine entegre etme kararı aldılar.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji şirketleri arasında birbirlerinin uygulamalarını destekleme konusunda anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Bunun bir örneği de Google ve Amazon arasında yaşanıyordu. Ancak inatlarından vazgeçen bu iki dev şirket, en önemli akış uygulamalarını kendi ürünlerine entegre etmeyi kabul ettiler.

Kullanıcıları sevindiren gelişme

İlk önce Amazon, Chromecast'i kendi platformunda satmayı bırakmıştı ve ardından Google, Fire TV (Stick) için YouTube uygulamasını geri çekmişti. Artık biten bu çekişmenin ardından, her iki şirket de, kullanıcılarını memnun edecek şekilde ortak noktada buluştu.
Her iki şirketin de duyurduğu üzere, resmi YouTube uygulaması Fire TV'ye geri dönecek ve böylece, dünyanın en büyük video platformundaki videolar tarayıcıya gerek kalmadan TV'den izlenebilecek. Chromecast sahipleri için de iyi haber şu ki, artık bu kullanıcılar da Amazon Prime Video'yu büyük ekrana aktarabilecekler. Tüm bu yeniliklerin önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacağını da belirtelim.

https://www.barrons.com/articles/amazon-google-streaming-youtube-51555684158 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Hollow 1 ay
Son cümlede bahsedilen konu için bile Chromecast alabilirim. Harika bir gelişme olmuş. Android TV'de YouTube ve Netflix sıkıntı olmuyor ama Prime Video sıkıntılı oluyor.
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yorumculuklar 1 ay
Komik bir kavgaymış, neticesinde bu donanımların üretilme amacı bunların satışından dev gelirler elde etmek değil bunlar aracılığı ile sunulan platformlardan büyük para kazanmak.
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