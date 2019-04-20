Google ve Amazon, akış uygulamaları konusunda anlaşmaya vardı

Teknoloji şirketleri arasında birbirlerinin uygulamalarını destekleme konusunda anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Bunun bir örneği de Google ve Amazon arasında yaşanıyordu. Ancak inatlarından vazgeçen bu iki dev şirket, en önemli akış uygulamalarını kendi ürünlerine entegre etmeyi kabul ettiler.

Kullanıcıları sevindiren gelişme

İlk önce Amazon, Chromecast'i kendi platformunda satmayı bırakmıştı ve ardından Google, Fire TV (Stick) için YouTube uygulamasını geri çekmişti. Artık biten bu çekişmenin ardından, her iki şirket de, kullanıcılarını memnun edecek şekilde ortak noktada buluştu.

https://www.barrons.com/articles/amazon-google-streaming-youtube-51555684158

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Her iki şirketin de duyurduğu üzere, resmiuygulaması'ye geri dönecek ve böylece, dünyanın en büyük video platformundaki videolargerek kalmadan TV'den izlenebilecek.sahipleri için de iyi haber şu ki, artık bu kullanıcılar da'yu büyük ekrana aktarabilecekler. Tüm bu yeniliklerinkullanıcılara sunulacağını da belirtelim.