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Beyindeki bir protein, kaygı bozukluğu tedavisinde kilit rol oynayabilir

Araştırmacılar, anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılabilecek yeni bir yöntem keşfetti. Beyindeki bir proteini etkisizleştirmek, tedavinin daha "hedefe yönelik" olmasını sağlıyor.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Kaygı duymak, evrimsel anlamda önemli bir histir. Bu duygu, sizi olası tehditlere karşı önceden önlem almanız yönünde tetikleyebilir. Ancak kaygı hissi kontrolden çıkarsa, sizi evden çıkmaya dahi korkan biri haline getirebilir. Günümüzde kaygı bozukluğunu gidermek için kullanılan ilaçların, bazı olumsuz yan etkileri bulunuyor. Max Planck Deneysel Tıp Ensitüsü'ndeki araştırmacılar, hedefe yönelik yeni bir tedavinin anahtarı olabilecek bir protein buldular. Beyindeki bu proteini etkisiz hale getirmek, kaygı tedavisinde kullanılabilir.
Beyin, oldukça karmaşık bir organımız. Bu nedenle kaygının tek ve kesin bir nedeni yoktur. Ancak beyindeki amigdalanın, bu alanda büyük bir oyuncu olduğu düşünülür. Amigdala, beynin korku ve endişe duygularını işleyen bir bölümüdür. Bu yüzden amigdalanın aşırı çalışması, kaygı bozukluğuyla ilişkilendirilmiştir.
Benzodiazepinler gibi bazı anti-kaygı ilaçları, amigdalayı hedef almaktadır. Bu ilaçlar, amigdala yakınındaki beyin hücrelerinin etkinliğini azaltan önleyici sinapsları güçlendirirler. Ne yazık ki, ilaçlar ayrım yapmamakta ve diğer birçok önleyici nöronu (beyin/sinir hücresi) da etkilemektedir. Bu durum, uyku hali ve düşük konsantrasyon gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Bu yüzden daha hedefe yönelik çalışan ilaçlar geliştirmek çok önemlidir.
Max Planck'taki araştırmacılar, IgSF9b adında yeni keşfedilen bir proteini incelediler. Bu proteinin, önleyici sinapslar boyunca bir çeşit köprü oluşturarak, önleyici etkiyi iptal edebildiğini buldular. Yani proteini durdurmak, kaygı bozukluğu tedavisinin daha "hedefe yönelik" olmasını sağlayabilir.
Araştırmacılar bu çıkarımın doğruluğunu fareler üzerinde test etti. Patolojik anlamda kaygı duyması sağlanan fareler, boş bir odaya bırakıldı. IgSF9b adlı proteinin üretimi engellendiğinde, farelerdeki korku/kaygı belirtileri yok oldu ve bulundukları ortamda daha doğal bir şekilde hareket etmeye başladılar. Farelerin amigdalası incelendi ve bu değişimin, daha iyi çalışan önleyici sinapslardan kaynaklandığı doğrulandı. Olga Babaev'in başyazarlığındaki çalışma, Nature'da yayınlandı.

https://newatlas.com/synaptic-protein-target-anxiety-treatment/57814/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 4 ay en beğenilen
Gürültü yapan komşuyu uyarmaya gidince canından olma olasılığı her insanda kaygı bozukluğu yapabilir. Aynı şekilde insan haklarından biri çalındığında şikayet edince hapse atılma olsılığında olduğu gibi.
Güvenlikleri için ülkeye alınan mültecilerin kavga çıkarıp adam öldürmesi olasılığı da insanda kaybı bozukluğu yapar. Dışarı çıkmaya korkar insan.
Kendi çocuğunu öldürdüğü halde salınan bir kadının kendi çocuğu olmayan sizinle karşılaşma olasılığı yüzünden dışarı çıkmaya korkmanız normaldir.
Hatta bazen sadece yoldan geçmek bile biber gazı kapsülünün kafanıza çarpmasına neden olabilir. Bu da dışarı çıkmanızı engelleyecek düzeyde kaygı bozukluğu yapabilir.
İhaleniz 140 milyon lira daha ucuz olduğu halde seçilmediyse, ihale kaygısı bozukluğu ortaya çıkabilir.
Halka zulüm ediyorsanız, korumasız veya zırhlı araçsız sokağa çıkmak sizde kaygı bozukluğuna yolaçabilir.
Sürekli evde mobbing, okulda mobbing, işyerinde mobbinge uğradıysanız bu da insanların yanında kaygı bozukluğu yaşamanıza neden olabilir.
Ama tabiki semptomları örtmek önemli. Mesela ülkede kaos hüküm sürdüğü halde istikrardan bahsediliyorsa bunu seve seve karşılamak lazım kaygısız bir şekilde.
Gürültü yapan komşuyu uyarmaya gidince canından olma olasılığı her insanda kaygı bozukluğu yapabilir. Aynı şekilde insan haklarından biri çalındığında şikayet e...
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DH Misafiri 4 ay
mertcan erice işin gücün evrim. burak bu maymunları rahat etsinler artık. dislike da yok ki arkadaş teknoloji ve donanım sitesinde evrim propagandası yapıyor dislike atalım.
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DH Misafiri 4 ay
Bu tarz rahatsızlıklar zaman zaman hepimizde olabilir. Bunu abartmanın ve hastalık gibi lanse etmenin anlamı yok. Zaman her şeyin ilacıdır.
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sniper23 4 ay
Epey büyük zorluklar ile büyüdüm. Ama ne kaygım oldu, ne intihar düşüncem ne de depresyon derdim. Dikkatimi tek yere verdim ve başardım.
Benim düşüncem medeniyet yani şehir hayatının ve teknolojinin hayatı aşırı derecede kolaylaştırmasından dolayıdır. Bu insanlar aşırı derecede şımarıklar ve zorluk görmeden büyüdüler. Hal böyle olunca en ufak bir sorun karşılarına çıkınca direk en yakındaki köprüye uğruyorlar.
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denizbay1 4 ay
Ben de 1999 yılında göz altına alınıp 6 saat boyunca işkence görmüş ve büyük bir travma yaşamıştım (tezgahta takı eşyaları satarken sivil polisler bizleri hiç bir şey söylemeyip, darp ve hakaret ederek araca bindirip birbirimize kelepçeleyerek burnum kırılana, diğer 4 arkadaşın da kaşı yarılana, dudağı patlayana, kan içinde kalana kadar vs. dövmüşlerdi, hatta ailem de mahkemeye gitmelerine karşılık tehdit edilmişti), 2017-2018 yıllarında bilinç altıma ittiğim bu travma kendini Kaygı/Anksiyete olarak bu gün su yüzüne çıkardı ve şu an da en ufak bir gerginlikte tüm vücudum zangır zangır titriyor, bacak kaslarım kitleniyor ve titrerken yürümekte zorlanıyorum. Geçen ayın 17'sinde doktora gittim ve basit kaygı teşhisi koydu. Bana Selectra 50mg yazdı ama ilaçı aldığım 5-6 gün süre zarfında ilacın yan etkileri beni mahvetti. Sersemlik hali, moral motivasyonumun tamamen düşmesi durumu (depresyon sorunum yok çok şükür, hayatı severim fakat sonradan okuyunca yan etki olarak depresyon yaptığını öğrendim ki hemen hissettim de zaten yahu bana ne oldu, bu berbat bir his diye kendi kendime söylendim) kas kasılması, uykululuk hali vs. oluştu. İlacı hemen kestim ve hemen ertesi günü semptomlar kayboldu çok şükür. Şimdi doktora tekrar gidip yan etki yaptığını söylemem lazım ki, prospektüsünde belirtilene göre bu etkiler görüldüğünde doktorunuz ilacı almanızı durdurmalıdır denmekte. Başka bir ilaç yazdıracağım artık. Lafın özü, bu araştırma bu yüzden ilgimi çekti, umarım başarılı sonuç alınır da benim gibi bu sorunu yaşayan insanlar sağlığımıza kavuşuruz. Bu arada gördüğüm kadarıyla toplumun ciddi bir yüzdesi, hatta belki de yüzde hesabıyla çoğunluk zaten bu hastalıktan müzdarip fakat geneli ne yaşadığını, kendisine ne olduğunu anlayamadığı için eyleme geçemiyor. Ayrıca doktor bana ilaçtan ziyade hipnoterapi, hipnopsiko tedavisini önerdi. Araştırmanı yap, fiyatı sana uygun bir uzman psikohipnoz doktoru bul, seni hipnoz ederek tedavini büyük başarı yüzdesiyle olursun. En fazla 7-8 seans sürer, bu şekilde atlatırsın dedi. Fiyatları kabaca 200-500 arası değişiyormuş seansların. Şimdilik ilaç ile idare edip, sanırım en sonunda bu yolu izleyeceğim bakalım.
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KaleyDeskop 4 ay
bende bu dertten mağdurum. Hiç bir şey yokken endişeli olmak o kadar zorki bir ben bir Allah biliyor derdimi... Aslında sorunun nedeni stres. İlk elden yaşadım biliyorum. Depresyonu atlatırken yada iyimser olup katlanabilir seviyeye getirerek kaygı bozukluğumu neredeyse sıfıra indirdim. Sadece kaygı değil bu illet zorlantı saplantı gibi dayanması güç olaylarıda yanında getiriyor. Kısaca bende etkili yöntemler ilk olarak, düzenli beslenme ağır spor, burada bahsettiğim spor 60 80 kiloluk halterler oluyor... Tabi ilk olarak stresi kesmelisiniz zira sporu bıraktığınız an tekrar başlama olasılığı yüksek. Şu an cipralex 25 mg kullanıyorum max dozu aştım 30 ila 40 mg bile çıkabilirim, tabi ben major depresyon ve tssb hastasıyım yada ben öyle biliyorum?? sakın pes etmeyin savaşa devam..
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kaplan261 4 ay KaleyDeskop
bende paxera 30 mg kullanıyorum. al benden de o kadar, böyle pis bir hastalık yok gerçekten. Bezen diyorum acaba tükettiklerimize katılan maddelermi bunları tetikliyor bize ilaç satıp para kazanma uğruna yapmak için bile olabilir. Teknolojinin gelişmesi herşeyi iyi etmedi...
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AqRaMa 4 ay
kesinlikle iyi bir terapi ile tedavi edilebilecek hastalık olarak görüyorum, o proteinin kim bilir ne faydaları var, onu kaldırınca başka sorunlar çıkacağından eminim
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Tugrul_512bit 4 ay
Birilerinin amigdalasıyla oynanacaksa siyasetçilerin amigdalası olsun. Vatandaşın amigdalasını yedirmeyiz.
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Macella 4 ay
Beyindeki var olan şeylerin tek bir rolü yok. O proteini engellemenin başka sorunlara yol açacağını düşünüyorum.
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Tugrul_512bit 4 ay
Kaygı hissi kontrolden çıkmışsa sorun toplumsaldır. Kimyasal değil. İçme suyumuzun, ekmeğimizin bize haber verilmeden ilaçlanmasını buna dahil etmiyorum tabiki.
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Tugrul_512bit 4 ay en beğenilen
Gürültü yapan komşuyu uyarmaya gidince canından olma olasılığı her insanda kaygı bozukluğu yapabilir. Aynı şekilde insan haklarından biri çalındığında şikayet edince hapse atılma olsılığında olduğu gibi.
Güvenlikleri için ülkeye alınan mültecilerin kavga çıkarıp adam öldürmesi olasılığı da insanda kaybı bozukluğu yapar. Dışarı çıkmaya korkar insan.
Kendi çocuğunu öldürdüğü halde salınan bir kadının kendi çocuğu olmayan sizinle karşılaşma olasılığı yüzünden dışarı çıkmaya korkmanız normaldir.
Hatta bazen sadece yoldan geçmek bile biber gazı kapsülünün kafanıza çarpmasına neden olabilir. Bu da dışarı çıkmanızı engelleyecek düzeyde kaygı bozukluğu yapabilir.
İhaleniz 140 milyon lira daha ucuz olduğu halde seçilmediyse, ihale kaygısı bozukluğu ortaya çıkabilir.
Halka zulüm ediyorsanız, korumasız veya zırhlı araçsız sokağa çıkmak sizde kaygı bozukluğuna yolaçabilir.
Sürekli evde mobbing, okulda mobbing, işyerinde mobbinge uğradıysanız bu da insanların yanında kaygı bozukluğu yaşamanıza neden olabilir.
Ama tabiki semptomları örtmek önemli. Mesela ülkede kaos hüküm sürdüğü halde istikrardan bahsediliyorsa bunu seve seve karşılamak lazım kaygısız bir şekilde.
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tıp, psikiyatri ve
12 etiket daha anksiyete amigdala insan davranışları kaygı bozukluğu nöroloji olga babaev igsf9b evrimsel psikiyatri max planck deneysel tıp enstitüsü Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
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