Beyindeki bir protein, kaygı bozukluğu tedavisinde kilit rol oynayabilir

Kaygı duymak, evrimsel anlamda önemli bir histir. Bu duygu, sizi olası tehditlere karşı önceden önlem almanız yönünde tetikleyebilir. Ancak kaygı hissi kontrolden çıkarsa, sizi evden çıkmaya dahi korkan biri haline getirebilir. Günümüzde kaygı bozukluğunu gidermek için kullanılan ilaçların, bazı olumsuz yan etkileri bulunuyor. Max Planck Deneysel Tıp Ensitüsü'ndeki araştırmacılar, hedefe yönelik yeni bir tedavinin anahtarı olabilecek bir protein buldular. Beyindeki bu proteini etkisiz hale getirmek, kaygı tedavisinde kullanılabilir.
Beyin, oldukça karmaşık bir organımız. Bu nedenle kaygının tek ve kesin bir nedeni yoktur. Ancak beyindeki amigdalanın, bu alanda büyük bir oyuncu olduğu düşünülür. Amigdala, beynin korku ve endişe duygularını işleyen bir bölümüdür. Bu yüzden amigdalanın aşırı çalışması, kaygı bozukluğuyla ilişkilendirilmiştir.
Benzodiazepinler gibi bazı anti-kaygı ilaçları, amigdalayı hedef almaktadır. Bu ilaçlar, amigdala yakınındaki beyin hücrelerinin etkinliğini azaltan önleyici sinapsları güçlendirirler. Ne yazık ki, ilaçlar ayrım yapmamakta ve diğer birçok önleyici nöronu (beyin/sinir hücresi) da etkilemektedir. Bu durum, uyku hali ve düşük konsantrasyon gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Bu yüzden daha hedefe yönelik çalışan ilaçlar geliştirmek çok önemlidir.
Max Planck'taki araştırmacılar, IgSF9b adında yeni keşfedilen bir proteini incelediler. Bu proteinin, önleyici sinapslar boyunca bir çeşit köprü oluşturarak, önleyici etkiyi iptal edebildiğini buldular. Yani proteini durdurmak, kaygı bozukluğu tedavisinin daha "hedefe yönelik" olmasını sağlayabilir.
Araştırmacılar bu çıkarımın doğruluğunu fareler üzerinde test etti. Patolojik anlamda kaygı duyması sağlanan fareler, boş bir odaya bırakıldı. IgSF9b adlı proteinin üretimi engellendiğinde, farelerdeki korku/kaygı belirtileri yok oldu ve bulundukları ortamda daha doğal bir şekilde hareket etmeye başladılar. Farelerin amigdalası incelendi ve bu değişimin, daha iyi çalışan önleyici sinapslardan kaynaklandığı doğrulandı. Olga Babaev'in başyazarlığındaki çalışma, Nature'da yayınlandı.
https://newatlas.com/synaptic-protein-target-anxiety-treatment/57814/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güvenlikleri için ülkeye alınan mültecilerin kavga çıkarıp adam öldürmesi olasılığı da insanda kaybı bozukluğu yapar. Dışarı çıkmaya korkar insan.
Kendi çocuğunu öldürdüğü halde salınan bir kadının kendi çocuğu olmayan sizinle karşılaşma olasılığı yüzünden dışarı çıkmaya korkmanız normaldir.
Hatta bazen sadece yoldan geçmek bile biber gazı kapsülünün kafanıza çarpmasına neden olabilir. Bu da dışarı çıkmanızı engelleyecek düzeyde kaygı bozukluğu yapabilir.
İhaleniz 140 milyon lira daha ucuz olduğu halde seçilmediyse, ihale kaygısı bozukluğu ortaya çıkabilir.
Halka zulüm ediyorsanız, korumasız veya zırhlı araçsız sokağa çıkmak sizde kaygı bozukluğuna yolaçabilir.
Sürekli evde mobbing, okulda mobbing, işyerinde mobbinge uğradıysanız bu da insanların yanında kaygı bozukluğu yaşamanıza neden olabilir.
Ama tabiki semptomları örtmek önemli. Mesela ülkede kaos hüküm sürdüğü halde istikrardan bahsediliyorsa bunu seve seve karşılamak lazım kaygısız bir şekilde.