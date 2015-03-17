Beyni eğitip daha iyi konsantrasyon sağlayan Narbis, Kickstarter projesine başladı

Günümüzde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle konsantrasyonumuzu bozacak birçok etken verimliliğimizi ciddi seviyede düşürüyor. Bu olumsuz süreci geride bırakarak daha iyi konsantrasyon için gözlük formunda hazırlanan giyilebilir cihaz Narbis, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.

Bünyesinde yer alan patentli sensörleri sayesinde beyin sinyallerini okuyarak bir haritalandırma yapan Narbis, bu sinyaller doğrultusundaki hesaplamalara göre eğer kişinin dikkati dağınıksa gözlük camlarını karartıyor, dikkat toplandığı zaman ise gözlük camlarını tekrar aydınlatarak bu şekilde kişinin beynini eğitmesini hedef alıyor. Neurofeedback Eğitim olarak adlandırılan bu süreç ile odaklanma, sakin kalma, verimliliği arttırma ve hatta daha derin uyku gibi konularda gelişme sağlanabildiğini belirten proje sahibi Devon Greco, Narbis'in akıllı cihazlarla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kurduğunu söylüyor ve geliştirdikleri özel uygulama üzerinden birçok grafiksel beyin aktivite verisini kullanıcılara sunabiliyor.

Kickstarter'da şimdiye kadar 11,821$ toplamayı başaran Narbis, yapılacak en az 295$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/dgreco/narbis-neurofeedback-glasses-that-train-your-brain