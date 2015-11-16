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BiP’te sesli ve görüntülü arama dönemi

Snapchat benzeri mesajlaşma özellikleri ve Caps oluşturma yeteneklerinin ardından Turkcell BiP şimdi de görüntülü görüşme özelliğini ile kullanıcıların karşısına çıktı. Üstelik 1GB internet de hediye.
3 yıl
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5
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BiP’te sesli ve görüntülü arama dönemi
Turkcell’in eğlenceli özellikleri ile öne çıkan mesajlaşma uygulaması Turkcell BiP, yepyeni bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıktı. Artık görüntülü ve sesli arama yapabilmeye olanak tanıyan mesajlaşma uygulaması, Turkcell kullanıcılarına bu özellikten özgürce faydalanabilsin diye 1GB interneti de hediye ediyor.

Bugüne kadar 2.6 milyondan fazla kez indirilen yeni BiP, tamamen yerli bilgi birikimi ve kaynaklarla Türkiye’de geliştiriliyor. Uygulamalar üzerinden sesli ve görüntülü arama yapılabilmesi için güçlü bir altyapı desteği şart. Bu bakımdan Turkcell’in güçlü altyapısını kullanan BiP, yüksek hızlı ve kaliteli hizmet sunuyor. BiP ayrıca Türkiye’de geliştirilen bir mesajlaşma uygulamasının sesli ve görüntülü arama özelliğine sahip olması açısından da öne çıkıyor.

Kaybolan mesajlar ile mesajı gönderen kişinin belirlediği süre sonunda sohbet ekranından yok olan mesajlar BiP’in diğer yenilikçi özelliklerinden birisi. Anlık mesajlaşmayı çok daha eğlenceli hale getirmek için kullanıcılarına kendi “caps”lerini oluşturma seçeneği de sunuyor. BiP üzerinden mesajlaşanlar, akıllı telefonlarında bulunan bir fotoğrafı kullanarak ya da yeni fotoğraf çekerek oluşturdukları kendi “caps”leri ile sohbetlerine renk katıyor. Turkcell kullanıcıları BiP üzerinden yaptıkları fotoğraf ve video da dahil her türlü paylaşımını internet kotalarını harcamadan yapabiliyorlar.

Turkcell BiP’i akıllı telefonunuza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.


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meego 3 yıl en beğenilen
keşke yayılsa,
Ülkemizden de Whatsaap gibi bir uygulama niçin çıkmasın.
Umarım en kısa sürede yayılır.
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spenx01 3 yıl
Line diye Bir program var, her şey var. whatsapp+video görüşmesi+ ir sürü özellik.kullanması kolay: line.me/...
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Karrizima 3 yıl
Bip uygulamasını indirmek için link verilmemiş. Uygulamayı android telefonlarınızda kullanmak için indirkey.com/... adresine tıklayarak detayları görebilir ve indirebilirsiniz.
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teknokaptan 3 yıl
Sadece Türkcell numaralari kullaniyor
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Şeker Hapı 3 yıl
WhatsApptan beklerken turkcell yapmış helal olsun tv ye biraz reklam verseler de kullanım artsa
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meego 3 yıl en beğenilen
keşke yayılsa,
Ülkemizden de Whatsaap gibi bir uygulama niçin çıkmasın.
Umarım en kısa sürede yayılır.
Yanıtla +5
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