Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı!

Ülkemizin önde gelen bilet satış platformlarından Biletix, büyük bir veri sızıntısı ile karşı karşıya. Biletix’in hisselerini satın alan Ticketmaster’dan kaynaklanan veri sızıntısı, ABD dışındaki tüm müşterileri ilgilendiriyor.

Biletix’in web sitesinin üst bölümünde bir uyarı mesajıyla duyurulan veri sızıntısı, Inbenta Technologies tarafından sağlanan ve müşteri destek hizmetleri için kullanılan üründeki kötü amaçlı yazılımdan dolayı meydana geldi. Kötü amaçlı yazılımın Ticketmaster İngiltere tarafından 23 Haziran 2018 Cumartesi günü tespit edildiği ve Irbenta yazılımının Ticketmaster’ın tüm web sitelerinden anında kaldırıldığı ifade edildi.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de her beş kişiden biri kripto para sahibi"

Ticketmaster’ın Kuzey Amerika ülkeleri dışındaki tüm web sitelerinde Inbenta’nın bu ürünü kullanıldı. Bu nedenle hemen hemen her ülkedeki kullanıcılar bu tehlike ile karşı karşıya kaldı. Ancak firmaya göre Global müşterilerin yüzde 5’inden daha azı, veri sızıntısından etkilendi.

Müşterilerin yüzde 5'i etkilendi

Veri sızıntısından etkilenen müşterilerin kişisel verileri ve ödeme bilgileri, Ticketmaster’dan ve Biletix’ten bağımsız firmaların ya da kişilerin eline geçmiş olabilir. Müşterilerin yüzde 5’inin bilgilerinin kötü amaçlı kişilere geçmesi, ortada büyük bir sorun olduğunu gösteriyor.

Biletix ve Ticketmaster, Eylül 2017 ile 23 Haziran 2018 tarihleri arasında bilet satın alan tüm kullanıcılarına konuyla ilgili bir bilgilendirme metni gönderdi. Tüm müşterilerin şifrelerini değiştirmesi ve kartla yapılan işlemleri takip etmesi isteniyor.

Biletix ve Ticketmaster’ın “veri sızıntısı” sonrasında aldığı önlemler:

Ticketmaster, bahsi geçen Inbenta olayı hakkında sizi bilgilendirmek üzere konuya özel guvenlik.biletix.com web sitesini hazırlamıştır. Buna ilaveten fan.help@biletix.com adresini kullanarak her zaman bize ulaşabilirsiniz. Tedbir amaçlı olarak tüm müşterilerimizin, sitemizdeki hesaplarına girişlerinde şifrelerini değiştirmelerini sağlıyor olacağız. Hesap özetlerinizi, herhangi bir art niyetli kullanım veya kimlik hırsızlığı şüphesine karşı takip etmenizi tavsiye ederiz. Endişe duymanız veya hesabınızda herhangi bir şüpheli hareket olması durumunda bankanız ile iletişime geçiniz. Ticketmaster olarak, kişisel verilerin gizliliğinin önemini biliyoruz. Bu verilerin korunmasını çok ciddiye alıyor ve bu şartlar altında size yazmak zorunda kaldığımız için üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz.