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Türkiye'de her beş kişiden biri kripto para sahibi

Ipsos araştırma şirketinin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Türkiye, kripto para sahipliği konusunda Avrupa'yı ikiye katladı. Ülkemizde kripto paraya sahip olanların oranı %18
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Hollandalı bankacılık devi ING için Ipsos araştırma şirketi tarafından yürütülen bir araştırma, kripto paralardaki ciddi değer kayıplarına rağmen ilginin giderek arttığını gösteriyor. 26 Mart - 6 Nisan tarihlerinde 15 ülkede toplam 15 bin kişi ile internet üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre Türkiye kripto paralara yönelik farkındalık ve kripto para sahipliği konularında Avrupa ortalamasının üzerinde.
Avrupa'daki 13 ülke, Türkiye, Avustralya ve ABD'yi kapsayan araştırmada katılımcılara, kripto paraları daha önce duyup duymadıkları, herhangi bir kripto para birimine sahip olup olmadıkları veya gelecekte satın alıp almayacakları gibi sorular yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre Avrupalıların üçte ikisi(yüzde 66) kripto para kavramını daha önce duydu. Bu oran erkeklerde yüzde 77'ye ulaşırken erkeklere kıyasla kripto paralarla daha az ilgilenen kadınlarda ise yüzde 55'te kaldı. Türkiye'de ise her 100 kişiden 70'i daha önce kripto paraları duyduğunu açıkladı.

Her beş kişiden biri kripto para sahibi

Kripto paraya sahip kişilerin oranı ise Avrupa'da yüzde 9, Avustralya'da yüzde 7, ABD'de ise yüzde 8 olarak belirlendi. Bu oranlar insanların kripto paraları duyup araştırma yapmış olsa da satın alma konusunda halen endişeler taşıdığını gösteriyor. Ülkemizde kripto para sahibi olanların oranı ise bir hayli yüksek. Araştırmaya göre neredeyse her beş kişiden biri(yüzde 18) Bitcoin veya farklı bir kripto para birimine sahip. 
Araştırmadaki bir diğer ilginç nokta ise ülkemizdeki katılımcıların kripto paranın geleceğine olan güveni. Ülkemizdeki katılımcıların yüzde 53'ü kripto paraların geleceğin online ödeme aracı olacağına inanıyor. Kripto paraların gelecekte önemli bir yatırım aracı olacağına inana kişilerin oranı ise yüzde 49. Avrupalıların yüzde 35'i, kripto paraların değerinin önümüzdeki 12 ay içinde artacağını düşünürken ülkemizde ise bu oran yüzde 51. Yani ülkemizdeki katılımcılar; Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine çok daha iyimser bakıyor. 
15 bin katılımcının genel olarak hemfikir olduğu konu ise kripto para yatırımlarının geleneksel yatırım araçlarına karşı çok daha riskli olması. Ankete katılanların yarısından çoğu kripto paraların; devlet tahvillerinden, emlak fonlarından, altından ve itibari para birimlerinden daha riskli olduğunu düşünüyor. 

Kripto para sahiplerinin sayısı artacak 

Anket sonuçlarında kripto para sahiplerinin oranı Türkiye dışında oldukça düşük olsa da katılımcıların önemli bir kısmı ilerleyen dönemlerde kripto para satın alabileceğini belirtiyor. Avrupalıların yüzde 25'i, ABD'lilerin ise yüzde 21'i gelecekte kripto para almaya sıcak bakarken Türkiye'de ise bu oran yüzde 45. Araştırmanın editörlerinden Jessica Exton'a göre bu oranlar yakın zamanda araştırmaya konu ülkelerde, kripto para sahiplerinin sayısının iki katına çıkacağının işareti. Tabi araştırmanın yapıldığı dönemde Bitcoin'in değerinin 8000 dolar ile 6900 dolar arasında değiştiğini göz önünde bulundurmakta fayda var. 

https://www.ccn.com/cryptocurrency-ownership-in-europe-and-the-us-expected-to-double-ing-study/ Yorum Yaz
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pcwolf28 11 ay en beğenilen
Alakası yok, sallamayın.
100 kişi var bulunduğum yerde, birinin bitcoini yok.
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Adoring 11 ay
saçmalamasın kaç milyon insana denk geliyor.
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1 Avatar
ThePscho 8 ay
İmkansız. Çoğu kripto para nedir bilmez bile.
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cabriyo 8 ay
%0,1 yoktur. algı yönetimi yapmayın lütfen. 80de 16 demek çocukları yaşlıları çıkar her 3 kişiden 1i demektir. bu yaptığınız yalan haber adnan oktar gibi çiftlik bank gibi insanları yanlış yönlendirmektir.
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niksaçmabişeybence 10 ay
bende de var 35 kuruşluk
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fhrstw 11 ay
Taş çatlasa %10 dur. Benim bitcoinim yok ama 3 farklı cüzdanım var. Bitcoini olanın riski azaltma adına 10-20 tane vardır heralde.
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T Square 11 ay
Ancak bu kadar sallama haber yapılır.
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a_y_k_u_t 11 ay
Kesinlikle yanlış haber olduğunu düşünüyorum. Olsa olsa %2-3 kripto para sahibi vardır.
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Lumibrite 11 ay
Her 5 kişiden 1'i Fetöcü çıktı dense daha inanılası önerme...
Yüzdeye göre 5 kişiden 1'in de denmiş ama bence de imkansız.
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troe 11 ay
Hiç Kripto para almadım, satmadım, ilgilenmedim ve ilgileneceğimi sanmıyorum. Diğer 4 kişiden biri olmaktan bende mutluyum.
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al-ozaria 11 ay
Haber zaten saçma da haberi DH'de paylaşanın hiçmi akıl yürütebilitesi yok. Yalan haberlerle insanları kandırmaya çalışarak kızdırıyorlar.
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Moving On 11 ay
Milleti kripto paraya teşvik etmek için yapılmış yalan bir haber, bütün tanıdıklarım dahil 100 kişi kripto para hakkında konuştuysak sadece 1 arkadaşım heves edip kripto para aldı onu da sattı, bu bile yüksek bir rakam olur, 5 kişiden 1i dolarda bile olmaz saçma sapan haberler.
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